4 апреля «Ювентус» и «Интер» проведут первый полуфинал Кубка Италии. В прошлом сезоне команды встречались в финале турнира, а нерадзурри победили 4:2. Предстоящий матч пройдет в Турине на «Альянц Стадиум» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу бьянконери можно с коэффициентом 2.33, что составляет около 42% вероятности. Триумф гостей предложен с котировкой 3.20 (30%), ничья идет за чуть большие 3.35 (28%).

Ждете, что сине-черные справятся с «Ювентусом» и в текущем розыгрыше Кубка? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благоприятном исходе принесет 3200 рублей.

В этом сезоне серии А команды встречались уже дважды: оба раза команда Макса Аллегри оказывалась сильнее (1:0 и 2:0). Взять непоражение «Интера» в предстоящем матче можно за 1.63.

Также доступны котировки на проход команд в финал турнира. Согласно им, действующий обладатель Кубка — фаворит полуфинальной пары: успех «Ювентуса» предложен за 2.28, «Интера» — за 1.64.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают примерно равные силы команд:

• ничья 1:1 идет за 5.80;

• 0:0 — за 6.77;

• победа «Ювентуса» 1:0 — за 6.80.

Прогноз и ставка на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» 4 апреля 2023 года

Команды редко выдают яркие игры друг против друга: за последние 10 поединков во всех турнирах всего три раза настреляли на двоих лишь три мяча в основное время. Также за две встречи в текущем сезоне ни разу не преодолели отметку в два гола за 90 минут. Плюс в этом розыгрыше Кубка Италии оппоненты выступают не слишком результативно: и «Ювентус», и «Интер» оформили только по три мяча за два матча. При этом однажды нерадзурри отличились в овертайме.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.65.