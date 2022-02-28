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Сегодня, 13:15

«Аталанта» — «Сампдория»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 28 февраля

Прогноз и ставки на матч серии А «Аталанта» — «Сампдория»
Егор Сергеев
Руслан Малиновский.
Фото Getty Images

28 февраля в 27-м туре чемпионата Италии сыграют «Аталанта» и «Сампдория». Встреча пройдет в Бергамо на городском стадионе и начнется в 22.50. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Италия. Серия А. 27-й тур
28 февр, 22:50. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Сампдория

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Аталанта». На успех команды можно поставить с котировкой 1.46 — это примерно 60% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.70 (24%), а победа «Сампдории» есть в линии за 7.30 (16%).

  • Ф1(-1.5) идет за 2.33;

  • Ф2(+1.5) — за 1.65.

 

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4700 рублей.

Ставку «Сампдория» не проиграет» можно взять за 2.85.

Шансы «Аталанты» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 1.63.

 
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Уверены, что «Сампдория» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.70.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу «Аталанты». На него можно поставить за 7.20.

  • ТМ 1.5 — 4.70;

  • обе забьют: да — 1.80;

  • точный счет: 4:1 — 13.0.

Прогнозы на спорт
ФК Аталанта
ФК Сампдория
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«Зенит» — «Рубин»: прогноз на матч РПЛ 28 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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