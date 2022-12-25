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«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: команда Эмери не сдержит Салаха в отсутствие Мартинеса

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 26 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Мохамед Салах.
Фото Global Look Press
Голкипер сборной Аргентины — важная фигура в команде.

26 декабря в 17-м туре АПЛ «Астон Вилла» примет «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и начнется в 20.30 по московскому времени. В России матчи чемпионата Англии не транслируются. Главный арбитр встречи — Пол Тирни.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
26 дек, 20:30. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Ливерпуль

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 26 декабря 2022 года

«Ливерпуль» — весомый фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.79, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (24%), успех «Астон Виллы» — за еще большие 4.50 (21%).

Вариант, при котором хозяева не проиграют, оценен котировкой 2.10.

Эксперты полагают, что командам по силам забить больше двух мячей: ТБ 2.5 предложено оформить за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.30.

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Также высока вероятность увидеть обмен голами, коэффициент на это условие — 1.60. Противоположный исход идет за 2.34.

Пенальти доступен за 2.40, удаление — за 6.00, комбо этих событий — за 11.0.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — 7.40;

  • успех «Ливерпуля» — 2:1 — 8.00;

  • триумф 1:0 — 9.00.

«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча 17-го тура АПЛ 26 декабря 2022 года

«Ливерпуль» неудачно вернулся с каникул, вызванных чемпионатом мира в Катаре: в 1/8 финала Кубка лиги «красные» проиграли «Манчестер Сити» (2:3). Это поражение в целом не стало сенсацией даже с учетом последних успешных матчей Клоппа с Пепом (три победы и две ничьи) — мерсисайдцы на старте сезона не впечатляют: выиграли только шесть из 14 матчей в АПЛ и заняли второе место в группе ЛЧ.

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В чем «Ливерпуль» был прекрасен, так это в реализации — забил два мяча двумя ударами в створ. Отличились Карвалью и Салах — для египтянина этот гол стал 17-м в 29 матчах во всех турнирах. Его результативный удар наиболее вероятен и в ближайшем матче — взять его можно за 2.20.

За 2.30 можно оформить точный удар Дарвина Нуньеса, который в игре с «Сити» отметился ассистом.

«Ливерпуль» способен забить достаточно много: в АПЛ «красные» отличаются в среднем дважды за 90 минут (28 голов в 14 играх). Однако и пропускает команда Клоппа немало — 1.21 за матч. Влияет на это в том числе большое количество отсутствующих игроков обороны: против «Виллы», например, точно не сыграют Конате и Александер-Арнольд.

Впрочем, против бирмингемцев у «красных» есть шансы сохранить ворота сухими даже без нескольких футболистов. «Астон Вилла» критически мало забивает для команды, цель которой — участие в еврокубках. В 15 матчах она оформила всего 16 голов.

Габи Жезус. «Арсенал» — «Вест Хэм»: лидер АПЛ разгромит соперника даже без Жезуса?

Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» выиграл у «Виллы» восемь из десяти последних матчей — бирмингемцы достаточно удобный соперник для вице-чемпионов Англии. Оформить очередную победу в ближайшей встрече будет еще проще в отсутствие Эмилиано Мартинеса — вратарь сборной Аргентины откисает после победного чемпионата мира и пропустит ближайшие игры команды.

Учитывая, что «Ливерпуль» вылетел из Кубка лиги, а рестарт Лиги чемпионов произойдет нескоро, команда может вложить все силы в АПЛ. В отличной форме Салах, который должен быть очень хорош в том числе физически — он не играл в Катаре и готовился с клубом. Египтянин при поддержке Нуньеса должен решить судьбу встречи.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.79.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
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