«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: команда Эмери не сдержит Салаха в отсутствие Мартинеса
26 декабря в 17-м туре АПЛ «Астон Вилла» примет «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и начнется в 20.30 по московскому времени. В России матчи чемпионата Англии не транслируются. Главный арбитр встречи — Пол Тирни.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 26 декабря 2022 года
«Ливерпуль» — весомый фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.79, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (24%), успех «Астон Виллы» — за еще большие 4.50 (21%).
Вариант, при котором хозяева не проиграют, оценен котировкой 2.10.
Эксперты полагают, что командам по силам забить больше двух мячей: ТБ 2.5 предложено оформить за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.30.
Также высока вероятность увидеть обмен голами, коэффициент на это условие — 1.60. Противоположный исход идет за 2.34.
Пенальти доступен за 2.40, удаление — за 6.00, комбо этих событий — за 11.0.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча 17-го тура АПЛ 26 декабря 2022 года
«Ливерпуль» неудачно вернулся с каникул, вызванных чемпионатом мира в Катаре: в 1/8 финала Кубка лиги «красные» проиграли «Манчестер Сити» (2:3). Это поражение в целом не стало сенсацией даже с учетом последних успешных матчей Клоппа с Пепом (три победы и две ничьи) — мерсисайдцы на старте сезона не впечатляют: выиграли только шесть из 14 матчей в АПЛ и заняли второе место в группе ЛЧ.
В чем «Ливерпуль» был прекрасен, так это в реализации — забил два мяча двумя ударами в створ. Отличились Карвалью и Салах — для египтянина этот гол стал 17-м в 29 матчах во всех турнирах. Его результативный удар наиболее вероятен и в ближайшем матче — взять его можно за 2.20.
За 2.30 можно оформить точный удар Дарвина Нуньеса, который в игре с «Сити» отметился ассистом.
«Ливерпуль» способен забить достаточно много: в АПЛ «красные» отличаются в среднем дважды за 90 минут (28 голов в 14 играх). Однако и пропускает команда Клоппа немало — 1.21 за матч. Влияет на это в том числе большое количество отсутствующих игроков обороны: против «Виллы», например, точно не сыграют Конате и Александер-Арнольд.
Впрочем, против бирмингемцев у «красных» есть шансы сохранить ворота сухими даже без нескольких футболистов. «Астон Вилла» критически мало забивает для команды, цель которой — участие в еврокубках. В 15 матчах она оформила всего 16 голов.
Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль»
«Ливерпуль» выиграл у «Виллы» восемь из десяти последних матчей — бирмингемцы достаточно удобный соперник для вице-чемпионов Англии. Оформить очередную победу в ближайшей встрече будет еще проще в отсутствие Эмилиано Мартинеса — вратарь сборной Аргентины откисает после победного чемпионата мира и пропустит ближайшие игры команды.
Учитывая, что «Ливерпуль» вылетел из Кубка лиги, а рестарт Лиги чемпионов произойдет нескоро, команда может вложить все силы в АПЛ. В отличной форме Салах, который должен быть очень хорош в том числе физически — он не играл в Катаре и готовился с клубом. Египтянин при поддержке Нуньеса должен решить судьбу встречи.
Рекомендуемая ставка: П2 за 1.79.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2