Роналду против Месси: кто победит в споре гениев на этот раз?
Клубный сезон закончился, многие футболисты жалуются на тяжелый график и просятся отдохнуть, и только футбольные гении неустанно обновляют рекорды и радуют зрителей игрой. Лионель Месси помог Аргентине победить Италию в межконтинентальном Суперкубке, а через пару дней оформил пента-трик в ворота Эстонии. Криштиану Роналду не отличился с Испанией, чтобы сделать 2+1 в игре со Швейцарией.
Несмотря на выдающиеся результаты в заключительных играх, на счету Лео только 11 голов в 2022 году, а у Криша всего на один больше. Но эти ребята точно еще не раз заявят о себе — Месси продолжает осваиваться в Париже, Роналду будет работать под руководством нового тренера в необычных условиях.
Но кто же из них выиграет очную бомбардирскую гонку? «Спорт-Экспресс» и БЕТСИТИ разобрались, чьи шансы победить выше.
Месси — фаворит противостояния с Роналду?
Аргентинец вовсю выкладывается в составе национальной сборной, чтобы в каком-то смысле загладить вину перед недовольными болельщиками. Лео провел первый сезон в составе «ПСЖ», и результаты лучшего футболиста планеты понравились далеко не всем. Месси оформил 11+15 в Лиге чемпионов и чемпионате Франции, хотя, по мнению фанатов, должен был сделать 50+70. Но многие забыли про адаптацию в новой стране и лиге. Поэтому в предстоящем сезоне нападающий точно покажет свой истинный уровень.
В отличие от Лео, Криштиану с 18 голами стал одним из лучших бомбардиров премьер-лиги. Португалец всего пять мячей уступил Мохамеду Салаху и Хын Мин Сону. Еще шесть результативных ударов Роналду нанес в Лиге чемпионов.
Во второй половине 2022-го обоих игроков ждут матчи в чемпионатах Англии и Франции, а еще Кубки и еврокубки: «ПСЖ» с Месси сыграет в Лиге чемпионов, а «МЮ» с Роналду — в Лиге Европы. Не забываем про матчи сборных и грядущий ЧМ в Катаре. На первый взгляд Лео будет попроще — в лиге 1 меньше конкурентов, голы можно забивать пачками. Но для Криша раздолье случится в Европе — он с радостью будет набивать статистику на четвертых командах Нидерландов, Австрии и Шотландии.
На то, что соперничество сложится в пользу Месси, аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают коэффициент 1.67. На Роналду можно поставить за 2.20 (не забывайте, что он уже ведет 12:11). На ничью — за 22.0.
Также можно усилить ставку на каждого игрока. Например, оформить успех Лео с форой (-1.5) гола за 1.85. С той же котировкой предложено поставить на Ф1(+1.5).
Отличный вариант — «Роналду выиграет у Месси или равенство голов». Взять его можно за 2.07. Такой же рынок на Лео оценен в 1.60.
До конца года у легенд есть еще семь месяцев. Смогут ли они забить под 30 мячей? Тотал больше 27.5 гола Месси доступен за 1.90, ТМ 27.5 — за 1.79. На Криштиану предложен вариант ТБ 26.5 за 1.97 и ТМ 26.5 за 1.74.
Наконец, у форвардов есть вариант поработать в тандеме. Будут ли Лео и Криш настолько хороши, чтобы забить на двоих 54 мяча? Эти парни способны на все, ну а ставку на ТБ 53.5 можно сделать за 1.85, с тем же коэффициентом идет ТМ 53.5.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0