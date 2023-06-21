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Германия — Израиль: прогноз на матч чемпионата Европы-2023 среди молодежных команд U21 22 июня 2023 года

Прогноз на матч чемпионата Европы-2023 среди молодежных команд U21 Германия — Израиль 22 июня 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Денис Хусейнбашич.
Фото Global Look Press

22 июня молодежные сборные Германии и Израиля сойдутся на стадионе имени Рамаза Шенгелия в грузинском Кутаиси. Встреча Евро-2023 среди игроков до 21 года начнется со свистком французского арбитра Вилли Делажо в 19.00 по московскому времени. В России легально турнир не покажут.

Чемпионат Европы U21. Группа C
22 июн, 19:00. ()
Германия U21
Израиль U21

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают безоговорочными фаворитами действующих чемпионов молодежного Евро: поставить на триумф немцев можно с коэффициентом 1.35, что составляет примерно 71% вероятности. Выигрыш израильтян оценен котировкой 8.50 (11%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 5.40 (18%).

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В пяти последних играх в пассиве «Бундестим» восемь мячей, парни Гая Лузона пропустили шесть. А отличились и те и другие семь и четыре раза соответственно. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.94.

Соперники поразили ворота друг друга в половине из четырех недавних столкновений. Вариант «обе забьют» предложен за 1.95, обратный рынок — за 1.84.

Три из четырех наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают на викторию сборной Германии без пропущенных мячей:

  • 2:0 — за 5.95;

  • 1:0 — за 7.20;

  • 2:1 и 3:0 — за 7.75.

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Прогноз и ставка на матч Германия — Израиль

«Бундестим» едет в Грузию и Румынию защищать титул: в 2021-м немцы обыграли в финале Португалию (1:0) и стали трехкратными чемпионами Европы до 21 года. В квалификации у коллектива Антонио ди Сальво получилось неплохо: девять побед из десяти (единственное поражение — Польше со счетом 0:4). В отборочной группе Германия пересеклась как раз с Израилем — обе разборки остались за «Бундестим» (3:2 и 1:0).

Команда Гая Лузона в итоге заняла второе место и прорывалась на Евро-2023 через стыки — Ирландцев по итогу двух упорных поединков сломили только в серии пенальти (3:1).

В очных матчах серьезное преимущество на стороне Германии: не проигрывают израильтянам уже 10 встреч кряду, пять последних завершились викториями «Бундестим». Нет причин сомневаться, что один из главных фаворитов турнира испытает проблемы и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: Германия не проиграет и ТБ 2.5 за 1.70.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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