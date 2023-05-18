Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

«Байер» — «Рома»: прогноз на матч полуфинала Лиги Европы 18 мая 2023 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Байер» — «Рома» 18 мая 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Байер» — «Рома».
Фото Global Look Press

18 мая «Байер» и «Рома» сразятся за одну из путевок в финал Лиги Европы. Поединок пройдет на «Бай-Арене» в Леверкузене, словенский арбитр Славко Винчич даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Ответную игру 1/2 финала младшего еврокубка покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.45 мск. В первом раунде противостояния «волки» были сильнее (1:0).

Лига Европы. 1/2 финала
18 мая, 22:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
Рома

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали хозяев фаворитами: успех «фармацевтов» в основное время оценен коэффициентом 2.09, это около 46% вероятности. На выигрыш римлян предложили котировку 3.77 (26%). Ничья доступна за 3.42 (28%).

По ходу нынешнего плей-офф коллектив Хаби Алонсо на своем поле проявлял себя нестабильно: начали с поражения от «Монако», затем победили «Ференцварош», а с «Юнионом» разошлись «миром». Считаете, что «волки» этим воспользуются? Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае удачного исхода принесет 3700 рублей.

Эксперты считают, что у «Байера» меньше шансов на решающий матч ЛЕ. Проход леверкузенцев идет за 2.57, на финал с участием «Ромы» дали 1.49.

Средняя результативность немецкого клуба в последних пяти играх — 0.80 мяча за 90 минут, «волки» на этом же отрезке отличались еще реже — 0.60 гола. Тотал больше двух метких ударов можно взять за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.35.

«Байер» не сохранил ворота сухими в трех поединках подряд. Римляне пропустили в половине из последних четырех встреч. Вариант «обе забьют» представлен за 1.95, обратный рынок — за 1.86.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии аналитиков, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.23;

  • 1:0 в пользу хозяев — за 6.85;

  • 0:0 — за 7.15.

&laquo;Севилья&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ювентус&raquo;. «Ювентус» едет к «Севилье» после домашней ничьей. Навас и Ракитич проводят «старую синьору» к выходу из ЛЕ?

Прогноз и ставка на матч «Байер» — «Рома»

После домашнего успеха с минимальным счетом (1:0) римлян устроит даже ничья, а сушить игру команды Жозе Моуринью умеют как никто. Достаточно вспомнить, как «волки» прошли «Реал Сосьедад» в 1/8 финала: за строгой викторией на Олимпийском стадионе в Риме (2:0) последовал еще более закрытый поединок в Сан-Себастьяне, который закончился нулями на табло. За последние два месяца «волки» лишь однажды позволили сопернику оформить больше одного гола — повезло «Интеру» (2:0 в пользу миланцев).

Провернуть подобный трюк у леверкузенцев вряд ли получится. «Байер» попал в болтанку и с 29 апреля забыл о победах — за это время дважды сыграли вничью и столько же раз уступили. Да и отличиться голами получилось лишь в половине из этих четырех встреч. Создать «Роме» проблемы по ходу матча благодаря поддержке родных трибун «фармацевты» способны, но вот преградить путь во второй еврокубковый финал подряд — увы, нет.

Рекомендуемая ставка: «Рома» не проиграет" и ТМ 3.5 за 2.15.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Байер
ФК Рома
0
Читайте также
Путин поручил до 15 июня разработать концепцию развития автотуризма
Дело без антитела: за что уволен гендиректор «Вектора» Ринат Максютов
«Краснодар» обыграл «Урал» и вышел в суперфинал Кубка России
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
У «Салавата Юлаева» закончились деньги
Сборная завершила сезон
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Российский вратарь едет в «Торонто»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Тульские пряники и попытка покушения на тренера
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Где будет отдыхать Ротенберг: специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Илья Сорокин — претендент на «Везина Трофи»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные династии российского футбола
Новый контракт Родиона Амирова
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Севилья» — «Ювентус»: прогноз на матч Лиги Европы 18 мая 2023 года

Янник Ханфман — Даниил Медведев: русский №1 отомстит немцу за надругательство над Рублевым
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости