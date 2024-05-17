«Зенит» не вел переговоров ни по Луневу, ни по Латышонку

По информации «СЭ», после смены агента голкипера «Карабаха» Андрея Лунева существует вероятность, что «Зенит» рассмотрит вариант с его возвращением. Но ни по Луневу, ни по вратарю «Балтики» Евгению Латышонку никаких переговоров пока не было.

Ранее журналист Иван Карпов заявил, что «Зенит» в ближайшее время оформит трансфер Латышонка.

В текущем сезоне 25-летний Латышонок принял участие в 31 матче «Балтики», пропустил 37 голов и 8 раз отстоял ворота на ноль. Контракт голкипера с клубом действует до конца июня 2024 года.