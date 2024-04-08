«Атлетико» и «Боруссия» обескровлены в атаке. Мален травмирован, а Гризманн и Мората в плохой форме

В первом поединке команды вряд ли захотят рисковать.

10 апреля «Атлетико» и дортмундская «Боруссия» встретятся в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Цивитас Метрополитано» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Боруссия» 10 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: победа подопечных Диего Симеоне доступна с котировкой 1.83, это примерно 53% вероятности. Наименее возможный исход — успех «Боруссии», поставить можно за 4.60 (20%). Коэффициент на ничью — 3.75 (25%).

Рынок на непоражение гостей предложен за 2.07.

Три наиболее ожидаемых, по мнению экспертов, итога встречи отражают превосходство мадридцев:

• 1:1 — за 5.80;

• 1:0 — за 6.00;

• 2:0 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.86.

Рынок на обмен результативными ударами дан за 1.82, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.00.

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«Атлетико» — «Боруссия»: прогноз и анализ первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля 2024 года

Для обеих команд успешное выступление в Лиге чемпионов — шанс спасти сезон. «Атлетико» в Испании не без проблем обороняет четвертую строчку от «Атлетика» (преимущество — всего два очка за восемь туров до финиша) и уже вряд ли залезет выше — до третьего места семь баллов. «Боруссия» в бундеслиге пока даже не входит в топ-4: движется вровень с «Лейпцигом», но уступает конкуренту по дополнительным показателям и поэтому идет лишь пятой.

В 1/8 финала «Атлетико» сотворил небольшую сенсацию — выбил финалиста прошлого розыгрыша «Интер». «Индейцы» уступили в первой встрече (0:1), но в ответной дошли до серии пенальти, где оказались сильнее. «Боруссия» с куда меньшими проблемами остановила ПСВ (3:1 по сумме двух игр). Команды еще ни разу не пересекались в плей-офф Лиги чемпионов. До этого (в 2018-м и 1996-м) рубились на групповом этапе — каждая забрала по две победы.

Мадридцы с февраля показывают очень нестабильные результаты — добыли всего четыре победы в 12 матчах во всех турнирах. Вмешались травмы: какое-то время были недоступны лидеры Антуан Гризманн (19+7 во всех соревнованиях) и Альваро Мората (20+3). К предстоящему поединку оба выздоровели, хотя испанец все еще далек от лучшей формы — в последний раз проводил на поле 90 минут еще 9 марта. Также повреждение у основного центрального защитника Марио Эрмосо, а его коллега Хосе Мария Хименес только восстановился.

«Боруссия» же осталась без лучшего бомбардира Дониэлла Малена (13 голов во всех турнирах). Страйкер дортмундцев, забивший один из мячей в ворота ПСВ, повредил бедро. Остальные лидеры здоровы, а сама команда проводит неплохой отрезок. В последнем туре чемпионата черно-желтые уступили «Штутгарту» (0:1), но до этого выдали серию из пяти побед подряд — одна из них над «Баварией» (2:0). Да и против «швабов» клуб из Дортмунда выглядел лучше по остроте моментов (xG) — 2.48 против 1.56, но упустил свои шансы, а соперник не простил.

Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Боруссия»

Плей-офф Лиги чемпионов нечасто радует голевыми перформансами: на стадии 1/8 финала в 10 из 16 поединков забили меньше трех мячей, в играх «Атлетико» и «Боруссии» — в трех из четырех. Команды вряд ли будут серьезно рисковать в первой четвертьфинальной встрече: тем более их атакующие возможности подрезаны. У гостей не будет лучшего страйкера Малена, у хозяев не в лучшей форме находятся лидеры Гризманн и Мората. Француз после травмы провел всего 111 минут в двух турах ла лиги и не отметился результативными действиями, испанец не проводил матчи целиком уже месяц, а не отличался — с 3 марта.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.86.

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