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«Ман Юнайтед» — «Ноттингем»: Рэшфорд и Эриксен побьют аутсайдера АПЛ

Прогноз и ставка на матч АПЛ «МЮ» — «Ноттингем» 27 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Маркус Рэшфорд.
Фото Global Look Press
У «Фореста» пять поражений в семь выездах АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» в первом после паузы матче АПЛ сыграет с аутсайдером чемпионата «Ноттингемом». Встреча 17-го тура состоится 27 декабря на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Энтони Тэйлор. В России трансляции игр чемпионата Англии недоступны.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
27 дек, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Ноттингем» 27 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «МЮ» безоговорочным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.32, что приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.50 (18%), а успех «Ноттингема» — за огромные 11.5 (7%).

Гости сдержат Рэшфорда, Марсьяля и Фернандеша? Вариант Х2 идет за 3.60.

Тотал больше 2.5 гола оценен котировкой 1.66, ТМ 2.5 — за 2.22.

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На то, что команды обменяются забитыми мячами, коэффициент — 2.06, на противоположный исход можно поставить за 1.76.

Пенальти предложено взять за 2.40, удаление — за 6.00. Комбинация «пенальти + удаление» идет за 11.0.

Антони Марсьяль — главная опасность в нападении «МЮ». На его гол самая низкая котировка — 2.20.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 2:0 в пользу хозяев — 6.10;

  • 1:0 — 6.90;

  • 3:0 — 8.00.

«МЮ» — «Ноттингем»: прогноз и анализ матча 17-го тура АПЛ 27 декабря 2022 года

«Манчестер Юнайтед» успешно вернулся после перерыва на чемпионат мира и вышел в четвертьфинал Кубка лиги. В 1/8 соперником манкунианцев был лидирующий в чемпионшипе «Бернли», но команда тен Хага не испытала проблем против бойкого противника — 2:0. Голами отметились Эриксен и Рэшфорд.

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Предстоящий матч не должен быть для «красных дьяволов» сложнее предыдущего. «Ноттингем», несмотря на грандиозную летнюю трансферную кампанию (взяли 24 новичка на сумму 162 млн евро) идет в зоне вылета АПЛ. В 15 матчах команда Стива Купера набрала всего 13 очков, забила 11 мячей (0.73 за игру) и пропустила 30 (2).

При этом «Ноттингем» добился нескольких отличных результатов: обыграл «Ливерпуль» (1:0), выбил из Кубка лиги «Тоттенхэм» (2:0). Однако это были домашние матчи. В гостях «лесники» выступают чудовищно: потерпели пять поражений и дважды сыграли вничью в семи встречах. Разница мячей на выезде 1:19

На то, что «МЮ» не пропустит в предстоящей игре, котировка — 1.95.

Сами манкунианцы разыгрались на «Олд Траффорд» — идут на серии из пяти побед, которые добыли с общим счетом 12:2. Правда, у команды есть проблемы в обороне: ближайшую встречу пропустят Варан, Магуайр, Далот и Лисандро Мартинес. Но и без них запаса прочности «МЮ» хватит, чтобы разобраться с аутсайдером.

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Прогноз и ставка на матч «МЮ» — «Ноттингем»

«МЮ» отлично выступает дома, а «Ноттингем» ужасен в гостях. Кажется, пазл складывается — у команды Стива Купера нет ни единого шанса даже на ничью. Помочь может разве что отсутствие у хозяев ключевых игроков обороны, но тен Хаг выкрутился и в матче против «Бернли» выпустил в центре защиты Каземиро — бразилец отлично справился с задачей.

В атаке же у «Манчестера» полный порядок: Рэшфорд, Фернандеш, Эриксен, Марсьяль и Антони — все доступны и все готовы играть. Они и сделают результат.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.95.

Футбол
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ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
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 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

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 16 1 3
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Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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