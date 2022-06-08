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Роналду против Месси: кто победит в споре гениев на этот раз?

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Болельщики в масках Месси и Роналду.
Фото Global Look Press
Главное противостояние последнего десятилетия в самом разгаре.

Клубный сезон закончился, многие футболисты жалуются на тяжелый график и просятся отдохнуть, и только футбольные гении неустанно обновляют рекорды и радуют зрителей игрой. Лионель Месси помог Аргентине победить Италию в межконтинентальном Суперкубке, а через пару дней оформил пента-трик в ворота Эстонии. Криштиану Роналду не отличился с Испанией, чтобы сделать 2+1 в игре со Швейцарией.

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Несмотря на выдающиеся результаты в заключительных играх, на счету Лео только 11 голов в 2022 году, а у Криша всего на один больше. Но эти ребята точно еще не раз заявят о себе — Месси продолжает осваиваться в Париже, Роналду будет работать под руководством нового тренера в необычных условиях.

Но кто же из них выиграет очную бомбардирскую гонку? «Спорт-Экспресс» и БЕТСИТИ разобрались, чьи шансы победить выше.

Месси — фаворит противостояния с Роналду?

Аргентинец вовсю выкладывается в составе национальной сборной, чтобы в каком-то смысле загладить вину перед недовольными болельщиками. Лео провел первый сезон в составе «ПСЖ», и результаты лучшего футболиста планеты понравились далеко не всем. Месси оформил 11+15 в Лиге чемпионов и чемпионате Франции, хотя, по мнению фанатов, должен был сделать 50+70. Но многие забыли про адаптацию в новой стране и лиге. Поэтому в предстоящем сезоне нападающий точно покажет свой истинный уровень.

В отличие от Лео, Криштиану с 18 голами стал одним из лучших бомбардиров премьер-лиги. Португалец всего пять мячей уступил Мохамеду Салаху и Хын Мин Сону. Еще шесть результативных ударов Роналду нанес в Лиге чемпионов.

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Во второй половине 2022-го обоих игроков ждут матчи в чемпионатах Англии и Франции, а еще Кубки и еврокубки: «ПСЖ» с Месси сыграет в Лиге чемпионов, а «МЮ» с Роналду — в Лиге Европы. Не забываем про матчи сборных и грядущий ЧМ в Катаре. На первый взгляд Лео будет попроще — в лиге 1 меньше конкурентов, голы можно забивать пачками. Но для Криша раздолье случится в Европе — он с радостью будет набивать статистику на четвертых командах Нидерландов, Австрии и Шотландии.

На то, что соперничество сложится в пользу Месси, аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают коэффициент 1.67. На Роналду можно поставить за 2.20 (не забывайте, что он уже ведет 12:11). На ничью — за 22.0.

Также можно усилить ставку на каждого игрока. Например, оформить успех Лео с форой (-1.5) гола за 1.85. С той же котировкой предложено поставить на Ф1(+1.5).

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Отличный вариант — «Роналду выиграет у Месси или равенство голов». Взять его можно за 2.07. Такой же рынок на Лео оценен в 1.60.

До конца года у легенд есть еще семь месяцев. Смогут ли они забить под 30 мячей? Тотал больше 27.5 гола Месси доступен за 1.90, ТМ 27.5 — за 1.79. На Криштиану предложен вариант ТБ 26.5 за 1.97 и ТМ 26.5 за 1.74.

Наконец, у форвардов есть вариант поработать в тандеме. Будут ли Лео и Криш настолько хороши, чтобы забить на двоих 54 мяча? Эти парни способны на все, ну а ставку на ТБ 53.5 можно сделать за 1.85, с тем же коэффициентом идет ТМ 53.5.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
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Сборная Аргентины по футболу
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
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21.05 17:00
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