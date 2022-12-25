«Арсенал» — «Вест Хэм»: лидер АПЛ разгромит соперника даже без Жезуса?
26 декабря лидер АПЛ «Арсенал» в 17-м туре примет соседей из «Вест Хэма». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Эмирейтс», обслужит ее бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. В России посмотреть встречу не получится.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм» 26 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Арсенал» абсолютным фаворитом встречи. На победу команды Микеля Артеты можно поставить с коэффициентом 1.53, вероятность исхода — примерно 65%. Ничья доступна за 4.60 (21%), успех «Вест Хэма» — за 6.50 (14%).
На то, что «молотобойцы» не проиграют, котировка — 2.60.
Тотал больше 2.5 мяча оценен за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.05. В трех из пяти последних матчах между командами состоялся «верх».
«Вест Хэм» не забил «Арсеналу» только в трех предыдущих очных встречах из десяти. На гол гостей коэффициент — 1.64.
Вариант «обе забьют» идет за 1.90, точно такая же котировка выставлена на отсутствие обмена голами.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз и анализ матча 17-го тура 26 декабря 2022 года
Как бы ни желали фанаты «Сити» поражений «Арсеналу», именно «канониры» ушли лидерами АПЛ на перерыв, связанный с ЧМ-2022. Причем благодаря последним неудачам «горожан» лондонцы оторвались на пять очков — солидный, но ничего не гарантирующий перевес.
В 14 матчах сезона «Арсенал» победил 12 раз и потерпел всего одно поражение — от «МЮ» в шестом туре (1:3). Понимая, что в этом сезоне есть замечательная возможность наконец взять титул, команда допустила стратегически правильные ошибки: проиграла в стартовом раунде Кубка лиги, не слишком сильно напрягалась в Лиге Европы (и все равно заняла первое место в группе).
Микель Артета может полностью сосредоточиться на чемпионате и поберечь игроков. Тем более после ЧМ у команды уже возникли некоторые сложности с заявкой. Например, минимум на три месяца выбыл основной нападающий Габи Жезус — он травмировался в одном из матчей мундиаля и лег под нож. Теперь «Арсеналу» нужно укрепление, о чем уже высказался главный тренер.
Правда, и в отсутствие бразильца у лондонцев есть кому забивать. На то, что Сака, Эдегор и Мартинелли с партнерами отправят в ворота «Вест Хэма» хотя бы два мяча, котировка — 1.65.
Ближайшая игра пройдет на «Эмирейтс», где «Арсенал» в этом сезоне бесподобен: выиграл девять из десяти официальных матчей во всех турнирах, а уступил только «Брайтону» в Кубке лиги (1:3). Удивительное совпадение, но ровно такая же статистика у «канониров» в родных стенах против «Вест Хэма». С 2014 года «молотобойцам» лишь раз удалось украсть у соседей три очка.
Учитывая, как плоха команда Дэвида Мойеса была перед отпуском, ловить на поле «Арсенала» ей снова нечего: «Вест Хэм» набрал только 14 очков в этом сезоне, а четыре из пяти последних матчей в АПЛ проиграл.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Вест Хэм»
У хозяев есть кому забивать и без Жезуса: Сака был восхитителен на ЧМ в составе Англии и наверняка сохранил форму, Мартинелли бодро выходил на замену за Бразилию, а Эдегор провел несколько товарищеских матчей и отличился в игре с «Миланом» (2:1). Суммарно эти парни забили уже 15 мячей в АПЛ (плюс оформили 10 ассистов).
«Вест Хэм» порадовал болельщиков двумя победами в контрольных играх, но в чемпионате уровень сопротивления будет существенно выше, чем с «Кэмбридж Юнайтед» и «Удинезе». Набрать очки против бодрого и яркого «Арсенала» гостям снова не удастся.
Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2