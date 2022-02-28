Прогноз и ставки на матч серии А «Аталанта» — «Сампдория»

28 февраля в 27-м туре чемпионата Италии сыграют «Аталанта» и «Сампдория». Встреча пройдет в Бергамо на городском стадионе и начнется в 22.50. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Аталанта». На успех команды можно поставить с котировкой 1.46 — это примерно 60% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.70 (24%), а победа «Сампдории» есть в линии за 7.30 (16%).

Ф1(-1.5) идет за 2.33 ;

Ф2(+1.5) — за 1.65.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4700 рублей.

Ставку «Сампдория» не проиграет» можно взять за 2.85.

Шансы «Аталанты» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 1.63.

Уверены, что «Сампдория» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.70.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу «Аталанты». На него можно поставить за 7.20.