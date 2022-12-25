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«Арсенал» — «Вест Хэм»: лидер АПЛ разгромит соперника даже без Жезуса?

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм» 26 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Габи Жезус.
Фото Global Look Press
Бразилец пропустит несколько месяцев после операции на колене.

26 декабря лидер АПЛ «Арсенал» в 17-м туре примет соседей из «Вест Хэма». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Эмирейтс», обслужит ее бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. В России посмотреть встречу не получится.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
26 дек, 23:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Вест Хэм

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм» 26 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Арсенал» абсолютным фаворитом встречи. На победу команды Микеля Артеты можно поставить с коэффициентом 1.53, вероятность исхода — примерно 65%. Ничья доступна за 4.60 (21%), успех «Вест Хэма» — за 6.50 (14%).

На то, что «молотобойцы» не проиграют, котировка — 2.60.

Тотал больше 2.5 мяча оценен за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.05. В трех из пяти последних матчах между командами состоялся «верх».

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«Вест Хэм» не забил «Арсеналу» только в трех предыдущих очных встречах из десяти. На гол гостей коэффициент — 1.64.

Вариант «обе забьют» идет за 1.90, точно такая же котировка выставлена на отсутствие обмена голами.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу «Арсенала» — 6.70;

  • 2:0 — 6.90;

  • ничья 1:1 — 7.60.

«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз и анализ матча 17-го тура 26 декабря 2022 года

Как бы ни желали фанаты «Сити» поражений «Арсеналу», именно «канониры» ушли лидерами АПЛ на перерыв, связанный с ЧМ-2022. Причем благодаря последним неудачам «горожан» лондонцы оторвались на пять очков — солидный, но ничего не гарантирующий перевес.

В 14 матчах сезона «Арсенал» победил 12 раз и потерпел всего одно поражение — от «МЮ» в шестом туре (1:3). Понимая, что в этом сезоне есть замечательная возможность наконец взять титул, команда допустила стратегически правильные ошибки: проиграла в стартовом раунде Кубка лиги, не слишком сильно напрягалась в Лиге Европы (и все равно заняла первое место в группе).

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Микель Артета может полностью сосредоточиться на чемпионате и поберечь игроков. Тем более после ЧМ у команды уже возникли некоторые сложности с заявкой. Например, минимум на три месяца выбыл основной нападающий Габи Жезус — он травмировался в одном из матчей мундиаля и лег под нож. Теперь «Арсеналу» нужно укрепление, о чем уже высказался главный тренер.

Правда, и в отсутствие бразильца у лондонцев есть кому забивать. На то, что Сака, Эдегор и Мартинелли с партнерами отправят в ворота «Вест Хэма» хотя бы два мяча, котировка — 1.65.

Ближайшая игра пройдет на «Эмирейтс», где «Арсенал» в этом сезоне бесподобен: выиграл девять из десяти официальных матчей во всех турнирах, а уступил только «Брайтону» в Кубке лиги (1:3). Удивительное совпадение, но ровно такая же статистика у «канониров» в родных стенах против «Вест Хэма». С 2014 года «молотобойцам» лишь раз удалось украсть у соседей три очка.

Учитывая, как плоха команда Дэвида Мойеса была перед отпуском, ловить на поле «Арсенала» ей снова нечего: «Вест Хэм» набрал только 14 очков в этом сезоне, а четыре из пяти последних матчей в АПЛ проиграл.

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Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Вест Хэм»

У хозяев есть кому забивать и без Жезуса: Сака был восхитителен на ЧМ в составе Англии и наверняка сохранил форму, Мартинелли бодро выходил на замену за Бразилию, а Эдегор провел несколько товарищеских матчей и отличился в игре с «Миланом» (2:1). Суммарно эти парни забили уже 15 мячей в АПЛ (плюс оформили 10 ассистов).

«Вест Хэм» порадовал болельщиков двумя победами в контрольных играх, но в чемпионате уровень сопротивления будет существенно выше, чем с «Кэмбридж Юнайтед» и «Удинезе». Набрать очки против бодрого и яркого «Арсенала» гостям снова не удастся.

Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
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