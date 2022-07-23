«Локомотив» — «Ростов»: команды Карпина и Циннбауэра устроят гангстерскую перестрелку в Москве
24 июля «Локомотив» проведет непростой домашний матч против «Ростова». Игра второго тура состоится на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени. Насладиться футболом в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, старт трансляции — в 19.55 мск. Главным арбитром встречи назначен Алексей Васильевич Сухой.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Ростов» 24 июля 2022 года
Несмотря на то что «Локомотив» сыграет дома, шансы команд на победу близки. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают на успех хозяев коэффициент 2.45, это около 40% вероятности. На триумф гостей — 2.85 (35%). Ничья идет за 3.60 (25%).
Если верите в команду Валерия Карпина, воспользуйтесь вариантом «Ростов» не проиграет» за 1.59.
Будущие соперники в первом туре завершили матчи с одинаковым счетом 1:1. На очередной обмен голами коэффициент 1.70, на обратный исход — 2.15.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.86, ТМ 2.5 — за 2.00.
Против «Нижнего Новгорода» «Локомотив» реализовал всего один момент, хотя создал десяток. Оставил голы на матч с «Ростовом»? ИТБ1 (1.5) идет за 2.20, ИТМ1 (1.5) — за 1.67. У южан эти рынки доступны за 2.43 и 1.56 соответственно.
Хотя шансы команд близки, три наиболее вероятных точных счета говорят о преимуществе хозяев:
«Локомотив» — «Ростов»: прогноз и анализ матча 2-го тура РПЛ 24 июля 2022 года
«Локомотив» откровенно облажался в первом туре: победа над «Нижним Новгородом» просилась к нему в руки, но поймать ее было не суждено. Особенно обидно москвичам должно быть за то, что аутсайдер спасся в меньшинстве после единственной осмысленной атаки.
За игру в обороне красно-зеленые достойны единицы, за действия в атаке — четверки с минусом. Все-таки создано было очень много, но реализация оказалась кошмарной, и над этим предстоит работать новому главному тренеру Йозефу Циннбауэру. Причем лучше, если прогресс случится в ближайшие дни, потому что «Ростов» ошибок не простит.
Так же, как не простили южане «Динамо» в первом туре. Как только соперник подсел физически, команда Валерия Карпина поперла вперед и почти вырвала победу — удар Егора Голенкова спустя 10 секунд после выхода на замену пришелся в крестовину.
В целом «Ростов» произвел очень приятное впечатление: напористая и размашистая игра в атаке еще принесет команде немало очков в этом сезоне. Может быть, все случится уже в матче против «Локомотива», потому что игра москвичей в центре обороны пока оставляет желать лучшего.
Если побаиваетесь взять чистую победу гостей, можете оформить «П2 в одном из таймов» за 1.90.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Ростов»
В обороне у «Локомотива» хаос, но и «Ростов» не был идеален у своих ворот. Учитывая, что атакующие линии обеих команд в разы сильнее, чем защитные, стоит ждать результативного матча и обмена голами. Кстати, последние пять очных матчей соперники завершили с обоюдным взятием ворот.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Андрей Мостовой
Зенит
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|П
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1