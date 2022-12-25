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ЦСКА — «Динамо»: команда Федорова оступится в дерби?

Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» 26 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки ЦСКА.
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram
Бело-голубые выиграли четыре матча подряд.

26 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся команды из Москвы — ЦСКА и «Динамо». Игра пройдет на льду «ВТБ Арены», начало в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 19.15 мск.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» 26 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами встречи: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.73, вероятность — около 56%. Успех бело-голубых предложен с котировкой 4.60 (20%) — это самый маловероятный результат матча. Ничья идет за 3.90 (24%).

Поставить на победу ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.36, этот рынок на «Динамо» оценен в 3.20.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 2.15, Ф2(+1.5) — за 1.70;

• Ф1(0) идет за 1.31, Ф2(0) — за 3.50.

Команды уже встречались в этом сезоне — в игре 17 октября армейцы без проблем обыграли соперника (3:1). ЦСКА выиграл у «Динамо» пять последних матчей, причем все — в основное время. Поставить на то, что коллектив Алексея Кудашова хотя бы не уступит в предстоящей игре, можно с коэффициентом 2.03.

Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 4.5 гола доступен за 1.75, ТМ 4.5 — за 2.08. В четырех из последних семи встреч команды на двоих забрасывали минимум пять шайб.

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ЦСКА — «Динамо»: прогноз и анализ матча КХЛ 26 декабря 2022 года

Больше красно-синих в этом сезоне регулярки забил только СКА: команда Сергея Федорова оформила 126 шайб за 41 матч, в среднем — 3.07 гола за матч. При этом в команде нет ярко выраженного лидера атаки — армейцы отлично выполняют коллективную работу. Сразу шесть игроков москвичей уже оформили минимум 20 результативных действий.

Ждете яркую игру от хозяев? Индивидуальный тотал ЦСКА больше 2.5 шайбы можно взять за 1.61, ИТМ1 (2.5) — за 2.23.

Но в последнее время ЦСКА выглядит не лучшим образом: армейцы потерпели четыре поражения в семи матчах и съехали на третье место в Западной конференции. «Динамо» же выиграло четыре встречи подряд, хотя только две — в основное время. Дважды за это время бело-голубые сломили крепкий «Спартак».

«Динамо» отличается реже ЦСКА: за 43 матча коллектив Кудашова оформил 107 шайб, в среднем это 2.49 гола за игру. Также в двух из последних четырех выигранных встреч москвичи забрасывали минимум три шайбы — «Спартаку» и «Трактору». ИТБ2 (2.5) можно взять за 3.10, обратный рынок идет за 1.34.

При этом в обороне бело-голубые действуют лучше армейцев: у ЦСКА 91 пропущенные шайбы за 41 матч, у «Динамо» — 86 за 43 игры. В среднем за матч красно-синие получают в свои ворота 2.22 гола, динамовцы — 2. Реже бело-голубых в этом сезоне пропускают лишь три команды.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Динамо» 26 декабря 2022 года

Команда Федорова подходит к матчу не в лучшей форме: проиграла четыре из семи последних матчей, в которых дважды пропустила три и более шайбы. Также ЦСКА не очень много забивал за этот период: всего оформил 15 голов, но в пяти встречах забрасывал не больше двух шайб. «Динамо» же на подъеме: выиграло четыре матча подряд, в которых забрасывало в среднем по три гола за матч — больше чем в среднем по сезону.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.70.

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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