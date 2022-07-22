«Барселона» прокачала состав четырьмя топ-игроками. Помогут ли они справиться с «Реалом»?

Поляк знает, как делать мадридцам больно.

«Барселона» серьезно усилилась перед новым сезоном ла лиги и продолжает работать на трансферном рынке. В ближайшем матче против «Реала» за клуб дебютирует четвертый летний новичок — Роберт Левандовски. Поляк прибил мадридцев в полуфинале Лиги чемпионов в 2013-м и рассчитывает повторить успех. Следить за дебютом одного из лучших нападающих планеты в составе сине-гранатовых вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть товарищеский матч «Реал Мадрид» — «Барселона»

Ярчайшее противостояние мирового футбола посетит США и пройдет на стадионе «Эллиджиант» в Лас-Вегасе. Матч на 65-тысячной арене состоится 24 июля и начнется в 6.00 по московскому времени. В прямом эфире на общедоступном ТВ в России игру посмотреть не получится.

«Реал Мадрид» — «Барселона»: прогноз и ставка на товарищеский матч 24 июля 2022 года

Матчи между «Реалом» и «Барселоной», где бы они ни проходили и какой бы статус ни имели, — всегда супергорячее событие. В прошлом сезоне команды провели две игры в чемпионате плюс одну в Суперкубке, и каждая из них была подана под своим изысканным соусом.

В первом круге мадридцы добились тяжелой победы 2:1, а за каталонцев единственный мяч забил еще здоровый Кун Агуэро. Спустя два с половиной месяца соперники сошлись в Суперкубке, и тогда «Барса» ускользнула от поражения в основное время, но оно ее настигло в овертаймах с голом Федерико Вальверде. Конечно, две неудачи подряд сильно расстроили сине-гранатовых, но помогли им взбодриться и прилично разозлили — так, что во втором круге на «Сантьяго Бернабеу» случился разгром «Мадрида» 4:0.

Новая встреча состоится в рамках североамериканского тура команд и будет максимально интригующей. В первую очередь интересно посмотреть на обновленную «Барселону», за которую рвется дебютировать Роберт Левандовски. Поляк вынудил руководство «Баварии» продать его в Испанию и был невероятно счастлив, когда эпопея с переходом завершилась в его пользу.

«Я очень хочу завоевывать трофеи и добиваться успеха с этим великим клубом. Буду усердно работать на поле. С нетерпением жду следующей игры. Быть здесь здорово», — сиял поляк. Роберт может сыграть с «Реалом», которому он умеет и любит забивать: в сезоне-2012/13 нападающий оформил покер в ворота мадридцев в полуфинале Лиги чемпионов.

Верите, что Левандовски поможет «Барсе» победить в принципиальном матче? На успех каталонцев аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают коэффициент 2.23, это примерно 44% вероятности исхода. На ничью можно поставить за 4.40 (19%), на триумф «Реала» — за 2.65 (37%).

Помимо Левандовского обыграть «Реал» постараются другие новички «блауграны» — Франк Кессье, Андреас Кристенсен и Рафинья. Все они уже провели первый матч за новый клуб и идеально влились в состав — помогли разорвать со счетом 6:0 «Интер Майами». «Реал», для которого ближайший матч станет первым в межсезонье, наверняка будет не в лучшей форме, чтобы с ходу показать идеальный футбол и справиться с мотивированным соперником. Поэтому каталонцы в этой встрече — фавориты.

Прогноз от «СЭ»: победа «Барселоны» с форой (0) за 1.76.

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