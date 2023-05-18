«Байер» — «Рома»: прогноз на матч полуфинала Лиги Европы 18 мая 2023 года
18 мая «Байер» и «Рома» сразятся за одну из путевок в финал Лиги Европы. Поединок пройдет на «Бай-Арене» в Леверкузене, словенский арбитр Славко Винчич даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Ответную игру 1/2 финала младшего еврокубка покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.45 мск. В первом раунде противостояния «волки» были сильнее (1:0).
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали хозяев фаворитами: успех «фармацевтов» в основное время оценен коэффициентом 2.09, это около 46% вероятности. На выигрыш римлян предложили котировку 3.77 (26%). Ничья доступна за 3.42 (28%).
По ходу нынешнего плей-офф коллектив Хаби Алонсо на своем поле проявлял себя нестабильно: начали с поражения от «Монако», затем победили «Ференцварош», а с «Юнионом» разошлись «миром». Считаете, что «волки» этим воспользуются? Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае удачного исхода принесет 3700 рублей.
Эксперты считают, что у «Байера» меньше шансов на решающий матч ЛЕ. Проход леверкузенцев идет за 2.57, на финал с участием «Ромы» дали 1.49.
Средняя результативность немецкого клуба в последних пяти играх — 0.80 мяча за 90 минут, «волки» на этом же отрезке отличались еще реже — 0.60 гола. Тотал больше двух метких ударов можно взять за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.35.
«Байер» не сохранил ворота сухими в трех поединках подряд. Римляне пропустили в половине из последних четырех встреч. Вариант «обе забьют» представлен за 1.95, обратный рынок — за 1.86.
Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии аналитиков, выглядят следующим образом:
Прогноз и ставка на матч «Байер» — «Рома»
После домашнего успеха с минимальным счетом (1:0) римлян устроит даже ничья, а сушить игру команды Жозе Моуринью умеют как никто. Достаточно вспомнить, как «волки» прошли «Реал Сосьедад» в 1/8 финала: за строгой викторией на Олимпийском стадионе в Риме (2:0) последовал еще более закрытый поединок в Сан-Себастьяне, который закончился нулями на табло. За последние два месяца «волки» лишь однажды позволили сопернику оформить больше одного гола — повезло «Интеру» (2:0 в пользу миланцев).
Провернуть подобный трюк у леверкузенцев вряд ли получится. «Байер» попал в болтанку и с 29 апреля забыл о победах — за это время дважды сыграли вничью и столько же раз уступили. Да и отличиться голами получилось лишь в половине из этих четырех встреч. Создать «Роме» проблемы по ходу матча благодаря поддержке родных трибун «фармацевты» способны, но вот преградить путь во второй еврокубковый финал подряд — увы, нет.
Рекомендуемая ставка: «Рома» не проиграет" и ТМ 3.5 за 2.15.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6