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Сегодня, 20:15

«Барселона» прокачала состав четырьмя топ-игроками. Помогут ли они справиться с «Реалом»?

Прогнозы и ставки на товарищеский матч «Реал Мадрид» — «Барселона» 24 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Франк Кессье, «Барселона».
Фото Global Look Press
Поляк знает, как делать мадридцам больно.

«Барселона» серьезно усилилась перед новым сезоном ла лиги и продолжает работать на трансферном рынке. В ближайшем матче против «Реала» за клуб дебютирует четвертый летний новичок — Роберт Левандовски. Поляк прибил мадридцев в полуфинале Лиги чемпионов в 2013-м и рассчитывает повторить успех. Следить за дебютом одного из лучших нападающих планеты в составе сине-гранатовых вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть товарищеский матч «Реал Мадрид» — «Барселона»

Ярчайшее противостояние мирового футбола посетит США и пройдет на стадионе «Эллиджиант» в Лас-Вегасе. Матч на 65-тысячной арене состоится 24 июля и начнется в 6.00 по московскому времени. В прямом эфире на общедоступном ТВ в России игру посмотреть не получится.

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«Реал Мадрид» — «Барселона»: прогноз и ставка на товарищеский матч 24 июля 2022 года

Матчи между «Реалом» и «Барселоной», где бы они ни проходили и какой бы статус ни имели, — всегда супергорячее событие. В прошлом сезоне команды провели две игры в чемпионате плюс одну в Суперкубке, и каждая из них была подана под своим изысканным соусом.

В первом круге мадридцы добились тяжелой победы 2:1, а за каталонцев единственный мяч забил еще здоровый Кун Агуэро. Спустя два с половиной месяца соперники сошлись в Суперкубке, и тогда «Барса» ускользнула от поражения в основное время, но оно ее настигло в овертаймах с голом Федерико Вальверде. Конечно, две неудачи подряд сильно расстроили сине-гранатовых, но помогли им взбодриться и прилично разозлили — так, что во втором круге на «Сантьяго Бернабеу» случился разгром «Мадрида» 4:0.

Новая встреча состоится в рамках североамериканского тура команд и будет максимально интригующей. В первую очередь интересно посмотреть на обновленную «Барселону», за которую рвется дебютировать Роберт Левандовски. Поляк вынудил руководство «Баварии» продать его в Испанию и был невероятно счастлив, когда эпопея с переходом завершилась в его пользу.

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«Я очень хочу завоевывать трофеи и добиваться успеха с этим великим клубом. Буду усердно работать на поле. С нетерпением жду следующей игры. Быть здесь здорово», — сиял поляк. Роберт может сыграть с «Реалом», которому он умеет и любит забивать: в сезоне-2012/13 нападающий оформил покер в ворота мадридцев в полуфинале Лиги чемпионов.

Верите, что Левандовски поможет «Барсе» победить в принципиальном матче? На успех каталонцев аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают коэффициент 2.23, это примерно 44% вероятности исхода. На ничью можно поставить за 4.40 (19%), на триумф «Реала» — за 2.65 (37%).

Помимо Левандовского обыграть «Реал» постараются другие новички «блауграны» — Франк Кессье, Андреас Кристенсен и Рафинья. Все они уже провели первый матч за новый клуб и идеально влились в состав — помогли разорвать со счетом 6:0 «Интер Майами». «Реал», для которого ближайший матч станет первым в межсезонье, наверняка будет не в лучшей форме, чтобы с ходу показать идеальный футбол и справиться с мотивированным соперником. Поэтому каталонцы в этой встрече — фавориты.

Прогноз от «СЭ»: победа «Барселоны» с форой (0) за 1.76.

Согласны с прогнозом или сделаете другую ставку? Поставьте в БЕТСИТИ и получите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
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  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
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ФК Барселона
ФК Реал
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