«Ман Юнайтед» — «Ноттингем»: Рэшфорд и Эриксен побьют аутсайдера АПЛ
«Манчестер Юнайтед» в первом после паузы матче АПЛ сыграет с аутсайдером чемпионата «Ноттингемом». Встреча 17-го тура состоится 27 декабря на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Энтони Тэйлор. В России трансляции игр чемпионата Англии недоступны.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Ноттингем» 27 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «МЮ» безоговорочным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.32, что приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.50 (18%), а успех «Ноттингема» — за огромные 11.5 (7%).
Гости сдержат Рэшфорда, Марсьяля и Фернандеша? Вариант Х2 идет за 3.60.
Тотал больше 2.5 гола оценен котировкой 1.66, ТМ 2.5 — за 2.22.
На то, что команды обменяются забитыми мячами, коэффициент — 2.06, на противоположный исход можно поставить за 1.76.
Пенальти предложено взять за 2.40, удаление — за 6.00. Комбинация «пенальти + удаление» идет за 11.0.
Антони Марсьяль — главная опасность в нападении «МЮ». На его гол самая низкая котировка — 2.20.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
«МЮ» — «Ноттингем»: прогноз и анализ матча 17-го тура АПЛ 27 декабря 2022 года
«Манчестер Юнайтед» успешно вернулся после перерыва на чемпионат мира и вышел в четвертьфинал Кубка лиги. В 1/8 соперником манкунианцев был лидирующий в чемпионшипе «Бернли», но команда тен Хага не испытала проблем против бойкого противника — 2:0. Голами отметились Эриксен и Рэшфорд.
Предстоящий матч не должен быть для «красных дьяволов» сложнее предыдущего. «Ноттингем», несмотря на грандиозную летнюю трансферную кампанию (взяли 24 новичка на сумму 162 млн евро) идет в зоне вылета АПЛ. В 15 матчах команда Стива Купера набрала всего 13 очков, забила 11 мячей (0.73 за игру) и пропустила 30 (2).
При этом «Ноттингем» добился нескольких отличных результатов: обыграл «Ливерпуль» (1:0), выбил из Кубка лиги «Тоттенхэм» (2:0). Однако это были домашние матчи. В гостях «лесники» выступают чудовищно: потерпели пять поражений и дважды сыграли вничью в семи встречах. Разница мячей на выезде — 1:19
На то, что «МЮ» не пропустит в предстоящей игре, котировка — 1.95.
Сами манкунианцы разыгрались на «Олд Траффорд» — идут на серии из пяти побед, которые добыли с общим счетом 12:2. Правда, у команды есть проблемы в обороне: ближайшую встречу пропустят Варан, Магуайр, Далот и Лисандро Мартинес. Но и без них запаса прочности «МЮ» хватит, чтобы разобраться с аутсайдером.
Прогноз и ставка на матч «МЮ» — «Ноттингем»
«МЮ» отлично выступает дома, а «Ноттингем» ужасен в гостях. Кажется, пазл складывается — у команды Стива Купера нет ни единого шанса даже на ничью. Помочь может разве что отсутствие у хозяев ключевых игроков обороны, но тен Хаг выкрутился и в матче против «Бернли» выпустил в центре защиты Каземиро — бразилец отлично справился с задачей.
В атаке же у «Манчестера» полный порядок: Рэшфорд, Фернандеш, Эриксен, Марсьяль и Антони — все доступны и все готовы играть. Они и сделают результат.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.95.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2