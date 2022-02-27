Дзюба и Малком исправятся за вылет из Лиги Европы.

28 февраля в 19-м туре РПЛ между собой сыграют «Зенит» и «Рубин». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

«Зенит» — «Рубин»: коэффициенты букмекеров на матч

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Зенит». На него можно поставить с котировкой 1.29 — это примерно 75% вероятности. Ничью предлагается взять за 6.00 (16%), а победа «Рубина» есть в линии за 10.5 (9%).

Ф1(-2) идет за 2.42, а Ф2(+2) — за 1.56.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 1.93, ТМ 2.5 можно также взять за 1.93.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 1.96. Обратный результат есть за 1.84.

«Зенит» — «Рубин»: прогноз и анализ матча

Последний приезд «Рубина» на «Крестовский» завершился для команды Слуцкого успешно. В октябре прошлого года казанская команда обыграла коллектив Семака со счетом 2:1. Спустя почти полгода команды вновь сыграют в Санкт-Петербурге, где на этот раз хозяева должны отомстить за обидное поражение. Начиная с ноября действующий чемпион России проиграл всего одну встречу, включая игры предсезонки, — 2:3 «Бетису» в Лиге Европы.

После проигранного матча с «Ювентусом» в Лиге чемпионов «Зенит» провел 13 игр и ни разу не уступил. Чемпионат команда с берегов Невы должна также начать успешно. Тем более что в последней очной встрече победу одержал «Зенит» со счетом 3:1. Все три мяча питерцы смогли забить за первые 45 минут. Поставим на тотал первого тайма больше 1.5 за 2.26.

В недавнем домашнем матче с «Бетисом» тотал первого тайма пробил отметку в 3.5. Также возьмем победу «Зенита» в первом тайме за 1.70.

«Зенит» — «Рубин»: ставка на матч

«Зенит» должен ударно возобновить сезон в чемпионате России. Команда лишь раз проиграла в последних 13 матчах, а проиграв «Бетису» дома, смогла забить ему два мяча за тайм (2:3). Также три мяча за первый тайм команда забила «Рубину» в последней очной встрече (3:1). Ставим на тотал первого тайма больше 1.5 за 2.26.

Рекомендуемая ставка: ТБ первого тайма 1.5 за 2.26.