Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Арсенал» может лишить «Баварию» еще одного трофея. Кажется, Кейн действительно приносит несчастье

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария» 9 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Харри Кейн, («Бавария»).
Фото Global Look Press
Но к самому нападающему вопросов нет.

9 апреля «Арсенал» и «Бавария» сойдутся в первой встрече четвертьфинала Лиги чемпионов. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Лига чемпионов. 1/4 финала
09 апр, 21:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Бавария

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария» 9 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают «канониров» серьезными фаворитами: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.80, вероятность — примерно 54%. Выигрыш гостей доступен с котировкой 4.50 (21%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 4.10 (23%).

Даже вероятность непоражения «Баварии» оценена серьезными 2.00, хотя в трех последних встречах с «Арсеналом» она победила с одинаковым счетом 5:1.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка намекают на превосходство подопечных Микеля Артеты:

• 1:1 — за 8.00;

• 1:0 и 2:1 в пользу «Арсенала» — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.15.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.70, опция «обе забьют — нет» дана за 2.18.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

Педро (&laquo;Зенит&raquo;). Педро уже размялся на «Спартаке» и готов пригубить «Балтику». В этом ему помогут другие бразильцы Семака

«Арсенал» — «Бавария»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 9 апреля 2024 года

Обе команды не без проблем пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, хотя считались огромными фаворитами пар первого этапа плей-офф. «Арсенал» лишь в серии пенальти преодолел «Порту» (1:1 по сумме двух игр), а «Бавария» после поражения (0:1) в первом матче все же вынесла «Лацио» в ответке (3:0). «Канониры» впервые с сезона-2009/10 перешли первый рубеж игр на вылет, мюнхенцы же тормозили в 1/4 в трех последних розыгрышах.

«Арсенал» — «Бавария» — классика ЛЧ. Команды встречались в 1/8 финала в 2013-м, 2014-м и 2017-м; в 2015-м они пересеклись на групповом турнире. Команда с юго-востока Германии превратилась в кошмар лондонцев: последние три встречи клубов в турнире закончились унижением англичан (поражения по 1:5), а три из пяти последних заходов «канониров» в Лигу чемпионов заканчивались после поединков с мюнхенцами.

Максим Глушенков и&nbsp;Наир Тикнизян (&laquo;Локомотив&raquo;). «Ахмат» позвал тренера сборной Казахстана и примет «Локо» без Тикнизяна с Глушенковым. Железнодорожники в 2024-м еще не побеждали

Подопечные Артеты подошли к предстоящему матчу в гораздо более лучшем состоянии. «Арсенал» участвует в чемпионской гонке АПЛ, а в последних 13 матчах во всех турнирах добыл 11 побед, пропустив жалкие пять мячей. Забивают «канониры» немало — на указанном отрезке заколачивали в среднем ровно по три гола за 90 минут. Выдающуюся кампанию проводит Букайо Сака — 22-летний англичанин оформил уже 30 (17+13) результативных действий во всех турнирах.

«Бавария» же впервые за 11 лет упустит чемпионство в Германии, что уже считается огромным провалом. Формально клуб еще не потерял шансы на победу, но для золота лидирующему «Байеру» надо оформить одну победу в шести оставшихся турах. А прямо перед «Арсеналом» мюнхенцы потерпели два поражения — от дортмундской «Боруссии» (0:2) и скромного «Хайденхайма» (2:3). Вероятно, единственная надежда немцев в предстоящем противостоянии — магия Харри Кейна. Страйкер даже в тонущем клубе демонстрирует бешеную результативность — 38+12 в 37 встречах.

Гильермо Абаскаль (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» без Промеса — безжизненное тело. Смолов и Тюкавин объяснят Абаскалю, что такое отставка

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Бавария»

Хозяева находятся в потрясающей форме: оформили 11 побед в 13 последних играх во всех турнирах и демонстрировали на этом промежутке классную результативность — в среднем три мяча за игру. «Бавария» же в последних двух турах бундеслиги пропустила пять раз, а минимум два гола она получала в четырех из предыдущих шести поединков во всех соревнованиях. В ЛЧ мюнхенцы тоже с трудом удерживают ворота в неприкосновенности — в трех из восьми случаев.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.77.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

4
1
Читайте также
Отложили на потоп: кто виноват в прорыве дамбы в Орске
Месть Чалову за отказ подписывать контракт, новый герой и разрушенное проклятье. Что случилось в матче ЦСКА - «Факел»
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Солнечное затмение 8 апреля 2024 года — где смотреть и что ожидать
Популярное видео
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Тренер «Трактора» Заварухин угрожает игроку «Локомотива» Шалунову
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Широков: «Нам по силам выиграть кубок»
Еременко: «Баллоны Разина не такие сложные»
«Динамо» и «Локо» и «Амур» продлевают договоры с лидерами
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
Травма Зака Фукале помогла «Локомотиву» победить
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Педро уже размялся на «Спартаке» и готов пригубить «Балтику». В этом ему помогут другие бразильцы Семака
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости