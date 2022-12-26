Прогноз и ставка на матч АПЛ «МЮ» — «Ноттингем» 27 декабря 2022 года

У «Фореста» пять поражений в семь выездах АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» в первом после паузы матче АПЛ сыграет с аутсайдером чемпионата «Ноттингемом». Встреча 17-го тура состоится 27 декабря на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Энтони Тэйлор. В России трансляции игр чемпионата Англии недоступны.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Ноттингем» 27 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «МЮ» безоговорочным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.32, что приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.50 (18%), а успех «Ноттингема» — за огромные 11.5 (7%).

Гости сдержат Рэшфорда, Марсьяля и Фернандеша? Вариант Х2 идет за 3.60.

Тотал больше 2.5 гола оценен котировкой 1.66, ТМ 2.5 — за 2.22.

На то, что команды обменяются забитыми мячами, коэффициент — 2.06, на противоположный исход можно поставить за 1.76.

Пенальти предложено взять за 2.40, удаление — за 6.00. Комбинация «пенальти + удаление» идет за 11.0.

Антони Марсьяль — главная опасность в нападении «МЮ». На его гол самая низкая котировка — 2.20.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

«МЮ» — «Ноттингем»: прогноз и анализ матча 17-го тура АПЛ 27 декабря 2022 года

«Манчестер Юнайтед» успешно вернулся после перерыва на чемпионат мира и вышел в четвертьфинал Кубка лиги. В 1/8 соперником манкунианцев был лидирующий в чемпионшипе «Бернли», но команда тен Хага не испытала проблем против бойкого противника — 2:0. Голами отметились Эриксен и Рэшфорд.

Предстоящий матч не должен быть для «красных дьяволов» сложнее предыдущего. «Ноттингем», несмотря на грандиозную летнюю трансферную кампанию (взяли 24 новичка на сумму 162 млн евро) идет в зоне вылета АПЛ. В 15 матчах команда Стива Купера набрала всего 13 очков, забила 11 мячей (0.73 за игру) и пропустила 30 (2).

При этом «Ноттингем» добился нескольких отличных результатов: обыграл «Ливерпуль» (1:0), выбил из Кубка лиги «Тоттенхэм» (2:0). Однако это были домашние матчи. В гостях «лесники» выступают чудовищно: потерпели пять поражений и дважды сыграли вничью в семи встречах. Разница мячей на выезде — 1:19

На то, что «МЮ» не пропустит в предстоящей игре, котировка — 1.95.

Сами манкунианцы разыгрались на «Олд Траффорд» — идут на серии из пяти побед, которые добыли с общим счетом 12:2. Правда, у команды есть проблемы в обороне: ближайшую встречу пропустят Варан, Магуайр, Далот и Лисандро Мартинес. Но и без них запаса прочности «МЮ» хватит, чтобы разобраться с аутсайдером.

Прогноз и ставка на матч «МЮ» — «Ноттингем»

«МЮ» отлично выступает дома, а «Ноттингем» ужасен в гостях. Кажется, пазл складывается — у команды Стива Купера нет ни единого шанса даже на ничью. Помочь может разве что отсутствие у хозяев ключевых игроков обороны, но тен Хаг выкрутился и в матче против «Бернли» выпустил в центре защиты Каземиро — бразилец отлично справился с задачей.

В атаке же у «Манчестера» полный порядок: Рэшфорд, Фернандеш, Эриксен, Марсьяль и Антони — все доступны и все готовы играть. Они и сделают результат.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.95.