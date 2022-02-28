28 февраля «Рубин» отправится в гости к «Зениту» в 19-м туре российской премьер-лиги. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Зенита» можно за 1.29 — это примерно 75% вероятности. Триумф «Рубина» оценивается котировкой 10.5 (9%), а ничья — 6.00 (16%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Рубина» можно выиграть 10 500 рублей в случае успеха гостей.

Ф1(-1.5) идет за 1.87, а Ф2(+1.5) — за 2.00.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.57, а ТМ 2.5 — за 2.40.

Шансы «Зенита» отличиться трижды минимум оцениваются коэффициентом 2.20.

Уверены, что «Рубин» сумеет забить свыше одного мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 4.70.

Не сомневаетесь, что оба соперника способны отличиться по два раза минимум? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 7.30.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.35, а удаления — 2.95.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании: