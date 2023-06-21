22 июня на «Клуж Арене» в румынском городе Клуж-Напока встретятся молодежные сборные Франции и Италии. Соперников по группе D рассудит судья из Нидерландов Аллард Линдхут. Поединок стартует в 21.45 по московскому времени. В России посмотреть турнир легально не получится.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение номинальным хозяевам: поставить на успех «Трехцветных» можно с коэффициентом 2.21, это около 64% вероятности. Выигрыш итальянцев предложен с котировкой 3.26 (16%). Ничья доступна за 3.51 (20%).

Ставка на «Маленькую синюю эскадру» при благоприятном исходе принесет выплату в 3260 рублей.

Средняя результативность французов в пяти последних матчах — 0.8 метких ударов за 90 минут. Италия на этом отрезке оформила 1.6 мяча. Тотал больше 2.5 гола оценен за 1.90, ТМ 2.5 — за эти же 1.90.

В пяти предыдущих очных поединках команды огорчили друг друга трижды. Рынок на обмен точными выстрелами представлен за 1.75. На «обе забьют — нет» дали 2.07.

Наиболее вероятный точный счет, по версии экспертов, 1:1. Финиш встречи с таким итогом идет за 6.00.

Прогноз и ставка на матч Франция — Италия

Команда Сильвена Риполля входит в число главных фаворитов Евро-2023 наряду с Испанией и Германией. Путь французов по квалификационному турниру это подтверждает: восемь побед, пара ничьих и ни одного поражения. Италия тоже прошла отбор без проигрышей: семь викторий и три раздела очков. Обе сборные были хороши в обороне: пропустили всего по пять мячей. Но в атаке «Трехцветные» проявили себя чуть ярче: 31 гол против 19 у «Маленькой синей эскадры».

Из четырех последних очных матчей два завершились в пользу Франции. Еще в паре случаев разошлись «миром». Но не слишком яркие результаты коллективов в последних товарняках намекают, что изобилия метких выстрелов здесь лучше не ждать.

Рекомендуемая ставка: Франция не проиграет и ТМ 3.5 за 1.79.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки