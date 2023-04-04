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Сегодня, 13:15

«Урал» — «Спартак»: где смотреть матч Кубка России 4 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Урал» — «Спартак» 4 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Мартинс Перейра.
Фото Global Look Press

4 апреля «Урал» и «Спартак» проведут ответный матч полуфинала Кубка России Пути РПЛ. Встреча состоится в Екатеринбурге на одноименной арене и начнется в 17.00 по московскому времени. Обслужит игру арбитр из Санкт-Петербурга Кирилл Левников. Насладиться футболом в прямом эфире с 16.45 мск можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
04 апр, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Спартак

«Спартак» — небольшой фаворит встречи, по мнению букмекерской компании Olimpbet. Победа красно-белых по итогам 90 минут оценена котировкой 2.33, вероятность этого исхода — примерно 42%. Триумф «Урала» доступен за 3.17 (31%), ничья — за 3.32 (27%).

Ставка в 1000 рублей на третью подряд ничью между командами, в случае если она случится, принесет выплату в 3320 рублей.

Команды дважды встречались за последние 30 дней — «Урал» ни разу не проиграл москвичам. Вариант 1Х предложен за 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.95, ТМ 2.5 — в 1.86. Правда, в последних четырех играх екатеринбуржцев был сыгран «низ».

«Спартак» пропустил в пяти из семи предыдущих матчей во всех турнирах, но при этом забивает в среднем 1.2 мяча в пяти играх кряду. Обмен голами можно взять за 1.74, противоположный исход — за 2.08.

Учитывая невысокую результативность красно-белых и отсутствие сразу троих игроков атаки (Квинси, Соболева и Шамара), эксперты решили, что гости не забьют в предстоящем матче и двух мячей: ИТБ2 (1.5) идет за 2.24, ИТМ2 (1.5) — за 1.66.

Грэм Поттер. «Челси» наконец прогнал Поттера и ждет Нагельсманна. Но мгновенных результатов это не даст

Если верите, что игра получится горячей и обернется пенальти + удалением, взять такое развитие событий можно за коэффициент 5.41.

Проход «Спартака» в следующий раунд с учетом серии пенальти предложено оформить за 1.71, «Урала» — за 2.12.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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СКА — ЦСКА: прогноз на матч плей-офф КХЛ 4 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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