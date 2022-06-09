«Трехцветным» нужна первая победа в турнире.

Не одержавшая еще ни одной победы на групповом этапе Лиги наций Франция 10 июня в третьем туре сыграет с Австрией. Матч пройдет на арене «Эрнст Хаппель» в Вене и начнется в 21.45 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен грек Анастасиос Сидиропулос.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Австрия — Франция 10 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Дидье Дешама. Победу Франции можно взять за 1.80, это примерно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за коэффициент 3.70 (27%), успех Австрии — за 4.80 (18%).

«Трехцветные» пока идут без побед. Верите, что серия продолжится? На то, что Австрия не проиграет, котировка 2.08.

Команды довольно забивающие, поэтому ставка на тотал больше 2.5 гола вполне может привести к выигрышу. Коэффициент — 2.03. На ТМ 2.5 — 1.84.

Австрийцы не обменялись голами с соперниками только в одном из пяти последних матчей. Вариант «обе забьют» оценен в 1.96, обратный исход — в 1.84.

В двух стартовых играх Лиги наций Франция ни разу не забила больше одного мяча. На ИТМ2 (1.5) котировка 1.88, на ИТБ2 (1.5) — 1.92. У датчан этот же рынок идет за 1.28 и 3.70 соответственно.

Австрия — Франция: прогноз и анализ матча 3-го тура Лиги наций 10 июня 2022 года

Франция — главное разочарование первых двух туров Лиги наций. Команда Дидье Дешама попала в очень приятную группу без топ-соперников, от нее ждали яркого и результативного футбола. Итог: поражение от Дании (1:2), ничья с Хорватией (1:1) и отставание в пять очков от лидирующих датчан. При таких раскладах «Трехцветные» легко могут пролететь мимо плей-офф.

Австрийцы занимают промежуточное второе место, но, конечно, это временно. По потенциалу команда Ральфа Рангника уступает всем соперникам по группе, и особенно Франции. Кроме Давида Алабы, в составе нет по-настоящему звездных игроков, которые могли бы решить исход любого матча в одиночку. Приходится работать над командной игрой, а она пока сработала только против Хорватии в первом туре.

Австрийцам очень не хватает стабильности. В отборочном турнире к ЧМ-2022 они заняли только четвертое место, хотя должны были бороться за первую строчку с Данией — пропустили вперед и скандинавов, и Шотландию с Израилем.

Против злой и голодной Франции им нужно показать максимум, но с трудом верится в то, что это произойдет. Скорее всего, хозяева сломаются под натиском конкурента уже в первые полчаса. На гол в этом отрезке коэффициент 1.97.

Прогноз и ставка на матч Австрия — Франция

Еще одно поражение или ничья при условии победы Дании над Хорватией уничтожит шансы французов отобраться в плей-офф. Да и тучи над Дидье Дешамом могут превратиться в торнадо и выкинуть его из сборной.

Гостям победа нужна любой ценой, и даже если «Трехцветные» недосчитаются нескольких лидеров, то и в усеченном составе они обязаны набрать три очка. А если уж Мбаппе и Бензема будут в деле, то у хозяев вообще не останется шансов.

Рекомендуемая ставка: победа Франции за 1.80.