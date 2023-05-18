Янник Ханфман — Даниил Медведев: русский №1 отомстит немцу за надругательство над Рублевым
18 мая лидер российского тенниса Даниил Медведев сразится с немцем Янником Ханфманом за право сыграть в полуфинале римского «мастерса». Игра начнется в 16.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Ранее теннисисты никогда друг с другом не встречались.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение Медведеву. Его победу можно взять за коэффициент 1.32, это приблизительно 75% вероятности исхода. Успех Ханфмана идет за 3.51 (25%).
Ставка в 1000 рублей на немецкого теннисиста в случае его сенсационного выигрыша принесет выплату в 3510 рублей.
На счет 2:0 в пользу Даниила котировка — 1.85. На то, что Янник возьмет хотя бы одну партию, — 1.89.
В двух последних матчах против Сапаты и Зверева Медведев отыграл более 20 геймов. ТБ 20.5 оценен в 1.67, ТМ 20.5 — в 2.22.
Отомстит ли Даниил за Рублева, которого Ханфман выбил на предыдущей стадии? Ф2(-4.5) гейма доступна за 2.12, Ф1(+4.5) — за 1.75.
Тай-брейк в матче можно оформить за 2.74, а его отсутствие взять за 1.42.
Прогноз и ставка на матч Янник Ханфман — Даниил Медведев
В Риме Даниил показывает лучший грунтовый теннис в жизни. Об этом сам он сообщил после матча с Сапатой, а потом взял и в третий раз в сезоне расправился со Зверевым. Теперь на его пути соотечественник Саши, который неожиданно на предыдущей стадии выбил Андрея Рублева — в той встрече Янник сыграл очень здорово.
Однако такой мощный и практически безошибочный теннис (всего 12 невынужденных) в нескольких встречах подряд Ханфман показывает редко. Достаточно того, что в столице Италии он уже выбил Фрица и того самого Рублева. С Медведевым ему придется сыграть еще строже и активнее, но ждать от него этого не стоит.
Даниил тащит все подряд и отлично атакует в Риме. Плюс им движет невероятная мотивация: оставшиеся в сетке соперники в отсутствие выбывших Алькараса и Джоковича Медведеву точно по силам. В такой ситуации оступиться о 101-ю ракетку мира будет сравнимо преступлению.
Рекомендуемая ставка: Медведев победит с форой (-3.5) гейма за 1.68.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6