«Астана» — «Каспий»: столичный клуб сохранит тренд на односторонние матчи
24 июня лидер чемпионата Казахстана «Астана» в матче 13-го тура схлестнется с идущим в зоне вылета «Каспием». Игра пройдет на «Астана-Арене» и начнется в 15.00 по московскому времени. В России не покажут прямую трансляцию поединка.
Коэффициенты букмекеров на матч премьер-лиги «Астана» — «Каспий» 24 июня 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на победу желто-синих можно с коэффициентом 1.34, что составляет около 72% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 8.50 (10%), даже ничья идет за меньшие 4.82 (18%).
«Каспий» не проиграл всего в трех из девяти встреч с «Астаной». А в текущем сезоне «моряки» в принципе показывают плохие результаты и после 12 матчей идут в зоне вылета. Все равно верите в гостей? Поставить на непоражение команды из Актау можно за 3.03.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка отражают огромное превосходство хозяев:
• 2:0 идут за 5.56;
• 1:0 — за 5.97;
• разгром 3:0 — за 7.75.
Аналитики считают, что игра может получится результативной: тотал больше 2.5 гола предложен за 1.77, ТМ 2.5 — за 1.98. Последние столкновения соперников действительно получались яркими — в прошлом сезоне «Астана» дважды громила оппонента (3:0 и 4:0).
Рынок на обмен точными ударами оценен в 2.15, обратный вариант «обе забьют — нет» идет за 1.65.
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«Астана» — «Каспий»: прогноз и анализ матча премьер-лиги 24 июня 2023 года
Соперники находятся на разных концах турнирной таблицы: желто-синие сражаются за чемпионство и пока лидируют в чемпионате, «моряки» идут 12-ми и занимают место в зоне вылета. Правда, от спасительной 11-й строчки «Каспий» отстает всего на один пункт.
Коллектив из Актау — удобный соперник для «Астаны». Команды провели друг с другом девять матчей во всех турнирах, шесть из которых закончились в пользу клуба из столицы Казахстана. Причем три последние встречи закончились сухими победами желто-синих. «Каспий» же за всю историю противостояния всего раз оказался сильнее — в 2020-м выжал победу (2:1) в гостях, дело было в чемпионате.
«Моряки» провалили старт сезона — проиграли в пяти первых турах, но в последнее время выглядели неплохо. Только в прошлом поединке прервалась серия из шести игр без поражений, в которой «Каспий» вырвал ничьи даже с идущими на третьей и четвертой строчках «Актобе» и «Кызыл-Жаром».
«Каспий» остается одной из самых пропускающих команд чемпионата — за 12 матчей «моряки» вытащили из своих ворот 20 мячей. Больше только у «Аксу» с последнего места (24). Правда, «Астана» испытывает проблемы с голами — в последних шести турах чемпионата лишь однажды оформила больше одного взятия ворот.
Прогноз и ставка на матч премьер-лиги «Астана» — «Каспий»
Последние три встречи команд во всех турнирах завершились сухими победами «Астаны». Всего же в пяти из девяти очных поединков соперников отличалась только одна из сторон. Сейчас и желто-синие, и «моряки» не демонстрируют высокую результативность: столичный клуб лишь однажды в последних шести турах забил больше одного мяча, «Каспий» показа точно такую же статистику.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.65.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9