Роналду против Месси: кто победит в споре гениев на этот раз?

Главное противостояние последнего десятилетия в самом разгаре.

Клубный сезон закончился, многие футболисты жалуются на тяжелый график и просятся отдохнуть, и только футбольные гении неустанно обновляют рекорды и радуют зрителей игрой. Лионель Месси помог Аргентине победить Италию в межконтинентальном Суперкубке, а через пару дней оформил пента-трик в ворота Эстонии. Криштиану Роналду не отличился с Испанией, чтобы сделать 2+1 в игре со Швейцарией.

Несмотря на выдающиеся результаты в заключительных играх, на счету Лео только 11 голов в 2022 году, а у Криша всего на один больше. Но эти ребята точно еще не раз заявят о себе — Месси продолжает осваиваться в Париже, Роналду будет работать под руководством нового тренера в необычных условиях.

Но кто же из них выиграет очную бомбардирскую гонку? «Спорт-Экспресс» и БЕТСИТИ разобрались, чьи шансы победить выше.

Месси — фаворит противостояния с Роналду?

Аргентинец вовсю выкладывается в составе национальной сборной, чтобы в каком-то смысле загладить вину перед недовольными болельщиками. Лео провел первый сезон в составе «ПСЖ», и результаты лучшего футболиста планеты понравились далеко не всем. Месси оформил 11+15 в Лиге чемпионов и чемпионате Франции, хотя, по мнению фанатов, должен был сделать 50+70. Но многие забыли про адаптацию в новой стране и лиге. Поэтому в предстоящем сезоне нападающий точно покажет свой истинный уровень.

В отличие от Лео, Криштиану с 18 голами стал одним из лучших бомбардиров премьер-лиги. Португалец всего пять мячей уступил Мохамеду Салаху и Хын Мин Сону. Еще шесть результативных ударов Роналду нанес в Лиге чемпионов.

Во второй половине 2022-го обоих игроков ждут матчи в чемпионатах Англии и Франции, а еще Кубки и еврокубки: «ПСЖ» с Месси сыграет в Лиге чемпионов, а «МЮ» с Роналду — в Лиге Европы. Не забываем про матчи сборных и грядущий ЧМ в Катаре. На первый взгляд Лео будет попроще — в лиге 1 меньше конкурентов, голы можно забивать пачками. Но для Криша раздолье случится в Европе — он с радостью будет набивать статистику на четвертых командах Нидерландов, Австрии и Шотландии.

На то, что соперничество сложится в пользу Месси, аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают коэффициент 1.67. На Роналду можно поставить за 2.20 (не забывайте, что он уже ведет 12:11). На ничью — за 22.0.

Также можно усилить ставку на каждого игрока. Например, оформить успех Лео с форой (-1.5) гола за 1.85. С той же котировкой предложено поставить на Ф1(+1.5).

Отличный вариант — «Роналду выиграет у Месси или равенство голов». Взять его можно за 2.07. Такой же рынок на Лео оценен в 1.60.

До конца года у легенд есть еще семь месяцев. Смогут ли они забить под 30 мячей? Тотал больше 27.5 гола Месси доступен за 1.90, ТМ 27.5 — за 1.79. На Криштиану предложен вариант ТБ 26.5 за 1.97 и ТМ 26.5 за 1.74.

Наконец, у форвардов есть вариант поработать в тандеме. Будут ли Лео и Криш настолько хороши, чтобы забить на двоих 54 мяча? Эти парни способны на все, ну а ставку на ТБ 53.5 можно сделать за 1.85, с тем же коэффициентом идет ТМ 53.5.