«Зенит» — «Рубин»: где смотреть матч 28 февраля онлайн в прямом эфире
28 февраля «Рубин» отправится в гости к «Зениту» в 19-м туре российской премьер-лиги. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.
Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Зенита» можно за 1.29 — это примерно 75% вероятности. Триумф «Рубина» оценивается котировкой 10.5 (9%), а ничья — 6.00 (16%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Рубина» можно выиграть 10 500 рублей в случае успеха гостей.
Ф1(-1.5) идет за 1.87, а Ф2(+1.5) — за 2.00.
Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.57, а ТМ 2.5 — за 2.40.
Шансы «Зенита» отличиться трижды минимум оцениваются коэффициентом 2.20.
Уверены, что «Рубин» сумеет забить свыше одного мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 4.70.
Не сомневаетесь, что оба соперника способны отличиться по два раза минимум? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 7.30.
Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.35, а удаления — 2.95.
Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:
-
2:0 — коэффициент 6.40;
-
1:0 — 7.70;
-
3:0 — 8.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
2
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7