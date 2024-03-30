Дерби Франции утратило конкурентность. Обамеянг — единственная боевая единица «Марселя»
В центральном матче 27-го тура лиги 1 лидирующий «ПСЖ» отправится на выезд к «Марселю». Дерби Франции пройдет 31 марта на стадионе «Велодром», стартовый свисток арбитра Бенуа Бастьена прозвучит в 21.45 по московскому времени. В России легально французский чемпионат не показывают.
Коэффициенты букмекеров на матч лиги 1 «Марсель» — «ПСЖ» 31 марта 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: поставить на парижан можно с коэффициентом 2.15, что составляет приблизительно 45% вероятности. Выигрыш провансальцев предложен с котировкой 3.25 (29%), ничья идет за 3.90 (26%).
«Марсель» проиграл «Парижу» в четырех предыдущих матчах чемпионата. Поставить на 1Х в предстоящем поединке можно за 1.77.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство подопечных Луиса Энрике:
• 1:1 — за 6.20;
• 2:1 — за 7.80;
• 1:0 — за 9.20.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.33.
Вероятность обмена результативными ударами оценена в 1.50, обратный вариант дан за 2.58.
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«Марсель» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча лиги 1 31 марта 2024 года
Парижане уверенно лидируют в чемпионате: отрыв от второго места составляет 12 очков, а единственное поражение они потерпели еще в пятом туре (2:3 от «Ниццы»). Также «ПСЖ» — самая результативная команда лиги 1: за 26 матчей оформила 62 мяча — в среднем 2,38 гола за 90 минут. Особенно старателен Килиан Мбаппе — он самый результативный во Франции с 24+5.
Проблемы у столичной команды могут возникнуть в обороне: травмированы сразу три центральных защитника — Маркиньос, Милан Шкриньяр и Преснель Кимпембе, который в этом сезоне не провел еще ни одного матча. Парижане действительно нередко пропускают: на ноль отыграли лишь в 10 из 26 матчей чемпионата, а в двух предыдущих турах получили в свои ворота по два мяча. В последней встрече с «Монпелье» в центре обороны выходили номинальный опорник Данилу и 20-летний зимний новичок Лукас Бералдо.
«Марсель» далек от лучшей формы: идет в чемпионате лишь седьмым, но имеет шансы подтянуться повыше — отставание от четвертой строчки всего четыре балла. Для этого «Олимпику» надо сократить количество ничьих, сейчас их девять — больше в лиге 1 только у «Лилля» (10). В последних 10 турах подопечные Жана-Луи Гассе выжали всего три победы. При этом команда продолжает борьбу в Лиге Европы — вышла в четвертьфинал, где встретится с «Бенфикой».
Серьезное влияние на игру «Марселя» оказывает 34-летний Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонец в 39 играх во всех турнирах настрелял уже 23+9, в чемпионате у него 11+7 — второй показатель по «гол+пас» во всей лиге. Форвард даже стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы (32 мяча).
Прогноз и ставка на матч лиги 1 «Марсель» — «ПСЖ»
Гости идут у букмекеров серьезными фаворитами: у них 11 побед в предыдущих 15 играх во всех турнирах и 24-матчевая серия без поражений. В 10 прошлых поединках с «Марселем» парижане добыли семь побед, в том числе четыре подряд в чемпионате Франции. К тому же в обжигающей форме находится лидер «ПСЖ» Килиан Мбаппе: в предыдущем туре лиги 1 выбил 3+1, а в среднем по сезону он выдает 1,24 результативных действия за 90 минут.
Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» за 2.15.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
6
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
7
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
8
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
9
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|0 : 0
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|18
|1
|5