Главные надежды в атаке «Реала» и «Сити» — молодые британцы. Беллингем тащит «Мадрид», Фоден загнал в тень Холанна
9 апреля «Реал» примет «Манчестер Сити» в первой четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов. Поединок состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru начнут прямой эфир с 21.40 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» 9 апреля 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline не выявили очевидного фаворита. Взять победу «Реала» можно с коэффициентом 2.85, вероятность — около 35%. Триумф «Сити» предложили за 2.47 (38%), «мирный» исход — за 3.65 (27%).
Соперники встретятся в плей-офф ЛЧ в третий раз подряд — в двух предыдущих сезонах мадридцы не уступили дома. Считаете, что серия сливочных продолжится? Опцию 1Х оценили в 1.60.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.71, обратный вариант — за 2.14.
Рынок на обмен голами представлен за 1.55, «обе забьют — нет» дали за 2.46.
Эксперты находят шансы парней Пепа Гвардиолы оказаться в полуфинале более предпочтительными — это событие получило котировку 1.51. Проход команды Карло Анчелотти по итогам двух игр доступен за 2.73.
Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!
«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов 9 апреля 2024 года
Мадридцы и манкунианцы столкнулись в плей-офф главного еврокубка в третий раз подряд — в двух предыдущих сезонах играли в полуфинале, а обладателем трофея становился победитель именно этой пары. В нынешней кампании оба клуба снова котировались в числе главных фаворитов, и столь ранняя встреча совсем не обрадовала спортивного директора «горожан» Чики Бегиристайна.
«Надоели эти шары — все то же самое. Лига чемпионов — это турнир «Реала». У них больше всего титулов, и они регулярно доходят до решающих стадий. Исторически они выступали в ЛЧ лучше, чем в ла лиге. В текущем чемпионате они показывают отличные результаты, но это не имеет значения: они любят соревноваться здесь и всегда верят, что выиграют. Мы постараемся вспомнить, что произошло в прошлом сезоне и что нам удалось выйти в финал», — сказал менеджер «Сити».
Парни Карло Анчелотти действительно доминируют в примере: от занимающей второе место «Барселоны» оторвались на восемь очков, от замыкающей топ-3 «Жироны» — на 10. В минувшие выходные мадридцы прихлопнули «Атлетик» (2:0) и продлили серию без поражений в чемпионате до 24 встреч. Первая и последняя неудача датирована 24 сентября — в дерби против «Атлетико» (1:3). Бланкос обладают не только надежнейшей обороной лиги (20 пропущенных за 30 туров), но и самой забивной атакой (66 мячей). Главная фигура в нападении «Реала» — Джуд Беллингем. Полузащитник отметился 16 голами и делит лидерство в топе бомбардиров с Анте Будимиром из «Осасуны» и Артемом Довбиком из «Жироны».
Англичанин сверкал не только в примере, но и в Лиге чемпионов — сделал 4+4 в шести матчах и является лучшим страйкером и ассистентом сливочных в главном еврокубке. Следом за ним идут Винисиус и Родриго — на счету обоих 3+2. Бразильцы, кстати, выделяются результативностью и в ла лиге — у Вини 12 метких выстрелов, у Гоэса 10.
Пока 20-летний Беллингем совершал подвиги в дебютном сезоне на «Сантьяго Бернабеу», в «Ман Сити» расцвел другой молодой британец — Фил Фоден. В семи поединках в ЛЧ он оформил 4+3, а третьего апреля вкрутил трешку «Астон Вилле» и по хет-трикам в АПЛ догнал Криштиану Роналду, Дидье Дрогба и Фрэнка Лэмпарда. Полузащитнику всего 23 года.
Два хет-трика Фодена из трех пришлись на 2024-й и случились с разницей в два месяца — 5 февраля он помог «горожанам» обыграть «Брентфорд» (3:1). Впервые Фил отличился трижды за 90 минут в октябре 2022-го в ворота «Манчестер Юнайтед» (6:3).
Пеп Гвардиола ценит Фодена невероятно высоко и даже заявил, что благодаря своей статистике, стабильности и уровню игры вингер должен стать претендентом на приз лучшему футболисту сезона в премьер-лиге. А чтобы Фил подошел максимально свежим к матчу против «Реала», тренер небесно-голубых дал англичанину отдых в субботней стычке с «Кристал Пэлас» (4:2). На поле солировал Кевин де Брейне (2+1), так что манкунианцы спокойно довели серию без поражений до 25 встреч во всех турнирах.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Манчестер Сити»
В эпоху Пепа «горожане» огорчили сливочных во всех шести встречах, а в нынешней ЛЧ оформили по три мяча в каждой игре. Вряд ли атака манкунианцев промолчит на «Сантьяго Бернабеу», ведь в прекрасной форме находится не только Фил Фоден, но и Родри, Кевин Де Брейне и Бернарду Силва. Но парни Карло Анчелотти еще ни разу не уступили на своем стадионе в текущем сезоне. Да и в двух предыдущих кампаниях мадридцы не покорились небесно-голубым дома (3:1 и 1:1). Родные болельщики и необходимость совершить задел перед поездкой на «Этихад» снова обязывают бланкос выложиться на максимум.
Рекомендуемая ставка: 1Х и «обе забьют» за 2.25.
Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
13
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|1 : 0
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 2
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|1 : 2
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5