Свентек обыграла Осаку во втором круге «Ролан Гаррос»
Польская теннисистка Ига Свентек обыграла японку Наоми Осаку во втором круге «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:1), 1:6, 7:5.
Игра продолжалась 3 часа. Свентек отыгралась со счета 2:5 в решающем сете.
В следующем круге Свентек сыграет с победительницей пары Яна Фетт (Хорватия, LL) — Мария Боузкова (Чехия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Наоми Осака (Япония) — 7:6 (7:1), 1:6, 7:5.
Источник: Сетка «Ролан Гаррос»
Новости