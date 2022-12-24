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«Брентфорд» — «Тоттенхэм»: Кейн и Сон зажгут после возвращения из Катара

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Брентфорд» — «Тоттенхэм» 26 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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Харри Кейн, «Тоттенхэм».
Фото Global Look Press
Больше «шпор» в АПЛ забивают только «Арсенал» и «Ман Сити».

26 декабря возвращается английская премьер-лига. В первом матче после чемпионата мира на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» встретятся «Брентфорд» и «Тоттенхэм». Арбитр Дэвид Кут даст стартовый свисток в 15.30 по московскому времени. В России игры АПЛ не показывают.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
26 дек, 15:30. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
Тоттенхэм

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брентфорд» — «Тоттенхэм» 26 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей однозначными фаворитами: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 1.94, что составляет примерно 50% вероятности. Успех хозяев предложен с котировкой 4.00 (24%), даже ничья идет за меньшие 3.70 (26%).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи намекают на превосходство «Тоттенхэма»:

• ничья 1:1 идет за 6.90;

• победа гостей 1:0 — за 7.70;

• успех лондонцев 2:1 — за 8.10.

В прошлом сезоне «пчелы» в домашнем матче АПЛ выковали с «Тоттенхэмом» нулевую ничью, хотя до этого проиграли три встречи подряд с одинаковым счетом 0:2. Верите, что «Брентфорд» и в предстоящей игре не уступит сопернику из Северного Лондона? Этот рынок оценен в 1.92.

Аналитики допускают, что матч получится результативным. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.08.

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«Брентфорд» — «Тоттенхэм»: прогноз и анализ матча АПЛ 26 декабря 2022 года

Команда Антонио Конте проводит неплохой сезон: после 15 туров идет в АПЛ четвертой и лишь на три очка отстает от занимающего вторую строчку «Манчестер Сити». Правда, отрезок перед чемпионатом мира «шпоры» провалили — проиграли в АПЛ трижды за пять матчей. Причем лондонцы не справились с прямыми конкурентами — «Манчестер Юнайтед» (0:2), «Ньюкаслом» (1:2) и «Ливерпулем» (1:2).

«Тоттенхэм» — третья по результативности команда АПЛ: за 15 туров коллектив Конте настрелял 31 мяч, в среднем это 2.1 гола за игру. Особенно ярко в чемпионате выступает Харри Кейн — нападающий оформил 12 мячей, больше забил только Эрлинг Холанн из «Ман Сити» (18). Также за «шпоры» выступают результативно сыгравшие на ЧМ в Катаре Ришарлисон, Сон Хын Мин и Иван Перишич. Но в этом сезоне в клубе они проявляют себя не так ярко и вряд ли сыграют против «плел».

Ждете голы от гостей? Индивидуальный тотал лондонцев больше 1.5 мяча можно оформить за 1.85, ИТМ2 (1.5) — за 1.95.

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«Брентфорд» идет на десятой строчке и потерпел столько же поражений, сколько и «Тоттенхэм», — четыре, но гораздо чаще играл вничью (семь). Причем «пчелы» в этом сезоне неплохо выступают против топ-клубов: обыграли «Манчестер Сити» (2:1) и «Манчестер Юнайтед» (4:0), а с «Челси» скатали нулевую ничью.

При этом команда Томаса Франка достаточно много пропустила — 25 мячей за 15 игр, больше в АПЛ только у пяти клубов. В среднем за матч «пчелы» получают в свои ворота 1.7 гола, а в семи матчах чемпионата «Брентфорд» пропустил минимум два мяча.

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Прогноз и ставка на матч «Брентфорд» — «Тоттенхэм» 26 декабря 2022 года

«Пчелы» в этом сезоне успешно выступают против топ-клубов: обыграли обе команды из Манчестера и сдержали «Челси». Только лидирующий «Арсенал» без проблем разгромил выскочку (3:0). За 15 туров «Брентфорд» не забил только в двух матчах.

Отличную форму набрал Айван Тони, у которого в этом сезоне уже 10 голов в АПЛ. «Тоттенхэм» тоже обладает хорошей атакой — больше команды Конте в АПЛ забили только «Ман Сити» и «Арсенал». «Шпоры» за 15 игр чемпионата не пробили только «МЮ» (0:2).

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.72.

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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Факел

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