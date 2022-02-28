28 февраля «Гранада» примет «Кадис» в 26-м туре испанской примеры. Матч между соперниками состоится на стадионе «Лос-Карменес», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению легальной букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Гранада» можно за 2.00 — это около 48% вероятности. Успех «Кадиса» оценивается коэффициентом 4.30 (23%), а ничья — 3.30 (29%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Гранады» можно выиграть 2000 рублей в случае успеха хозяев.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на предстоящий матч — например:

Ф1(0) идет за 1.40 , а Ф2(0) — за 3.10 ;

Ф1(-1) идет за 2.80 , а Ф2(+1) — за 1.44 ;

Ф1(-1.5) идет за 3.60, а Ф2(+1.5) — за 1.29.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.26, а ТМ 2.5 — за 1.69.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 2.06. Обратный исход оценивается котировкой 1.76.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:0 — коэффициент 5.80.