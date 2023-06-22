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«Астана» — «Каспий»: столичный клуб сохранит тренд на односторонние матчи

Прогноз и ставка на матч премьер-лиги «Астана» — «Каспий» 24 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Михаил Габышев («Астана»).
Фото Global Look Press
Последние три встречи команд закончились сухими победами «Астаны».

24 июня лидер чемпионата Казахстана «Астана» в матче 13-го тура схлестнется с идущим в зоне вылета «Каспием». Игра пройдет на «Астана-Арене» и начнется в 15.00 по московскому времени. В России не покажут прямую трансляцию поединка.

Казахстан: Высшая лига. 13-й тур
24 июн, 00:00. Zhas Kanat (Актау)
Каспий
Астана

Коэффициенты букмекеров на матч премьер-лиги «Астана» — «Каспий» 24 июня 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на победу желто-синих можно с коэффициентом 1.34, что составляет около 72% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 8.50 (10%), даже ничья идет за меньшие 4.82 (18%).

«Каспий» не проиграл всего в трех из девяти встреч с «Астаной». А в текущем сезоне «моряки» в принципе показывают плохие результаты и после 12 матчей идут в зоне вылета. Все равно верите в гостей? Поставить на непоражение команды из Актау можно за 3.03.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка отражают огромное превосходство хозяев:

• 2:0 идут за 5.56;

• 1:0 — за 5.97;

• разгром 3:0 — за 7.75.

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Аналитики считают, что игра может получится результативной: тотал больше 2.5 гола предложен за 1.77, ТМ 2.5 — за 1.98. Последние столкновения соперников действительно получались яркими — в прошлом сезоне «Астана» дважды громила оппонента (3:0 и 4:0).

Рынок на обмен точными ударами оценен в 2.15, обратный вариант «обе забьют — нет» идет за 1.65.

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«Астана» — «Каспий»: прогноз и анализ матча премьер-лиги 24 июня 2023 года

Соперники находятся на разных концах турнирной таблицы: желто-синие сражаются за чемпионство и пока лидируют в чемпионате, «моряки» идут 12-ми и занимают место в зоне вылета. Правда, от спасительной 11-й строчки «Каспий» отстает всего на один пункт.

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Коллектив из Актау — удобный соперник для «Астаны». Команды провели друг с другом девять матчей во всех турнирах, шесть из которых закончились в пользу клуба из столицы Казахстана. Причем три последние встречи закончились сухими победами желто-синих. «Каспий» же за всю историю противостояния всего раз оказался сильнее — в 2020-м выжал победу (2:1) в гостях, дело было в чемпионате.

«Моряки» провалили старт сезона — проиграли в пяти первых турах, но в последнее время выглядели неплохо. Только в прошлом поединке прервалась серия из шести игр без поражений, в которой «Каспий» вырвал ничьи даже с идущими на третьей и четвертой строчках «Актобе» и «Кызыл-Жаром».

«Каспий» остается одной из самых пропускающих команд чемпионата — за 12 матчей «моряки» вытащили из своих ворот 20 мячей. Больше только у «Аксу» с последнего места (24). Правда, «Астана» испытывает проблемы с голами — в последних шести турах чемпионата лишь однажды оформила больше одного взятия ворот.

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Прогноз и ставка на матч премьер-лиги «Астана» — «Каспий»

Последние три встречи команд во всех турнирах завершились сухими победами «Астаны». Всего же в пяти из девяти очных поединков соперников отличалась только одна из сторон. Сейчас и желто-синие, и «моряки» не демонстрируют высокую результативность: столичный клуб лишь однажды в последних шести турах забил больше одного мяча, «Каспий» показа точно такую же статистику.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.65.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
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Александр Соболев

Спартак

 9
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Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Александр Соболев

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