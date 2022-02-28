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Сегодня, 15:15

«Зенит» — «Рубин»: где смотреть матч 28 февраля онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Рубин»
Егор Сергеев
Хвича Кварацхелия.
Фото ФК «Рубин»

28 февраля «Рубин» отправится в гости к «Зениту» в 19-м туре российской премьер-лиги. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
28 февр, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Рубин

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Зенита» можно за 1.29 — это примерно 75% вероятности. Триумф «Рубина» оценивается котировкой 10.5 (9%), а ничья — 6.00 (16%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Рубина» можно выиграть 10 500 рублей в случае успеха гостей.

Ф1(-1.5) идет за 1.87, а Ф2(+1.5) — за 2.00.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.57, а ТМ 2.5 — за 2.40.

Шансы «Зенита» отличиться трижды минимум оцениваются коэффициентом 2.20.

Уверены, что «Рубин» сумеет забить свыше одного мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 4.70.

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Не сомневаетесь, что оба соперника способны отличиться по два раза минимум? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 7.30.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.35, а удаления — 2.95.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

  • 2:0 — коэффициент 6.40;

  • 1:0 — 7.70;

  • 3:0 — 8.00.

Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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