Идущий вторым в Западной конференции КХЛ «Динамо» Москва в очередном матче регулярки приедет к «Сочи» — в случае победы бело-голубые поднимутся на первую строчку. Игра пройдет 30 октября на арене «Большой», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.20 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение москвичам: поставить на успех «Динамо» в основное время можно за 1.77, что составляет приблизительно 55% вероятности. Победа коллектива Дмитрия Кокорева доступна за 3.83 (25%), ничья предложена с котировкой 4.37 (20%).

Триумф «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.46, этот рынок на «Сочи» идет за 2.69.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 2.93, Ф2(0) — за 1.39;

• Ф2(-1.5) — за 2.27, Ф1(+1.5) — за 1.61.

Тотал больше 5.5 шайбы идет за 1.97, ТМ 5.5 — за 1.83.

Поставить на то, что команды обменяются голами уже в первом периоде, можно за 2.85, обратный рынок оценен в 1.37.

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