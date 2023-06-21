Франция — Италия: прогноз на матч чемпионата Европы-2023 среди молодежных команд U21 22 июня 2023 года
22 июня на «Клуж Арене» в румынском городе Клуж-Напока встретятся молодежные сборные Франции и Италии. Соперников по группе D рассудит судья из Нидерландов Аллард Линдхут. Поединок стартует в 21.45 по московскому времени. В России посмотреть турнир легально не получится.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение номинальным хозяевам: поставить на успех «Трехцветных» можно с коэффициентом 2.21, это около 64% вероятности. Выигрыш итальянцев предложен с котировкой 3.26 (16%). Ничья доступна за 3.51 (20%).
Ставка на «Маленькую синюю эскадру» при благоприятном исходе принесет выплату в 3260 рублей.
Средняя результативность французов в пяти последних матчах — 0.8 метких ударов за 90 минут. Италия на этом отрезке оформила 1.6 мяча. Тотал больше 2.5 гола оценен за 1.90, ТМ 2.5 — за эти же 1.90.
В пяти предыдущих очных поединках команды огорчили друг друга трижды. Рынок на обмен точными выстрелами представлен за 1.75. На «обе забьют — нет» дали 2.07.
Наиболее вероятный точный счет, по версии экспертов, 1:1. Финиш встречи с таким итогом идет за 6.00.
Прогноз и ставка на матч Франция — Италия
Команда Сильвена Риполля входит в число главных фаворитов Евро-2023 наряду с Испанией и Германией. Путь французов по квалификационному турниру это подтверждает: восемь побед, пара ничьих и ни одного поражения. Италия тоже прошла отбор без проигрышей: семь викторий и три раздела очков. Обе сборные были хороши в обороне: пропустили всего по пять мячей. Но в атаке «Трехцветные» проявили себя чуть ярче: 31 гол против 19 у «Маленькой синей эскадры».
Из четырех последних очных матчей два завершились в пользу Франции. Еще в паре случаев разошлись «миром». Но не слишком яркие результаты коллективов в последних товарняках намекают, что изобилия метких выстрелов здесь лучше не ждать.
Рекомендуемая ставка: Франция не проиграет и ТМ 3.5 за 1.79.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9