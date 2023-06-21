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Франция — Италия: прогноз на матч чемпионата Европы-2023 среди молодежных команд U21 22 июня 2023 года

Прогноз на матч чемпионата Европы-2023 среди молодежных команд U21 Франция — Италия 22 июня 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Амин Адли.
Фото Global Look Press

22 июня на «Клуж Арене» в румынском городе Клуж-Напока встретятся молодежные сборные Франции и Италии. Соперников по группе D рассудит судья из Нидерландов Аллард Линдхут. Поединок стартует в 21.45 по московскому времени. В России посмотреть турнир легально не получится.

22.06.2023 | Франция U21 — Италия U-21

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение номинальным хозяевам: поставить на успех «Трехцветных» можно с коэффициентом 2.21, это около 64% вероятности. Выигрыш итальянцев предложен с котировкой 3.26 (16%). Ничья доступна за 3.51 (20%).

Ставка на «Маленькую синюю эскадру» при благоприятном исходе принесет выплату в 3260 рублей.

Средняя результативность французов в пяти последних матчах — 0.8 метких ударов за 90 минут. Италия на этом отрезке оформила 1.6 мяча. Тотал больше 2.5 гола оценен за 1.90, ТМ 2.5 — за эти же 1.90.

В пяти предыдущих очных поединках команды огорчили друг друга трижды. Рынок на обмен точными выстрелами представлен за 1.75. На «обе забьют — нет» дали 2.07.

Наиболее вероятный точный счет, по версии экспертов, 1:1. Финиш встречи с таким итогом идет за 6.00.

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Прогноз и ставка на матч Франция — Италия

Команда Сильвена Риполля входит в число главных фаворитов Евро-2023 наряду с Испанией и Германией. Путь французов по квалификационному турниру это подтверждает: восемь побед, пара ничьих и ни одного поражения. Италия тоже прошла отбор без проигрышей: семь викторий и три раздела очков. Обе сборные были хороши в обороне: пропустили всего по пять мячей. Но в атаке «Трехцветные» проявили себя чуть ярче: 31 гол против 19 у «Маленькой синей эскадры».

Из четырех последних очных матчей два завершились в пользу Франции. Еще в паре случаев разошлись «миром». Но не слишком яркие результаты коллективов в последних товарняках намекают, что изобилия метких выстрелов здесь лучше не ждать.

Рекомендуемая ставка: Франция не проиграет и ТМ 3.5 за 1.79.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
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Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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