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17 мая, 09:15

«Байер» — «Рома»: отсутствие Дибалы и Эль-Шаарави не помешает Моуринью снова ворваться в финал еврокубка

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Байер» — «Рома» 18 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Жозе Моуринью («Рома»).
Фото Global Look Press
Жозе близок к выходу во второй еврокубковый финал подряд.

18 мая пройдут ответные полуфинальные матчи Лиги Европы, в одном из них сойдутся «Байер» и «Рома». В первой встрече римляне оформили минимальную победу (1:0). Игра на стадионе «Бай Арена» начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Лига Европы. 1/2 финала
18 мая, 22:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
Рома

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Байер» — «Рома» 18 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «фармацевтов» в основное время можно с коэффициентом 2.09, это примерно 47% вероятности. Триумф гостей предложен с котировкой 3.77 (25%), «мирный» результат идет за 3.42 (28%).

«Рома» окажется в финале даже в случае ничьей. А еврокубковый опыт у команды точно есть — в прошлом сезоне «джаллоросси» выиграли Лигу конференций. Рынок на непоражение римлян доступен за 1.78.

Букмекеры считают, что у коллектива Жозе Моуринью лучшие шансы на проход в решающий матч, — на это дан коэффициент 1.49. Выход «Байера» в битву за трофей оценен в 2.57.

 
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Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.23;

• победа «Байера» 1:0 — за 6.85;

• «мировые» 0:0 — за 7.15.

Первая игра получилась не слишком захватывающей: соперники на двоих нанесли лишь пять ударов в створ и ограничились одним забитым мячом. Вряд ли предстоящий поединок будет сильно отличаться. На это же намекают и котировки: тотал больше 2.5 гола предложен за 2.20, ТБ 2.5 — за 1.72.

Вероятность того, что оппоненты обменяются результативными попаданиями, оценена в 1.95. Вариант «обе забьют — нет» идет за 1.86.

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«Байер» — «Рома»: прогноз на матч Лиги Европы 18 мая 2023 года

Обе команды находятся не в лучшем состоянии. Победа над «Байером» в первом полуфинале — единственная для римлян в последних шести встречах во всех турнирах. Грустная серия в чемпионате откинула банду Моуринью от борьбы за Лигу чемпионов — отставание от топ-4 серии А за три тура до конца составляет уже шесть очков. Кажется, последний шанс «Ромы» попасть в главный еврокубок — взять Лигу Европы.

«Байер» очень бодро стартовал в 2023-м: с февраля по март выдал 14-матчевую серию без поражений и заполз в топ-6 бундеслиги. Правда, «фармацевты» уже вылетели оттуда: после отрезка из четырех игр без побед во всех соревнованиях оказались седьмыми в чемпионате и аутсайдерами полуфинального противостояния в Лиге Европы.

 
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Главный тренер немцев легендарный Хаби Алонсо все равно верит в домашний успех. «Мы недовольны результатом и не удовлетворены. Не хотели уступать. Теперь мы должны выиграть. Места ошибкам нет. Мы должны сохранять сосредоточенность», — заключил коуч.

Уверенность баска не подкосили даже травмы важных футболистов прямо перед ответкой с «Ромой». Не сыграют основные центральный защитник Одилон Коссуну и хавбек Роберт Андрих. Также до сих пор не восстановился страйкер Патрик Шик.

У «Ромы» почти нет свежих потерь: в лазарете остаются те же игроки, которые не помогли римлянам в первой встрече, — Пауло Дибала, Рик Карсдорп, Мараш Кумбулла и Диего Льоренте. От повреждения оправился только Стефан Эль-Шаарави.

 
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Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Байер» — «Рома» 18 мая 2023 года

Соперники по полуфиналу переживают непростой период: римляне одержали одну победу в шести последних матчах во всех турнирах, «фармацевты» — две в прошедших восьми встречах. Также обе команды из-за травм лишились нескольких важных исполнителей. В таких условиях большое значение будет иметь опыт, в этом преимущество у «Ромы».

Жозе Моуринью куда более прожженный тренер, чем Хаби Алонсо. А «джаллоросси» искушеннее «Байера» и в последние годы регулярно заходят в поздние стадии еврокубков. В прошлом сезоне «Рома» выиграла Лигу конференций, в сезоне-2020/21 доходила до полуфинала Лиги Европы, а в сезоне-2017/18 — до 1/2 финала Лиги чемпионов.

Рекомендуемая ставка: «Рома» не проиграет» за 1.78.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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