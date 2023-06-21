Германия — Израиль: прогноз на матч чемпионата Европы-2023 среди молодежных команд U21 22 июня 2023 года
22 июня молодежные сборные Германии и Израиля сойдутся на стадионе имени Рамаза Шенгелия в грузинском Кутаиси. Встреча Евро-2023 среди игроков до 21 года начнется со свистком французского арбитра Вилли Делажо в 19.00 по московскому времени. В России легально турнир не покажут.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают безоговорочными фаворитами действующих чемпионов молодежного Евро: поставить на триумф немцев можно с коэффициентом 1.35, что составляет примерно 71% вероятности. Выигрыш израильтян оценен котировкой 8.50 (11%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 5.40 (18%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае раздела очков принесет 5400 рублей.
В пяти последних играх в пассиве «Бундестим» восемь мячей, парни Гая Лузона пропустили шесть. А отличились и те и другие семь и четыре раза соответственно. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.94.
Соперники поразили ворота друг друга в половине из четырех недавних столкновений. Вариант «обе забьют» предложен за 1.95, обратный рынок — за 1.84.
Три из четырех наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают на викторию сборной Германии без пропущенных мячей:
Прогноз и ставка на матч Германия — Израиль
«Бундестим» едет в Грузию и Румынию защищать титул: в 2021-м немцы обыграли в финале Португалию (1:0) и стали трехкратными чемпионами Европы до 21 года. В квалификации у коллектива Антонио ди Сальво получилось неплохо: девять побед из десяти (единственное поражение — Польше со счетом 0:4). В отборочной группе Германия пересеклась как раз с Израилем — обе разборки остались за «Бундестим» (3:2 и 1:0).
Команда Гая Лузона в итоге заняла второе место и прорывалась на Евро-2023 через стыки — Ирландцев по итогу двух упорных поединков сломили только в серии пенальти (3:1).
В очных матчах серьезное преимущество на стороне Германии: не проигрывают израильтянам уже 10 встреч кряду, пять последних завершились викториями «Бундестим». Нет причин сомневаться, что один из главных фаворитов турнира испытает проблемы и на этот раз.
Рекомендуемая ставка: Германия не проиграет и ТБ 2.5 за 1.70.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9