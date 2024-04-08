«Атлетико» и «Боруссия» обескровлены в атаке. Мален травмирован, а Гризманн и Мората в плохой форме
10 апреля «Атлетико» и дортмундская «Боруссия» встретятся в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Цивитас Метрополитано» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 21.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Боруссия» 10 апреля 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: победа подопечных Диего Симеоне доступна с котировкой 1.83, это примерно 53% вероятности. Наименее возможный исход — успех «Боруссии», поставить можно за 4.60 (20%). Коэффициент на ничью — 3.75 (25%).
Рынок на непоражение гостей предложен за 2.07.
Три наиболее ожидаемых, по мнению экспертов, итога встречи отражают превосходство мадридцев:
• 1:1 — за 5.80;
• 1:0 — за 6.00;
• 2:0 — за 7.00.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.86.
Рынок на обмен результативными ударами дан за 1.82, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.00.
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«Атлетико» — «Боруссия»: прогноз и анализ первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля 2024 года
Для обеих команд успешное выступление в Лиге чемпионов — шанс спасти сезон. «Атлетико» в Испании не без проблем обороняет четвертую строчку от «Атлетика» (преимущество — всего два очка за восемь туров до финиша) и уже вряд ли залезет выше — до третьего места семь баллов. «Боруссия» в бундеслиге пока даже не входит в топ-4: движется вровень с «Лейпцигом», но уступает конкуренту по дополнительным показателям и поэтому идет лишь пятой.
В 1/8 финала «Атлетико» сотворил небольшую сенсацию — выбил финалиста прошлого розыгрыша «Интер». «Индейцы» уступили в первой встрече (0:1), но в ответной дошли до серии пенальти, где оказались сильнее. «Боруссия» с куда меньшими проблемами остановила ПСВ (3:1 по сумме двух игр). Команды еще ни разу не пересекались в плей-офф Лиги чемпионов. До этого (в 2018-м и 1996-м) рубились на групповом этапе — каждая забрала по две победы.
Мадридцы с февраля показывают очень нестабильные результаты — добыли всего четыре победы в 12 матчах во всех турнирах. Вмешались травмы: какое-то время были недоступны лидеры Антуан Гризманн (19+7 во всех соревнованиях) и Альваро Мората (20+3). К предстоящему поединку оба выздоровели, хотя испанец все еще далек от лучшей формы — в последний раз проводил на поле 90 минут еще 9 марта. Также повреждение у основного центрального защитника Марио Эрмосо, а его коллега Хосе Мария Хименес только восстановился.
«Боруссия» же осталась без лучшего бомбардира Дониэлла Малена (13 голов во всех турнирах). Страйкер дортмундцев, забивший один из мячей в ворота ПСВ, повредил бедро. Остальные лидеры здоровы, а сама команда проводит неплохой отрезок. В последнем туре чемпионата черно-желтые уступили «Штутгарту» (0:1), но до этого выдали серию из пяти побед подряд — одна из них над «Баварией» (2:0). Да и против «швабов» клуб из Дортмунда выглядел лучше по остроте моментов (xG) — 2.48 против 1.56, но упустил свои шансы, а соперник не простил.
Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Боруссия»
Плей-офф Лиги чемпионов нечасто радует голевыми перформансами: на стадии 1/8 финала в 10 из 16 поединков забили меньше трех мячей, в играх «Атлетико» и «Боруссии» — в трех из четырех. Команды вряд ли будут серьезно рисковать в первой четвертьфинальной встрече: тем более их атакующие возможности подрезаны. У гостей не будет лучшего страйкера Малена, у хозяев не в лучшей форме находятся лидеры Гризманн и Мората. Француз после травмы провел всего 111 минут в двух турах ла лиги и не отметился результативными действиями, испанец не проводил матчи целиком уже месяц, а не отличался — с 3 марта.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.86.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
13
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|1 : 0
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 2
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|1 : 2
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5