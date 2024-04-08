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Может ли Хави передумать и остаться в «Барсе»? В раздевалке каталонцев считают, что да — уж слишком хорошо идут дела весной

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» 10 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Хави («Барселона»).
Фото Getty Images
Килиан Мбаппе и компания могут притушить эти разговоры.

10 апреля «Барселона» приедет в гости к «ПСЖ» для первого поединка в 1/4 финала Лиги чемпионов. Он состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru с 21.45 мск.

Лига чемпионов. 1/4 финала
10 апр, 21:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Барселона

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» 10 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ ждут победы парижан: поставить на парней Луиса Энрике можно за 2.00, это приблизительно 48% вероятности результата. Триумф «Барсы» оценили в 3.70 (27%), ничью — в 3.95 (25%).

В последний раз каталонцы уступили 27 января — беспроигрышная серия насчитывает уже 11 встреч. Если верите в ее продолжение, возьмите опцию Х2 за 1.80.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.20. На «обе забьют» дали коэффициент 1.60, обратный рынок доступен за 2.40.

Специалисты считают, что шансы команд на выход в полуфинал примерно равны: двухматчевый успех «ПСЖ» предложили за 1.85, квалификацию сине-гранатовых — за 1.97.

Пять наиболее вероятных итогов поединка, согласно мнению экспертов, указывают на ничью или победу красно-синих:

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«ПСЖ» — «Барселона»: прогноз и анализ первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля 2024 года

Парни Луиса Энрике не знают неудач с начала ноября. Кстати, последнее поражение парижан случилось как раз в главном еврокубке — седьмого ноября на «Сан-Сиро» от «Милана» (1:2). С тех пор красно-синие непобедимы на протяжении 27 встреч, лишь восемь из которых завершились вничью. На этом промежутке они успели выиграть Суперкубок Франции, пройти «Реал Сосьедад» в 1/8 ЛЧ (2:0, 2:1) и добраться до финала Кубка Франции.

В лиге 1 у столичного клуба все прекрасно даже несмотря на субботнюю потерю очков с осевшим на дне таблицы «Клермоном» (1:1): отрыв от идущего вторым «Бреста» составляет 10 баллов. В чемпионате Франции Килиан Мбаппе и компания отличились больше всех — 65 раз. Черепашка занимает первую строчку в топе бомбардиров с 24 голом, а его партнер по атаке Усман Дембеле лидирует в списке ассистентов с восемью передачами.

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Беспроигрышная серия «Барселоны» в сравнении с «ПСЖ» не столь внушительна, но все же выглядит солидно. Каталонцы несокрушимы с 27 января — того самого исторического вечера, когда на своем поле влетели «Вильярреалу» (3:5), а Хави объявил об уходе в конце сезона. Отрезок включил в себя 11 матчей, а наиболее яркими фрагментами в нем стал успех в 1/8 финала ЛЧ против «Наполи» (1:1, 3:1) и разгром «Атлетико» в позапрошлом туре ла лиги (3:0).

В итоге сине-гранатовые впервые за четыре года прошмыгнули в четвертьфинал главного евротурнира и обогнали «Жирону» в таблице примеры. После этого даже поползли разговоры о том, что Хави может передумать и остаться: как сообщает Relevo, такого мнения придерживаются и в раздевалке «Барсы». Футболисты видят, что настроение тренера в последнее время изменилось. Он приободрился, чувствует себя более раскрепощенно и не ощущает такого давления, как прежде. Руководство клуба тоже рассчитывает на изменение позиции Хави.

Негативные моменты тоже есть — и связаны они с большим количеством травмированных. Каталонцы лишились сразу троих основных полузащитников, один из которых выбыл до конца сезона — повредивший кресты Гави. Френки де Йонг и Педри на завершающем этапе восстановления, но степень их готовности к первой встрече с «ПСЖ» вызывает сомнения. Ферран Торрес, Андреас Кристенсен и Рональд Араухо пропустили поединок с «Лас-Пальмасом», но есть шанс, что все трое вернутся к выезду на «Парк де Пренс». А вот Алехандро Бальде, как и Гави, нынешней весной уже не сыграет.

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Барселона»

В трех предыдущих разборках соперников из четырех влетело минимум четыре мяча. Но на этот раз Луис Энрике и Хави предпочтут сыграть осторожно — излишне раскрываться в первой встрече им попросту незачем. К тому же «низовые» перфомансы для них — частое явление. В шести недавних поединках с участием каталонцев из восьми случилось три гола или меньше. Парижан эта участь постигла в трех последних встречах.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.75 (если забьют ровно трижды, будет возврат).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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