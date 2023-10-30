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Сегодня, 12:15

«Сочи» — «Динамо» Москва: где смотреть матч КХЛ 30 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Сочи» — «Динамо» Москва 30 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Антон Малышев («Динамо»).
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram

Идущий вторым в Западной конференции КХЛ «Динамо» Москва в очередном матче регулярки приедет к «Сочи» — в случае победы бело-голубые поднимутся на первую строчку. Игра пройдет 30 октября на арене «Большой», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.20 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Игроки &laquo;Динамо&raquo;. «Сочи» — «Динамо» Москва: прогноз на матч КХЛ 30 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение москвичам: поставить на успех «Динамо» в основное время можно за 1.77, что составляет приблизительно 55% вероятности. Победа коллектива Дмитрия Кокорева доступна за 3.83 (25%), ничья предложена с котировкой 4.37 (20%).

Триумф «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.46, этот рынок на «Сочи» идет за 2.69.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 2.93, Ф2(0) — за 1.39;

• Ф2(-1.5) — за 2.27, Ф1(+1.5) — за 1.61.

Игроки &laquo;Лады&raquo; в&nbsp;матче с &laquo;Металлургом&raquo;. «Лада» — «Адмирал»: прогноз на матч КХЛ 30 октября 2023 года

Тотал больше 5.5 шайбы идет за 1.97, ТМ 5.5 — за 1.83.

Поставить на то, что команды обменяются голами уже в первом периоде, можно за 2.85, обратный рынок оценен в 1.37.

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«Лада» — «Адмирал»: прогноз на матч КХЛ 30 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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