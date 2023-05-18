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Янник Ханфман — Даниил Медведев: русский №1 отомстит немцу за надругательство над Рублевым

Прогноз на матч ATP Рим Янник Ханфман — Даниил Медведев 18 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

18 мая лидер российского тенниса Даниил Медведев сразится с немцем Янником Ханфманом за право сыграть в полуфинале римского «мастерса». Игра начнется в 16.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Ранее теннисисты никогда друг с другом не встречались.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение Медведеву. Его победу можно взять за коэффициент 1.32, это приблизительно 75% вероятности исхода. Успех Ханфмана идет за 3.51 (25%).

Ставка в 1000 рублей на немецкого теннисиста в случае его сенсационного выигрыша принесет выплату в 3510 рублей.

На счет 2:0 в пользу Даниила котировка — 1.85. На то, что Янник возьмет хотя бы одну партию, — 1.89.

В двух последних матчах против Сапаты и Зверева Медведев отыграл более 20 геймов. ТБ 20.5 оценен в 1.67, ТМ 20.5 — в 2.22.

Отомстит ли Даниил за Рублева, которого Ханфман выбил на предыдущей стадии? Ф2(-4.5) гейма доступна за 2.12, Ф1(+4.5) — за 1.75.

Тай-брейк в матче можно оформить за 2.74, а его отсутствие взять за 1.42.

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Прогноз и ставка на матч Янник Ханфман — Даниил Медведев

В Риме Даниил показывает лучший грунтовый теннис в жизни. Об этом сам он сообщил после матча с Сапатой, а потом взял и в третий раз в сезоне расправился со Зверевым. Теперь на его пути соотечественник Саши, который неожиданно на предыдущей стадии выбил Андрея Рублева — в той встрече Янник сыграл очень здорово.

Однако такой мощный и практически безошибочный теннис (всего 12 невынужденных) в нескольких встречах подряд Ханфман показывает редко. Достаточно того, что в столице Италии он уже выбил Фрица и того самого Рублева. С Медведевым ему придется сыграть еще строже и активнее, но ждать от него этого не стоит.

Даниил тащит все подряд и отлично атакует в Риме. Плюс им движет невероятная мотивация: оставшиеся в сетке соперники в отсутствие выбывших Алькараса и Джоковича Медведеву точно по силам. В такой ситуации оступиться о 101-ю ракетку мира будет сравнимо преступлению.

Рекомендуемая ставка: Медведев победит с форой (-3.5) гейма за 1.68.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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