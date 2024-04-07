«Арсенал» может лишить «Баварию» еще одного трофея. Кажется, Кейн действительно приносит несчастье
9 апреля «Арсенал» и «Бавария» сойдутся в первой встрече четвертьфинала Лиги чемпионов. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и онлайн-сервис «Кинопоиск».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария» 9 апреля 2024 года
Аналитики букмекерской компании FONBET считают «канониров» серьезными фаворитами: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.80, вероятность — примерно 54%. Выигрыш гостей доступен с котировкой 4.50 (21%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 4.10 (23%).
Даже вероятность непоражения «Баварии» оценена серьезными 2.00, хотя в трех последних встречах с «Арсеналом» она победила с одинаковым счетом 5:1.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка намекают на превосходство подопечных Микеля Артеты:
• 1:1 — за 8.00;
• 1:0 и 2:1 в пользу «Арсенала» — за 8.50.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.15.
Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.70, опция «обе забьют — нет» дана за 2.18.
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«Арсенал» — «Бавария»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 9 апреля 2024 года
Обе команды не без проблем пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, хотя считались огромными фаворитами пар первого этапа плей-офф. «Арсенал» лишь в серии пенальти преодолел «Порту» (1:1 по сумме двух игр), а «Бавария» после поражения (0:1) в первом матче все же вынесла «Лацио» в ответке (3:0). «Канониры» впервые с сезона-2009/10 перешли первый рубеж игр на вылет, мюнхенцы же тормозили в 1/4 в трех последних розыгрышах.
«Арсенал» — «Бавария» — классика ЛЧ. Команды встречались в 1/8 финала в 2013-м, 2014-м и 2017-м; в 2015-м они пересеклись на групповом турнире. Команда с юго-востока Германии превратилась в кошмар лондонцев: последние три встречи клубов в турнире закончились унижением англичан (поражения по 1:5), а три из пяти последних заходов «канониров» в Лигу чемпионов заканчивались после поединков с мюнхенцами.
Подопечные Артеты подошли к предстоящему матчу в гораздо более лучшем состоянии. «Арсенал» участвует в чемпионской гонке АПЛ, а в последних 13 матчах во всех турнирах добыл 11 побед, пропустив жалкие пять мячей. Забивают «канониры» немало — на указанном отрезке заколачивали в среднем ровно по три гола за 90 минут. Выдающуюся кампанию проводит Букайо Сака — 22-летний англичанин оформил уже 30 (17+13) результативных действий во всех турнирах.
«Бавария» же впервые за 11 лет упустит чемпионство в Германии, что уже считается огромным провалом. Формально клуб еще не потерял шансы на победу, но для золота лидирующему «Байеру» надо оформить одну победу в шести оставшихся турах. А прямо перед «Арсеналом» мюнхенцы потерпели два поражения — от дортмундской «Боруссии» (0:2) и скромного «Хайденхайма» (2:3). Вероятно, единственная надежда немцев в предстоящем противостоянии — магия Харри Кейна. Страйкер даже в тонущем клубе демонстрирует бешеную результативность — 38+12 в 37 встречах.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Бавария»
Хозяева находятся в потрясающей форме: оформили 11 побед в 13 последних играх во всех турнирах и демонстрировали на этом промежутке классную результативность — в среднем три мяча за игру. «Бавария» же в последних двух турах бундеслиги пропустила пять раз, а минимум два гола она получала в четырех из предыдущих шести поединков во всех соревнованиях. В ЛЧ мюнхенцы тоже с трудом удерживают ворота в неприкосновенности — в трех из восьми случаев.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.77.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
2
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
5
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
6
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
7
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
8
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5