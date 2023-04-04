«Ювентус» — «Интер»: прогноз на матч Кубка Италии 4 апреля 2023 года
4 апреля «Ювентус» и «Интер» проведут первый полуфинал Кубка Италии. В прошлом сезоне команды встречались в финале турнира, а нерадзурри победили 4:2. Предстоящий матч пройдет в Турине на «Альянц Стадиум» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу бьянконери можно с коэффициентом 2.33, что составляет около 42% вероятности. Триумф гостей предложен с котировкой 3.20 (30%), ничья идет за чуть большие 3.35 (28%).
Ждете, что сине-черные справятся с «Ювентусом» и в текущем розыгрыше Кубка? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благоприятном исходе принесет 3200 рублей.
В этом сезоне серии А команды встречались уже дважды: оба раза команда Макса Аллегри оказывалась сильнее (1:0 и 2:0). Взять непоражение «Интера» в предстоящем матче можно за 1.63.
Также доступны котировки на проход команд в финал турнира. Согласно им, действующий обладатель Кубка — фаворит полуфинальной пары: успех «Ювентуса» предложен за 2.28, «Интера» — за 1.64.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают примерно равные силы команд:
• ничья 1:1 идет за 5.80;
• 0:0 — за 6.77;
• победа «Ювентуса» 1:0 — за 6.80.
Прогноз и ставка на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» 4 апреля 2023 года
Команды редко выдают яркие игры друг против друга: за последние 10 поединков во всех турнирах всего три раза настреляли на двоих лишь три мяча в основное время. Также за две встречи в текущем сезоне ни разу не преодолели отметку в два гола за 90 минут. Плюс в этом розыгрыше Кубка Италии оппоненты выступают не слишком результативно: и «Ювентус», и «Интер» оформили только по три мяча за два матча. При этом однажды нерадзурри отличились в овертайме.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.65.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4