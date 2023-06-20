Итоги Кубка России в PARI: «Краснодар» стал самым популярным клубом среди игроков, «Спартак» шел третьим фаворитом на титул

Букмекерская компания PARI подвела итоги Кубка России сезона-2022/23. Директор департамента устойчивого развития и интегрированных коммуникаций PARI Алексей Бабичев рассказал, кого видели фаворитами турнира российские бетторы и какие команды принесли компании больше всего прибыли.

Финал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА прошел 11 июня. По итогам напряженного противостояния армейцы вырвали победу в серии послематчевых пенальти. Подопечные Владимира Федотова выиграли этот трофей в восьмой раз, вплотную приблизившись к «Локомотиву», у которого на счету девять побед в Кубке страны.

ЦСКА — победитель Кубка России. Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА

Такой исход не стал неожиданностью для клиентов PARI. 30% от всего объема ставок на победу в турнире пришлось как раз на ЦСКА. Еще 12,41% было сделано на «Акрон», который стал главной сенсацией турнира: команда из Самарской области прошла «Локомотив», «Динамо», «Спартак» и другие команды. Что касается «Спартака», то красно-белые замкнули тройку «народных фаворитов» — до вылета на их победу пришлось 11,03% ставок.

Если же брать общий объем пари, принятых на Кубок России в PARI, то наиболее популярными были матчи «Краснодара», на который пришлось 12,9% оборота. Именно «быки» стали самой прибыльной командой турнира для компании, принеся ей 17,2% от всего GGR по результатам приема ставок на Кубок России. Вторым по прибыльности оказался ЦСКА (16%), а по обороту — «Спартак» (12,5%).

Чаще всего игроки ставили на матчи турнира в лайве — 59,9% от общего оборота пришлось на live-пари. Тем не менее наиболее прибыльными для PARI были прематч-ставки, составившие 64,5% от GGR.

«Акрон». Фото Официальный сайт «Акрона»

Самым крупным по обороту матчем Кубка ожидаемо стал финал, на который пришлось 10,73% от общей доли всего турнира. В этой игре 20,92% от всех пари было сделано на победу ЦСКА в основное время, еще 10,72% пришлись на триумф армейцев с учетом серии пенальти. Кроме того, в топ-5 популярных рынков суперфинала вошли победа «Краснодара» (8,72%), «обе забьют» (7,56%) и ТБ 0.5 (4,42%).

Самыми прибыльными матчами для компании PARI стали игры «Зенит» — «Динамо», «Краснодар» — «Акрон», «Акрон» — «Локомотив», «Спартак» — «Урал» и «Локомотив» — «Спартак». А вот клиенты PARI смогли заработать на играх «Спартак» — «Локомотив», «Краснодар» — «Урал», «Урал» — ЦСКА, «Урал» — «Ростов» и «Волга» — «Зенит». Эти матчи оказались самыми убыточными для компании.

Крупнейший выигрыш по ставке на Кубок России составил 2 080 000 рублей. Игрок поставил 1 000 000 рублей, собрав экспресс из трех событий, одним из которых стал матч ЦСКА — «Крылья Советов». В этой игре он выбрал пари на тотал меньше трех голов. Кроме того, игрок включил в свой купон ставки на полуфинальный матч КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом», а также теннисный матч между Паулой Бадосой и Лейлой Фернандес. Суммарный коэффициент купона составил 2.08, поэтому после недолгого ожидания клиент PARI стал богаче на 1 080 000 рублей. Другой игрок поставил 1 300 000 рублей на проход «Краснодара» в матче с «Уралом» по коэффициенту 1.45. Чистая прибыль беттора по итогу — 585 000 рублей.

Но есть клиент PARI, которому повезло значительно меньше — он поставил 1 000 000 рублей на экспресс из матчей «Наполи» — «Айнтрахт» и «Зенит» — «Динамо». В первой игре он спрогнозировал, что неаполитанцы не проиграют (коэффициент был равен 1.08), а во втором беттор выбрал проход «Зенита» за 1.27. Обе ставки казались практически беспроигрышными, однако москвичи преподнесли автору купона неприятный сюрприз, выиграв у подопечных Сергея Семака в серии пенальти. Другой клиент «зарядил» 650 000 рублей на то, что «Краснодар» обыграет «Акрон» в основное время. «Быки» шли большими фаворитами за 1.47, однако в случае успеха игрок все равно получил бы очень солидный выигрыш. Но упрямые тольяттинцы держались до последнего и уступили только в серии пенальти.