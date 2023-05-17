«Байер» — «Рома»: отсутствие Дибалы и Эль-Шаарави не помешает Моуринью снова ворваться в финал еврокубка
18 мая пройдут ответные полуфинальные матчи Лиги Европы, в одном из них сойдутся «Байер» и «Рома». В первой встрече римляне оформили минимальную победу (1:0). Игра на стадионе «Бай Арена» начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Байер» — «Рома» 18 мая 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «фармацевтов» в основное время можно с коэффициентом 2.09, это примерно 47% вероятности. Триумф гостей предложен с котировкой 3.77 (25%), «мирный» результат идет за 3.42 (28%).
«Рома» окажется в финале даже в случае ничьей. А еврокубковый опыт у команды точно есть — в прошлом сезоне «джаллоросси» выиграли Лигу конференций. Рынок на непоражение римлян доступен за 1.78.
Букмекеры считают, что у коллектива Жозе Моуринью лучшие шансы на проход в решающий матч, — на это дан коэффициент 1.49. Выход «Байера» в битву за трофей оценен в 2.57.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 6.23;
• победа «Байера» 1:0 — за 6.85;
• «мировые» 0:0 — за 7.15.
Первая игра получилась не слишком захватывающей: соперники на двоих нанесли лишь пять ударов в створ и ограничились одним забитым мячом. Вряд ли предстоящий поединок будет сильно отличаться. На это же намекают и котировки: тотал больше 2.5 гола предложен за 2.20, ТБ 2.5 — за 1.72.
Вероятность того, что оппоненты обменяются результативными попаданиями, оценена в 1.95. Вариант «обе забьют — нет» идет за 1.86.
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«Байер» — «Рома»: прогноз на матч Лиги Европы 18 мая 2023 года
Обе команды находятся не в лучшем состоянии. Победа над «Байером» в первом полуфинале — единственная для римлян в последних шести встречах во всех турнирах. Грустная серия в чемпионате откинула банду Моуринью от борьбы за Лигу чемпионов — отставание от топ-4 серии А за три тура до конца составляет уже шесть очков. Кажется, последний шанс «Ромы» попасть в главный еврокубок — взять Лигу Европы.
«Байер» очень бодро стартовал в 2023-м: с февраля по март выдал 14-матчевую серию без поражений и заполз в топ-6 бундеслиги. Правда, «фармацевты» уже вылетели оттуда: после отрезка из четырех игр без побед во всех соревнованиях оказались седьмыми в чемпионате и аутсайдерами полуфинального противостояния в Лиге Европы.
Главный тренер немцев легендарный Хаби Алонсо все равно верит в домашний успех. «Мы недовольны результатом и не удовлетворены. Не хотели уступать. Теперь мы должны выиграть. Места ошибкам нет. Мы должны сохранять сосредоточенность», — заключил коуч.
Уверенность баска не подкосили даже травмы важных футболистов прямо перед ответкой с «Ромой». Не сыграют основные центральный защитник Одилон Коссуну и хавбек Роберт Андрих. Также до сих пор не восстановился страйкер Патрик Шик.
У «Ромы» почти нет свежих потерь: в лазарете остаются те же игроки, которые не помогли римлянам в первой встрече, — Пауло Дибала, Рик Карсдорп, Мараш Кумбулла и Диего Льоренте. От повреждения оправился только Стефан Эль-Шаарави.
Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Байер» — «Рома» 18 мая 2023 года
Соперники по полуфиналу переживают непростой период: римляне одержали одну победу в шести последних матчах во всех турнирах, «фармацевты» — две в прошедших восьми встречах. Также обе команды из-за травм лишились нескольких важных исполнителей. В таких условиях большое значение будет иметь опыт, в этом преимущество у «Ромы».
Жозе Моуринью куда более прожженный тренер, чем Хаби Алонсо. А «джаллоросси» искушеннее «Байера» и в последние годы регулярно заходят в поздние стадии еврокубков. В прошлом сезоне «Рома» выиграла Лигу конференций, в сезоне-2020/21 доходила до полуфинала Лиги Европы, а в сезоне-2017/18 — до 1/2 финала Лиги чемпионов.
Рекомендуемая ставка: «Рома» не проиграет» за 1.78.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6