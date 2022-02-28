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Сегодня, 17:15

«Гранада» — «Кадис»: прогноз на матч примеры 28 февраля

Прогноз на матч примеры «Гранада» — «Кадис»
Егор Сергеев
Футболисты «Гранады».
Фото Getty Images

28 февраля «Гранада» примет «Кадис» в 26-м туре испанской примеры. Матч между соперниками состоится на стадионе «Лос-Карменес», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko.

Испания. Лига 1. 26-й тур
28 февр, 23:00. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
Кадис

Хозяева — фавориты встречи, по мнению легальной букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Гранада» можно за 2.00 — это около 48% вероятности. Успех «Кадиса» оценивается коэффициентом 4.30 (23%), а ничья — 3.30 (29%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Гранады» можно выиграть 2000 рублей в случае успеха хозяев.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на предстоящий матч — например:

  • Ф1(0) идет за 1.40, а Ф2(0) — за 3.10;

  • Ф1(-1) идет за 2.80, а Ф2(+1) — за 1.44;

  • Ф1(-1.5) идет за 3.60, а Ф2(+1.5) — за 1.29.

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Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.26, а ТМ 2.5 — за 1.69.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 2.06. Обратный исход оценивается котировкой 1.76.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:0 — коэффициент 5.80.

Прогнозы на спорт
ФК Гранада
ФК Кадис
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«Зенит» — «Рубин»: где смотреть матч 28 февраля онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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