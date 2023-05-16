«Ювентус» едет к «Севилье» после домашней ничьей. Навас и Ракитич проводят «старую синьору» к выходу из ЛЕ?
18 мая пройдут ответные полуфиналы Лиги Европы, в одном из них сойдутся «Севилья» и «Ювентус». Матч пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 21.45 мск. Первый раунд противостояния завершился со счетом 1:1.
Коэффициенты букмекеров на полуфинал Лиги Европы «Севилья» — «Ювентус» 18 мая 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: взять триумф «нервионцев» можно с коэффициентом 2.48, что составляет примерно 39% вероятности исхода. Успех «старой синьоры» доступен с котировкой 3.04 (32%). Ничья идет за 3.29 (29%) — это наименее ожидаемый итог матча.
Вы можете поставить на выход одной из команд в финал Лиги Европы уже сейчас. На «Севилью» предложено сыграть за 1.75, на «Ювентус» — за 2.05.
Соперники встречались пять раз — лишь однажды было забито больше двух голов. ТБ 2.5 идет за 2.19, ТМ 2.5 — за 1.73.
В последних пяти играх «Севилья» пропустила всего один мяч в среднем за 90 минут, а «Ювентус» — только 0.6. Обмен точными выстрелами можно взять за 1.89, обратный рынок доступен за 1.92.
Наиболее вероятный счет в основное время — 1:1. На этот результат Olimpbet предложил котировку 6.02.
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«Севилья» — «Ювентус»: прогноз и анализ полуфинала Лиги Европы 18 мая 2023 года
Из Турина севильцы увезли ничью, что можно считать рабочим результатом для хозяев «Рамон Санчес Писхуан». В четвертьфинале коллектив Хосе Луиса Мендилибара также скатал ничью (1:1) с «Манчестер Юнайтед» в первой игре, а в ответной разбил англичан (3:0). А еще «Севилья» в этом столетии ни разу не покидала Лигу Европы или Кубок УЕФА в полуфинале — выходила в финал шесть раз из шести.
«Нервионцы» не уступили в 13 из 17 прошлых поединков в ЛЕ, выиграв девять раз. А на своем поле красно-белые идут на серии из 18 матчей без поражений, которая включает 16 побед. Секрет успеха севильцев — надежная оборона: команда не пропустила в 14 из 17 предыдущих встреч.
С «Ювентусом» не сыграет несколько важных футболистов «Севильи». Травмированы выходившие против «МЮ» центральные защитники Маркао и Танги Ньянзу, еще не восстановился основный полузащитник Хоан Хордан.
Но в Турине парни Мендилибара почти справились и без них — «Ювентус» еле спасся в драматической развязке. На последних секундах компенсированного времени счет сравнял вышедший на замену Федерико Гатти с передачи многострадального Поля Погба. Так парни Массимилиано Аллегри протянули беспроигрышную серию в Лиге Европы до восьми поединков, половина которых — виктории.
Правда, в ответке Гатти уже не дождется ассиста от Погба. В матче с «Кремонезе» вечно травмированный француз впервые за сезон вышел в старте и через 24 минуты снова получил повреждение. Кроме него в заявке не будет сломанных Маттиа де Шильо и легендарного Леонардо Бонуччи.
В отличие от «Севильи», ранее «старая синьора» лишь раз протиснулась в полуфинал второго по рангу еврокубка, но в финал в текущем тысячелетии не заглядывала. Впрочем, по личным встречам с «Севильей» туринцы немного сильнее: в пяти поединках они выиграли два раза и уступили один.
В Лиге Европы «Юве» забивает в семи матчах подряд. Причем в гостях итальянцы выступают заметно эффективнее: клуб отличился во всех 14 выездах, которые у него были в ЛЕ. А в 11 из 12 визитов к соперникам не проиграл: в активе «синьоры» семь побед и четыре ничьи.
Прогноз и ставка на матч «Севилья» — «Ювентус»
«Ювентус» не уступил в семи встречах Лиги Европы подряд, поразил чужие ворота во всех 14 выездах, которые у него были в турнире, и выиграл половину из них. Кроме того, в последних пяти матчах команда Аллегри качественно оборонялась, в среднем пропустив всего по 0.6 мяча.
Но «Севилья» выглядела намного мощнее даже в Турине и не победила только благодаря огромному везению «Юве». При родных фанатах «нервионцы» просто прекрасны: парни Мендилибара отпраздновали успех в пяти прошлых поединках ЛЕ дома с общим счетом 12:1. Последнее поражение на поле «Рамон Санчес Писхуан» в этом еврокубке датировано 2016 годом — аж семь лет назад.
Кроме того, в новейшей истории «Севилья» выиграла турнир четыре раза подряд. Среди полуфиналистов этого сезона красно-белые — единственные, кто брал кубок. «Ювентус» попытается засушить игру, но если не в основное время, то в дополнительное точно пропустит испанцев в финал.
Рекомендуемая ставка: победа «Севильи» по итогам полуфинала за 1.75.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6