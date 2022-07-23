В столице ожидается град из голов.

24 июля «Локомотив» проведет непростой домашний матч против «Ростова». Игра второго тура состоится на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени. Насладиться футболом в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, старт трансляции — в 19.55 мск. Главным арбитром встречи назначен Алексей Васильевич Сухой.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Ростов» 24 июля 2022 года

Несмотря на то что «Локомотив» сыграет дома, шансы команд на победу близки. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают на успех хозяев коэффициент 2.45, это около 40% вероятности. На триумф гостей — 2.85 (35%). Ничья идет за 3.60 (25%).

Если верите в команду Валерия Карпина, воспользуйтесь вариантом «Ростов» не проиграет» за 1.59.

Будущие соперники в первом туре завершили матчи с одинаковым счетом 1:1. На очередной обмен голами коэффициент 1.70, на обратный исход — 2.15.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.86, ТМ 2.5 — за 2.00.

Против «Нижнего Новгорода» «Локомотив» реализовал всего один момент, хотя создал десяток. Оставил голы на матч с «Ростовом»? ИТБ1 (1.5) идет за 2.20, ИТМ1 (1.5) — за 1.67. У южан эти рынки доступны за 2.43 и 1.56 соответственно.

Хотя шансы команд близки, три наиболее вероятных точных счета говорят о преимуществе хозяев:

ничью 1:1 можно оформить за 6.50;

победу «Локо» 1:0 — за 8.50;

успех 2:1 — за 9.00.

«Локомотив» — «Ростов»: прогноз и анализ матча 2-го тура РПЛ 24 июля 2022 года

«Локомотив» откровенно облажался в первом туре: победа над «Нижним Новгородом» просилась к нему в руки, но поймать ее было не суждено. Особенно обидно москвичам должно быть за то, что аутсайдер спасся в меньшинстве после единственной осмысленной атаки.

За игру в обороне красно-зеленые достойны единицы, за действия в атаке — четверки с минусом. Все-таки создано было очень много, но реализация оказалась кошмарной, и над этим предстоит работать новому главному тренеру Йозефу Циннбауэру. Причем лучше, если прогресс случится в ближайшие дни, потому что «Ростов» ошибок не простит.

Так же, как не простили южане «Динамо» в первом туре. Как только соперник подсел физически, команда Валерия Карпина поперла вперед и почти вырвала победу — удар Егора Голенкова спустя 10 секунд после выхода на замену пришелся в крестовину.

В целом «Ростов» произвел очень приятное впечатление: напористая и размашистая игра в атаке еще принесет команде немало очков в этом сезоне. Может быть, все случится уже в матче против «Локомотива», потому что игра москвичей в центре обороны пока оставляет желать лучшего.

Если побаиваетесь взять чистую победу гостей, можете оформить «П2 в одном из таймов» за 1.90.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Ростов»

В обороне у «Локомотива» хаос, но и «Ростов» не был идеален у своих ворот. Учитывая, что атакующие линии обеих команд в разы сильнее, чем защитные, стоит ждать результативного матча и обмена голами. Кстати, последние пять очных матчей соперники завершили с обоюдным взятием ворот.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.70.