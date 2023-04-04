«Урал» — «Спартак»: где смотреть матч Кубка России 4 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
4 апреля «Урал» и «Спартак» проведут ответный матч полуфинала Кубка России Пути РПЛ. Встреча состоится в Екатеринбурге на одноименной арене и начнется в 17.00 по московскому времени. Обслужит игру арбитр из Санкт-Петербурга Кирилл Левников. Насладиться футболом в прямом эфире с 16.45 мск можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».
«Спартак» — небольшой фаворит встречи, по мнению букмекерской компании Olimpbet. Победа красно-белых по итогам 90 минут оценена котировкой 2.33, вероятность этого исхода — примерно 42%. Триумф «Урала» доступен за 3.17 (31%), ничья — за 3.32 (27%).
Ставка в 1000 рублей на третью подряд ничью между командами, в случае если она случится, принесет выплату в 3320 рублей.
Команды дважды встречались за последние 30 дней — «Урал» ни разу не проиграл москвичам. Вариант 1Х предложен за 1.60.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.95, ТМ 2.5 — в 1.86. Правда, в последних четырех играх екатеринбуржцев был сыгран «низ».
«Спартак» пропустил в пяти из семи предыдущих матчей во всех турнирах, но при этом забивает в среднем 1.2 мяча в пяти играх кряду. Обмен голами можно взять за 1.74, противоположный исход — за 2.08.
Учитывая невысокую результативность красно-белых и отсутствие сразу троих игроков атаки (Квинси, Соболева и Шамара), эксперты решили, что гости не забьют в предстоящем матче и двух мячей: ИТБ2 (1.5) идет за 2.24, ИТМ2 (1.5) — за 1.66.
Если верите, что игра получится горячей и обернется пенальти + удалением, взять такое развитие событий можно за коэффициент 5.41.
Проход «Спартака» в следующий раунд с учетом серии пенальти предложено оформить за 1.71, «Урала» — за 2.12.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4