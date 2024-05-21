Кроос объявил о завершении карьеры после Евро-2024

Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос объявил о завершении карьеры после чемпионата Европы 2024 года.

34-летний немец не будет продлевать контракт с мадридским клубом, который истекает в июне этого года.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В текущем сезоне он провел за мадридцев 46 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал девять результативных передач.

Ранее он возобновил карьеру в сборной Германии, чтобы принять участие в домашнем чемпионате Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля.