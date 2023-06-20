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Итоги Кубка России в PARI: «Краснодар» стал самым популярным клубом среди игроков, «Спартак» шел третьим фаворитом на титул

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«Краснодар» — ЦСКА.
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»
ЦСКА — победитель Кубка России.
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА
«Акрон».
Фото Официальный сайт «Акрона»
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Букмекерская компания PARI подвела итоги Кубка России сезона-2022/23. Директор департамента устойчивого развития и интегрированных коммуникаций PARI Алексей Бабичев рассказал, кого видели фаворитами турнира российские бетторы и какие команды принесли компании больше всего прибыли.

Финал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА прошел 11 июня. По итогам напряженного противостояния армейцы вырвали победу в серии послематчевых пенальти. Подопечные Владимира Федотова выиграли этот трофей в восьмой раз, вплотную приблизившись к «Локомотиву», у которого на счету девять побед в Кубке страны.

ЦСКА — победитель Кубка России.
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА

Такой исход не стал неожиданностью для клиентов PARI. 30% от всего объема ставок на победу в турнире пришлось как раз на ЦСКА. Еще 12,41% было сделано на «Акрон», который стал главной сенсацией турнира: команда из Самарской области прошла «Локомотив», «Динамо», «Спартак» и другие команды. Что касается «Спартака», то красно-белые замкнули тройку «народных фаворитов» — до вылета на их победу пришлось 11,03% ставок.

Если же брать общий объем пари, принятых на Кубок России в PARI, то наиболее популярными были матчи «Краснодара», на который пришлось 12,9% оборота. Именно «быки» стали самой прибыльной командой турнира для компании, принеся ей 17,2% от всего GGR по результатам приема ставок на Кубок России. Вторым по прибыльности оказался ЦСКА (16%), а по обороту — «Спартак» (12,5%).

Чаще всего игроки ставили на матчи турнира в лайве — 59,9% от общего оборота пришлось на live-пари. Тем не менее наиболее прибыльными для PARI были прематч-ставки, составившие 64,5% от GGR.

«Акрон».
Фото Официальный сайт «Акрона»

Самым крупным по обороту матчем Кубка ожидаемо стал финал, на который пришлось 10,73% от общей доли всего турнира. В этой игре 20,92% от всех пари было сделано на победу ЦСКА в основное время, еще 10,72% пришлись на триумф армейцев с учетом серии пенальти. Кроме того, в топ-5 популярных рынков суперфинала вошли победа «Краснодара» (8,72%), «обе забьют» (7,56%) и ТБ 0.5 (4,42%).

Самыми прибыльными матчами для компании PARI стали игры «Зенит» — «Динамо», «Краснодар» — «Акрон», «Акрон» — «Локомотив», «Спартак» — «Урал» и «Локомотив» — «Спартак». А вот клиенты PARI смогли заработать на играх «Спартак» — «Локомотив», «Краснодар» — «Урал», «Урал» — ЦСКА, «Урал» — «Ростов» и «Волга» — «Зенит». Эти матчи оказались самыми убыточными для компании.

Крупнейший выигрыш по ставке на Кубок России составил 2 080 000 рублей. Игрок поставил 1 000 000 рублей, собрав экспресс из трех событий, одним из которых стал матч ЦСКА — «Крылья Советов». В этой игре он выбрал пари на тотал меньше трех голов. Кроме того, игрок включил в свой купон ставки на полуфинальный матч КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом», а также теннисный матч между Паулой Бадосой и Лейлой Фернандес. Суммарный коэффициент купона составил 2.08, поэтому после недолгого ожидания клиент PARI стал богаче на 1 080 000 рублей. Другой игрок поставил 1 300 000 рублей на проход «Краснодара» в матче с «Уралом» по коэффициенту 1.45. Чистая прибыль беттора по итогу — 585 000 рублей.

Но есть клиент PARI, которому повезло значительно меньше — он поставил 1 000 000 рублей на экспресс из матчей «Наполи» — «Айнтрахт» и «Зенит» — «Динамо». В первой игре он спрогнозировал, что неаполитанцы не проиграют (коэффициент был равен 1.08), а во втором беттор выбрал проход «Зенита» за 1.27. Обе ставки казались практически беспроигрышными, однако москвичи преподнесли автору купона неприятный сюрприз, выиграв у подопечных Сергея Семака в серии пенальти. Другой клиент «зарядил» 650 000 рублей на то, что «Краснодар» обыграет «Акрон» в основное время. «Быки» шли большими фаворитами за 1.47, однако в случае успеха игрок все равно получил бы очень солидный выигрыш. Но упрямые тольяттинцы держались до последнего и уступили только в серии пенальти.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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