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Сегодня, 10:15

«Зенит» — «Рубин»: Семак приблизит отставку Слуцкого?

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Рубин»
Егор Сергеев
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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28 февраля в 19-м туре РПЛ между собой сыграют «Зенит» и «Рубин». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
28 февр, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Рубин

«Зенит» — «Рубин»: коэффициенты букмекеров на матч

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Зенит». На него можно поставить с котировкой 1.29 — это примерно 75% вероятности. Ничью предлагается взять за 6.00 (16%), а победа «Рубина» есть в линии за 10.5 (9%).

Ф1(-2) идет за 2.42, а Ф2(+2) за 1.56.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 1.93, ТМ 2.5 можно также взять за 1.93.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 1.96. Обратный результат есть за 1.84.

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«Зенит» — «Рубин»: прогноз и анализ матча

Последний приезд «Рубина» на «Крестовский» завершился для команды Слуцкого успешно. В октябре прошлого года казанская команда обыграла коллектив Семака со счетом 2:1. Спустя почти полгода команды вновь сыграют в Санкт-Петербурге, где на этот раз хозяева должны отомстить за обидное поражение. Начиная с ноября действующий чемпион России проиграл всего одну встречу, включая игры предсезонки, — 2:3 «Бетису» в Лиге Европы.

После проигранного матча с «Ювентусом» в Лиге чемпионов «Зенит» провел 13 игр и ни разу не уступил. Чемпионат команда с берегов Невы должна также начать успешно. Тем более что в последней очной встрече победу одержал «Зенит» со счетом 3:1. Все три мяча питерцы смогли забить за первые 45 минут. Поставим на тотал первого тайма больше 1.5 за 2.26.

В недавнем домашнем матче с «Бетисом» тотал первого тайма пробил отметку в 3.5. Также возьмем победу «Зенита» в первом тайме за 1.70.

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«Зенит» — «Рубин»: ставка на матч

«Зенит» должен ударно возобновить сезон в чемпионате России. Команда лишь раз проиграла в последних 13 матчах, а проиграв «Бетису» дома, смогла забить ему два мяча за тайм (2:3). Также три мяча за первый тайм команда забила «Рубину» в последней очной встрече (3:1). Ставим на тотал первого тайма больше 1.5 за 2.26.

Рекомендуемая ставка: ТБ первого тайма 1.5 за 2.26.

Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
1
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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