Может ли Хави передумать и остаться в «Барсе»? В раздевалке каталонцев считают, что да — уж слишком хорошо идут дела весной
10 апреля «Барселона» приедет в гости к «ПСЖ» для первого поединка в 1/4 финала Лиги чемпионов. Он состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru с 21.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» 10 апреля 2024 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ ждут победы парижан: поставить на парней Луиса Энрике можно за 2.00, это приблизительно 48% вероятности результата. Триумф «Барсы» оценили в 3.70 (27%), ничью — в 3.95 (25%).
В последний раз каталонцы уступили 27 января — беспроигрышная серия насчитывает уже 11 встреч. Если верите в ее продолжение, возьмите опцию Х2 за 1.80.
Тотал больше 2.5 гола идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.20. На «обе забьют» дали коэффициент 1.60, обратный рынок доступен за 2.40.
Специалисты считают, что шансы команд на выход в полуфинал примерно равны: двухматчевый успех «ПСЖ» предложили за 1.85, квалификацию сине-гранатовых — за 1.97.
Пять наиболее вероятных итогов поединка, согласно мнению экспертов, указывают на ничью или победу красно-синих:
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«ПСЖ» — «Барселона»: прогноз и анализ первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля 2024 года
Парни Луиса Энрике не знают неудач с начала ноября. Кстати, последнее поражение парижан случилось как раз в главном еврокубке — седьмого ноября на «Сан-Сиро» от «Милана» (1:2). С тех пор красно-синие непобедимы на протяжении 27 встреч, лишь восемь из которых завершились вничью. На этом промежутке они успели выиграть Суперкубок Франции, пройти «Реал Сосьедад» в 1/8 ЛЧ (2:0, 2:1) и добраться до финала Кубка Франции.
В лиге 1 у столичного клуба все прекрасно даже несмотря на субботнюю потерю очков с осевшим на дне таблицы «Клермоном» (1:1): отрыв от идущего вторым «Бреста» составляет 10 баллов. В чемпионате Франции Килиан Мбаппе и компания отличились больше всех — 65 раз. Черепашка занимает первую строчку в топе бомбардиров с 24 голом, а его партнер по атаке Усман Дембеле лидирует в списке ассистентов с восемью передачами.
Беспроигрышная серия «Барселоны» в сравнении с «ПСЖ» не столь внушительна, но все же выглядит солидно. Каталонцы несокрушимы с 27 января — того самого исторического вечера, когда на своем поле влетели «Вильярреалу» (3:5), а Хави объявил об уходе в конце сезона. Отрезок включил в себя 11 матчей, а наиболее яркими фрагментами в нем стал успех в 1/8 финала ЛЧ против «Наполи» (1:1, 3:1) и разгром «Атлетико» в позапрошлом туре ла лиги (3:0).
В итоге сине-гранатовые впервые за четыре года прошмыгнули в четвертьфинал главного евротурнира и обогнали «Жирону» в таблице примеры. После этого даже поползли разговоры о том, что Хави может передумать и остаться: как сообщает Relevo, такого мнения придерживаются и в раздевалке «Барсы». Футболисты видят, что настроение тренера в последнее время изменилось. Он приободрился, чувствует себя более раскрепощенно и не ощущает такого давления, как прежде. Руководство клуба тоже рассчитывает на изменение позиции Хави.
Негативные моменты тоже есть — и связаны они с большим количеством травмированных. Каталонцы лишились сразу троих основных полузащитников, один из которых выбыл до конца сезона — повредивший кресты Гави. Френки де Йонг и Педри на завершающем этапе восстановления, но степень их готовности к первой встрече с «ПСЖ» вызывает сомнения. Ферран Торрес, Андреас Кристенсен и Рональд Араухо пропустили поединок с «Лас-Пальмасом», но есть шанс, что все трое вернутся к выезду на «Парк де Пренс». А вот Алехандро Бальде, как и Гави, нынешней весной уже не сыграет.
Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Барселона»
В трех предыдущих разборках соперников из четырех влетело минимум четыре мяча. Но на этот раз Луис Энрике и Хави предпочтут сыграть осторожно — излишне раскрываться в первой встрече им попросту незачем. К тому же «низовые» перфомансы для них — частое явление. В шести недавних поединках с участием каталонцев из восьми случилось три гола или меньше. Парижан эта участь постигла в трех последних встречах.
Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.75 (если забьют ровно трижды, будет возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
13
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|1 : 0
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 2
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|1 : 2
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5