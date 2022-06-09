Австрия — Франция: Бензема спасет сборную от еще одного фиаско
Не одержавшая еще ни одной победы на групповом этапе Лиги наций Франция 10 июня в третьем туре сыграет с Австрией. Матч пройдет на арене «Эрнст Хаппель» в Вене и начнется в 21.45 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен грек Анастасиос Сидиропулос.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Австрия — Франция 10 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Дидье Дешама. Победу Франции можно взять за 1.80, это примерно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за коэффициент 3.70 (27%), успех Австрии — за 4.80 (18%).
«Трехцветные» пока идут без побед. Верите, что серия продолжится? На то, что Австрия не проиграет, котировка 2.08.
Команды довольно забивающие, поэтому ставка на тотал больше 2.5 гола вполне может привести к выигрышу. Коэффициент — 2.03. На ТМ 2.5 — 1.84.
Австрийцы не обменялись голами с соперниками только в одном из пяти последних матчей. Вариант «обе забьют» оценен в 1.96, обратный исход — в 1.84.
В двух стартовых играх Лиги наций Франция ни разу не забила больше одного мяча. На ИТМ2 (1.5) котировка 1.88, на ИТБ2 (1.5) — 1.92. У датчан этот же рынок идет за 1.28 и 3.70 соответственно.
Австрия — Франция: прогноз и анализ матча 3-го тура Лиги наций 10 июня 2022 года
Франция — главное разочарование первых двух туров Лиги наций. Команда Дидье Дешама попала в очень приятную группу без топ-соперников, от нее ждали яркого и результативного футбола. Итог: поражение от Дании (1:2), ничья с Хорватией (1:1) и отставание в пять очков от лидирующих датчан. При таких раскладах «Трехцветные» легко могут пролететь мимо плей-офф.
Австрийцы занимают промежуточное второе место, но, конечно, это временно. По потенциалу команда Ральфа Рангника уступает всем соперникам по группе, и особенно Франции. Кроме Давида Алабы, в составе нет по-настоящему звездных игроков, которые могли бы решить исход любого матча в одиночку. Приходится работать над командной игрой, а она пока сработала только против Хорватии в первом туре.
Австрийцам очень не хватает стабильности. В отборочном турнире к ЧМ-2022 они заняли только четвертое место, хотя должны были бороться за первую строчку с Данией — пропустили вперед и скандинавов, и Шотландию с Израилем.
Против злой и голодной Франции им нужно показать максимум, но с трудом верится в то, что это произойдет. Скорее всего, хозяева сломаются под натиском конкурента уже в первые полчаса. На гол в этом отрезке коэффициент 1.97.
Прогноз и ставка на матч Австрия — Франция
Еще одно поражение или ничья при условии победы Дании над Хорватией уничтожит шансы французов отобраться в плей-офф. Да и тучи над Дидье Дешамом могут превратиться в торнадо и выкинуть его из сборной.
Гостям победа нужна любой ценой, и даже если «Трехцветные» недосчитаются нескольких лидеров, то и в усеченном составе они обязаны набрать три очка. А если уж Мбаппе и Бензема будут в деле, то у хозяев вообще не останется шансов.
Рекомендуемая ставка: победа Франции за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0