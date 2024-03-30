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Сегодня, 18:15

У «Вашингтона» опять матч против топ-соперника. Даже Овечкин не спасет от второго поражения подряд

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Бостон» 31 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).
Фото Getty Images

31 марта «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина сойдется с «Бостон Брюинз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» и начнется в 02.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

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Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: поставить на победу «Бостона» в основное время можно с коэффициентом 1.96, что составляет приблизительно 49% вероятности. Выигрыш «Вашингтона» доступен с котировкой 3.30 (29%), ничья идет за 4.30 (22%).

Успех гостей с учетом овертайма и серии буллитов выставлен за 1.58, этот рынок на хозяев идет за 2.58.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.51, Ф2(0) — за 1.51;

• Ф1(+1.5) — за 1.55, Ф2(-1.5) — за 2.41.

Тотал больше 5.5 шайбы предложен за 1.87, ТМ 5.5 — за 1.94.

Вероятность овертайма оценена в 4.10, обратный рынок идет за 1.24.

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Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Бостон»

Для хозяев предстоящий матч — второй подряд против топ-соперника, прошлый они без шансов отдали «Торонто» (1:5). До этого «Вашингтон» провел еще одну тяжелейшую игру против «Детройта» (4:3 ОТ). «Бостон» же имел больше времени на отдых (последний раз выходил на лед 28 марта) и в целом по сезону показывает лучшие результаты — идет третьим на «Востоке». Также в личных встречах преимущество на стороне «Брюинз» — шесть побед в прошлых 10 поединках.

Рекомендуемая ставка: победа «Бостона» за 1.96.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
16
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
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