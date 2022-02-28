«Аталанта» — «Сампдория»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 28 февраля
28 февраля в 27-м туре чемпионата Италии сыграют «Аталанта» и «Сампдория». Встреча пройдет в Бергамо на городском стадионе и начнется в 22.50. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Аталанта». На успех команды можно поставить с котировкой 1.46 — это примерно 60% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.70 (24%), а победа «Сампдории» есть в линии за 7.30 (16%).
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Ф1(-1.5) идет за 2.33;
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Ф2(+1.5) — за 1.65.
При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4700 рублей.
Ставку «Сампдория» не проиграет» можно взять за 2.85.
Шансы «Аталанты» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 1.63.
Уверены, что «Сампдория» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.70.
Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу «Аталанты». На него можно поставить за 7.20.
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ТМ 1.5 — 4.70;
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обе забьют: да — 1.80;
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точный счет: 4:1 — 13.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
2
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7