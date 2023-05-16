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16 мая, 09:15

«Ювентус» едет к «Севилье» после домашней ничьей. Навас и Ракитич проводят «старую синьору» к выходу из ЛЕ?

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Севилья» — «Ювентус» 18 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Севилья» — «Ювентус».
Фото Global Look Press
«Нервионцы» не проигрывают дома во втором по статусу еврокубке с 2016 года.

18 мая пройдут ответные полуфиналы Лиги Европы, в одном из них сойдутся «Севилья» и «Ювентус». Матч пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 21.45 мск. Первый раунд противостояния завершился со счетом 1:1.

Лига Европы. 1/2 финала
18 мая, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Ювентус

Коэффициенты букмекеров на полуфинал Лиги Европы «Севилья» — «Ювентус» 18 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: взять триумф «нервионцев» можно с коэффициентом 2.48, что составляет примерно 39% вероятности исхода. Успех «старой синьоры» доступен с котировкой 3.04 (32%). Ничья идет за 3.29 (29%) — это наименее ожидаемый итог матча.

Вы можете поставить на выход одной из команд в финал Лиги Европы уже сейчас. На «Севилью» предложено сыграть за 1.75, на «Ювентус» — за 2.05.

Соперники встречались пять раз — лишь однажды было забито больше двух голов. ТБ 2.5 идет за 2.19, ТМ 2.5 — за 1.73.

В последних пяти играх «Севилья» пропустила всего один мяч в среднем за 90 минут, а «Ювентус» — только 0.6. Обмен точными выстрелами можно взять за 1.89, обратный рынок доступен за 1.92.

Наиболее вероятный счет в основное время — 1:1. На этот результат Olimpbet предложил котировку 6.02.

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«Севилья» — «Ювентус»: прогноз и анализ полуфинала Лиги Европы 18 мая 2023 года

Из Турина севильцы увезли ничью, что можно считать рабочим результатом для хозяев «Рамон Санчес Писхуан». В четвертьфинале коллектив Хосе Луиса Мендилибара также скатал ничью (1:1) с «Манчестер Юнайтед» в первой игре, а в ответной разбил англичан (3:0). А еще «Севилья» в этом столетии ни разу не покидала Лигу Европы или Кубок УЕФА в полуфинале — выходила в финал шесть раз из шести.

«Нервионцы» не уступили в 13 из 17 прошлых поединков в ЛЕ, выиграв девять раз. А на своем поле красно-белые идут на серии из 18 матчей без поражений, которая включает 16 побед. Секрет успеха севильцев — надежная оборона: команда не пропустила в 14 из 17 предыдущих встреч.

С «Ювентусом» не сыграет несколько важных футболистов «Севильи». Травмированы выходившие против «МЮ» центральные защитники Маркао и Танги Ньянзу, еще не восстановился основный полузащитник Хоан Хордан.

Но в Турине парни Мендилибара почти справились и без них — «Ювентус» еле спасся в драматической развязке. На последних секундах компенсированного времени счет сравнял вышедший на замену Федерико Гатти с передачи многострадального Поля Погба. Так парни Массимилиано Аллегри протянули беспроигрышную серию в Лиге Европы до восьми поединков, половина которых — виктории.

Правда, в ответке Гатти уже не дождется ассиста от Погба. В матче с «Кремонезе» вечно травмированный француз впервые за сезон вышел в старте и через 24 минуты снова получил повреждение. Кроме него в заявке не будет сломанных Маттиа де Шильо и легендарного Леонардо Бонуччи.

В отличие от «Севильи», ранее «старая синьора» лишь раз протиснулась в полуфинал второго по рангу еврокубка, но в финал в текущем тысячелетии не заглядывала. Впрочем, по личным встречам с «Севильей» туринцы немного сильнее: в пяти поединках они выиграли два раза и уступили один.

В Лиге Европы «Юве» забивает в семи матчах подряд. Причем в гостях итальянцы выступают заметно эффективнее: клуб отличился во всех 14 выездах, которые у него были в ЛЕ. А в 11 из 12 визитов к соперникам не проиграл: в активе «синьоры» семь побед и четыре ничьи.

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Прогноз и ставка на матч «Севилья» — «Ювентус»

«Ювентус» не уступил в семи встречах Лиги Европы подряд, поразил чужие ворота во всех 14 выездах, которые у него были в турнире, и выиграл половину из них. Кроме того, в последних пяти матчах команда Аллегри качественно оборонялась, в среднем пропустив всего по 0.6 мяча.

Но «Севилья» выглядела намного мощнее даже в Турине и не победила только благодаря огромному везению «Юве». При родных фанатах «нервионцы» просто прекрасны: парни Мендилибара отпраздновали успех в пяти прошлых поединках ЛЕ дома с общим счетом 12:1. Последнее поражение на поле «Рамон Санчес Писхуан» в этом еврокубке датировано 2016 годом — аж семь лет назад.

Кроме того, в новейшей истории «Севилья» выиграла турнир четыре раза подряд. Среди полуфиналистов этого сезона красно-белые — единственные, кто брал кубок. «Ювентус» попытается засушить игру, но если не в основное время, то в дополнительное точно пропустит испанцев в финал.

Рекомендуемая ставка: победа «Севильи» по итогам полуфинала за 1.75.

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3
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4
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5
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