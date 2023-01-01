«Брентфорд» — «Ливерпуль»: Салах и Нуньес снова будут искать ответ на гол соперника
2 января «Ливерпуль» проведет первый матч в новом году. В 19-м туре АПЛ команда Юргена Клоппа сыграет с «Брентфордом». Встреча пройдет на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» и начнется в 20.30 по московскому времени. В России она показана не будет.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брентфорд» — «Ливерпуль» 2 января 2023 года
«Ливерпуль» — серьезный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу красных можно поставить с коэффициентом 1.55, вероятность такого исхода — 64%. Ничья идет за 4.70 (21%), успех «Брентфорда» — за 5.90 (15%).
В прошлом сезоне в одном из матчей аутсайдер отобрал очки у мерсисайдцев (3:3). Сделает ли он это снова? Вариант 1Х доступен за 2.55.
Эксперты считают, что матч будет изобиловать голами: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.43.
На обмен голами котировка 1.69. «Ливерпуль» пропускает и забивает в последних четырех матчах во всех турнирах.
Пенальти доступен за 2.50, удаление — за 6.00, комбо этих событий — за 11.00.
Кто откроет счет? Ставку на хозяев можно сделать за 3.00, на гостей — за 1.45, на отсутствие голов — за 19.0.
Три наиболее вероятных точных счета отражают превосходство «Ливерпуля»:
«Брентфорд» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча 19-го тура ла лиги 2 января 2023 года
«Ливерпуль» завершил 2022 год очень странной победой над «Лестером»: красные выиграли 2:1, ни разу не забив собственными усилиями. За них все сделал 24-летний защитник «лис» Ваут Фас — дважды за семь минут отправил мяч в свои ворота. Для команды Клоппа этот успех стал в АПЛ четвертым подряд — более продолжительной серии у мерсисайдцев в этом сезоне еще не было.
Следующий матч у вице-чемпионов прошлого сезона в гостях у «Брентфорда». В прошлом сезоне эти команды встречались впервые и выдали шикарный матч на арене «Брентфорд Коммьюнити»: 3:3 при абсолютно равной игре. Сейчас «Ливерпулю» снова будет непросто: в последних трех домашних встречах в АПЛ «пчелы» украли очки у «Тоттенхэма» (2:2), «Вулверхэмптона» (1:1) и «Челси» (0:0), сыграв со всеми вничью. На то, что с красными «Брентфорд» сведет вничью если не весь матч, то хотя бы один тайм, котировка — 1.74.
«Ливерпуль» в гостях играет неровно: обыграл «Астон Виллу» в АПЛ (3:1), но уступил «Сити» в Кубке лиги (2:3); одолел «Тоттенхэм» в чемпионате (2:1), но незадолго до этого сгорел «Ноттингему» (0:1). А еще в этом сезоне были выездные неудачи с «Арсеналом» (2:3), «Наполи» (1:4), «МЮ» (1:2) и ничьи с «Эвертоном» (0:0) и «Фулхэмом» (2:2). Даже в таблице АПЛ по набранным на чужих полях очках красные идут только 11-ми.
Клоппу нужно готовиться к тому, что матч будет веселым: «Брентфорд» дома играет в атаку и забивает почти два мяча за 90 минут. Но и пропускают хозяева предстоящей встречи больше одного гола. Вероятно, матч получится острым и обоюдно результативным.
Прогноз и ставка на матч «Брентфорд» — «Ливерпуль»
Несмотря на наличие в составе ван Дейка, Алиссона и других ярких оборонительных игроков, «Ливерпуль» давно не играет на ноль: в АПЛ в последний раз это произошло в середине ноября во встрече с «Вест Хэмом». Всего красные получили уже 19 мячей в 16 матчах — то есть 1.18 за игру. Ярко выступающему дома «Брентфорду» будет по силам отличиться хотя бы раз.
Но и сами мерсисайдцы должны пробить соперника: Салах и Дарвин не зря едят свой хлеб и забили на двоих в этом сезоне 12 голов.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.69.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2