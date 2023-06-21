22 июня молодежные сборные Германии и Израиля сойдутся на стадионе имени Рамаза Шенгелия в грузинском Кутаиси. Встреча Евро-2023 среди игроков до 21 года начнется со свистком французского арбитра Вилли Делажо в 19.00 по московскому времени. В России легально турнир не покажут.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают безоговорочными фаворитами действующих чемпионов молодежного Евро: поставить на триумф немцев можно с коэффициентом 1.35, что составляет примерно 71% вероятности. Выигрыш израильтян оценен котировкой 8.50 (11%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 5.40 (18%).

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В пяти последних играх в пассиве «Бундестим» восемь мячей, парни Гая Лузона пропустили шесть. А отличились и те и другие семь и четыре раза соответственно. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.94.

Соперники поразили ворота друг друга в половине из четырех недавних столкновений. Вариант «обе забьют» предложен за 1.95, обратный рынок — за 1.84.

Три из четырех наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают на викторию сборной Германии без пропущенных мячей:

2:0 — за 5.95;

1:0 — за 7.20;

2:1 и 3:0 — за 7.75.

Прогноз и ставка на матч Германия — Израиль

«Бундестим» едет в Грузию и Румынию защищать титул: в 2021-м немцы обыграли в финале Португалию (1:0) и стали трехкратными чемпионами Европы до 21 года. В квалификации у коллектива Антонио ди Сальво получилось неплохо: девять побед из десяти (единственное поражение — Польше со счетом 0:4). В отборочной группе Германия пересеклась как раз с Израилем — обе разборки остались за «Бундестим» (3:2 и 1:0).

Команда Гая Лузона в итоге заняла второе место и прорывалась на Евро-2023 через стыки — Ирландцев по итогу двух упорных поединков сломили только в серии пенальти (3:1).

В очных матчах серьезное преимущество на стороне Германии: не проигрывают израильтянам уже 10 встреч кряду, пять последних завершились викториями «Бундестим». Нет причин сомневаться, что один из главных фаворитов турнира испытает проблемы и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: Германия не проиграет и ТБ 2.5 за 1.70.

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