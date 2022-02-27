«Зенит» — «Рубин»: Семак приблизит отставку Слуцкого?
28 февраля в 19-м туре РПЛ между собой сыграют «Зенит» и «Рубин». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.
«Зенит» — «Рубин»: коэффициенты букмекеров на матч
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Зенит». На него можно поставить с котировкой 1.29 — это примерно 75% вероятности. Ничью предлагается взять за 6.00 (16%), а победа «Рубина» есть в линии за 10.5 (9%).
Ф1(-2) идет за 2.42, а Ф2(+2) — за 1.56.
Тотал мячей больше 2.5 доступен за 1.93, ТМ 2.5 можно также взять за 1.93.
Исход «обе забьют» предлагают взять за 1.96. Обратный результат есть за 1.84.
«Зенит» — «Рубин»: прогноз и анализ матча
Последний приезд «Рубина» на «Крестовский» завершился для команды Слуцкого успешно. В октябре прошлого года казанская команда обыграла коллектив Семака со счетом 2:1. Спустя почти полгода команды вновь сыграют в Санкт-Петербурге, где на этот раз хозяева должны отомстить за обидное поражение. Начиная с ноября действующий чемпион России проиграл всего одну встречу, включая игры предсезонки, — 2:3 «Бетису» в Лиге Европы.
После проигранного матча с «Ювентусом» в Лиге чемпионов «Зенит» провел 13 игр и ни разу не уступил. Чемпионат команда с берегов Невы должна также начать успешно. Тем более что в последней очной встрече победу одержал «Зенит» со счетом 3:1. Все три мяча питерцы смогли забить за первые 45 минут. Поставим на тотал первого тайма больше 1.5 за 2.26.
В недавнем домашнем матче с «Бетисом» тотал первого тайма пробил отметку в 3.5. Также возьмем победу «Зенита» в первом тайме за 1.70.
«Зенит» — «Рубин»: ставка на матч
«Зенит» должен ударно возобновить сезон в чемпионате России. Команда лишь раз проиграла в последних 13 матчах, а проиграв «Бетису» дома, смогла забить ему два мяча за тайм (2:3). Также три мяча за первый тайм команда забила «Рубину» в последней очной встрече (3:1). Ставим на тотал первого тайма больше 1.5 за 2.26.
Рекомендуемая ставка: ТБ первого тайма 1.5 за 2.26.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
2
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7