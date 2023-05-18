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«Байер» — «Рома»: где смотреть полуфинал Лиги Европы 18 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Байер» — «Рома» 18 мая 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Байер» — «Рома».
Фото Global Look Press

18 мая «Байер» примет «Рому» в ответном полуфинале Лиги Европы. Встреча на «Бай-Арене» в Леверкузене начнется по свистку словенского арбитра Славко Винчича в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» с 21.45 мск.

Лига Европы. 1/2 финала
18 мая, 22:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
Рома

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех «фармацевтов» в основное время можно с коэффициентом 2.09, это около 46% вероятности. Выигрыш римлян предложен с котировкой 3.77 (26%). Ничья доступна за 3.42 (28%).

Считаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае удачного итога принесет 3420 рублей.

Эксперты считают, что у «Байера» меньше шансов на решающий матч ЛЕ. Проход леверкузенцев идет за 2.57, на финал с участием «Ромы» дали 1.49.

Средняя результативность немецкого клуба в последних пяти играх — 0.80 мяча за 90 минут, «волки» на этом же отрезке отличались еще реже — 0.60 гола. Тотал больше двух метких ударов можно взять за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.35.

«Байер» не сохранил ворота сухими в трех поединках подряд. Римляне пропустили в половине из последних четырех встреч. Вариант «обе забьют» представлен за 1.95, обратный рынок — за 1.86.

&laquo;Севилья&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ювентус&raquo;. «Ювентус» едет к «Севилье» после домашней ничьей. Навас и Ракитич проводят «старую синьору» к выходу из ЛЕ?

У «волков» уже четыре «сухаря» в семи матчах плей-офф текущей Лиги Европы. На ноль гостей в графе «Пропущенные» дан коэффициент 3.77.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии аналитиков, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.23;

  • 1:0 в пользу хозяев — за 6.85;

  • 0:0 — за 7.15.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Байер
ФК Рома
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«Севилья» — «Ювентус»: где смотреть матч полуфинала Лиги Европы 18 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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