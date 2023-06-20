Итоги Кубка России в PARI: «Краснодар» стал самым популярным клубом среди игроков, «Спартак» шел третьим фаворитом на титул
Букмекерская компания PARI подвела итоги Кубка России сезона-2022/23. Директор департамента устойчивого развития и интегрированных коммуникаций PARI Алексей Бабичев рассказал, кого видели фаворитами турнира российские бетторы и какие команды принесли компании больше всего прибыли.
Финал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА прошел 11 июня. По итогам напряженного противостояния армейцы вырвали победу в серии послематчевых пенальти. Подопечные Владимира Федотова выиграли этот трофей в восьмой раз, вплотную приблизившись к «Локомотиву», у которого на счету девять побед в Кубке страны.
Такой исход не стал неожиданностью для клиентов PARI. 30% от всего объема ставок на победу в турнире пришлось как раз на ЦСКА. Еще 12,41% было сделано на «Акрон», который стал главной сенсацией турнира: команда из Самарской области прошла «Локомотив», «Динамо», «Спартак» и другие команды. Что касается «Спартака», то красно-белые замкнули тройку «народных фаворитов» — до вылета на их победу пришлось 11,03% ставок.
Если же брать общий объем пари, принятых на Кубок России в PARI, то наиболее популярными были матчи «Краснодара», на который пришлось 12,9% оборота. Именно «быки» стали самой прибыльной командой турнира для компании, принеся ей 17,2% от всего GGR по результатам приема ставок на Кубок России. Вторым по прибыльности оказался ЦСКА (16%), а по обороту — «Спартак» (12,5%).
Чаще всего игроки ставили на матчи турнира в лайве — 59,9% от общего оборота пришлось на live-пари. Тем не менее наиболее прибыльными для PARI были прематч-ставки, составившие 64,5% от GGR.
Самым крупным по обороту матчем Кубка ожидаемо стал финал, на который пришлось 10,73% от общей доли всего турнира. В этой игре 20,92% от всех пари было сделано на победу ЦСКА в основное время, еще 10,72% пришлись на триумф армейцев с учетом серии пенальти. Кроме того, в топ-5 популярных рынков суперфинала вошли победа «Краснодара» (8,72%), «обе забьют» (7,56%) и ТБ 0.5 (4,42%).
Самыми прибыльными матчами для компании PARI стали игры «Зенит» — «Динамо», «Краснодар» — «Акрон», «Акрон» — «Локомотив», «Спартак» — «Урал» и «Локомотив» — «Спартак». А вот клиенты PARI смогли заработать на играх «Спартак» — «Локомотив», «Краснодар» — «Урал», «Урал» — ЦСКА, «Урал» — «Ростов» и «Волга» — «Зенит». Эти матчи оказались самыми убыточными для компании.
Крупнейший выигрыш по ставке на Кубок России составил 2 080 000 рублей. Игрок поставил 1 000 000 рублей, собрав экспресс из трех событий, одним из которых стал матч ЦСКА — «Крылья Советов». В этой игре он выбрал пари на тотал меньше трех голов. Кроме того, игрок включил в свой купон ставки на полуфинальный матч КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом», а также теннисный матч между Паулой Бадосой и Лейлой Фернандес. Суммарный коэффициент купона составил 2.08, поэтому после недолгого ожидания клиент PARI стал богаче на 1 080 000 рублей. Другой игрок поставил 1 300 000 рублей на проход «Краснодара» в матче с «Уралом» по коэффициенту 1.45. Чистая прибыль беттора по итогу — 585 000 рублей.
Но есть клиент PARI, которому повезло значительно меньше — он поставил 1 000 000 рублей на экспресс из матчей «Наполи» — «Айнтрахт» и «Зенит» — «Динамо». В первой игре он спрогнозировал, что неаполитанцы не проиграют (коэффициент был равен 1.08), а во втором беттор выбрал проход «Зенита» за 1.27. Обе ставки казались практически беспроигрышными, однако москвичи преподнесли автору купона неприятный сюрприз, выиграв у подопечных Сергея Семака в серии пенальти. Другой клиент «зарядил» 650 000 рублей на то, что «Краснодар» обыграет «Акрон» в основное время. «Быки» шли большими фаворитами за 1.47, однако в случае успеха игрок все равно получил бы очень солидный выигрыш. Но упрямые тольяттинцы держались до последнего и уступили только в серии пенальти.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9