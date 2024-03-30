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30 марта, 15:15

Календарь «Реала» в ближайший месяц — кошмар. Первое испытание — разборка с «Атлетиком» без набравшего сумасшедшую форму Вини

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Реал» — «Атлетик» 31 марта 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Винисиус («Реал Мадрид»).
Фото Getty Images
Зато после дисквалификации вернулся Джуд Беллингем.

31 марта мадридский «Реал» примет «Атлетик» из Бильбао в 30-м туре чемпионата Испании. Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный судья — Хавьер Альберола Рохас. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Испания. Ла Лига. 30-й тур
31 мар, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Атлетик

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Атлетик» 31 марта 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали хозяев фаворитами: поставить на парней Карло Анчелотти можно с котировкой 1.48, это примерно 64% вероятности. Триумф «Атлетика» оценили в 6.60 (15%). Ничью — в 4.70 (21%).

В прошлом сезоне баски отняли очки у «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» (1:1). Верите, что они не уступят и в этот раз? Опция Х2 ждет вас за 2.75.

Эксперты ожидают результативный поединок. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.69, обратный вариант доступен за 2.13.

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Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.84, «обе забьют — нет» дали за 1.96.

В первом круге мадридцы победили всухую (2:0). Как минимум на один гол в исполнении красно-белых предложили коэффициент 1.66.

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«Реал» — «Атлетик»: прогноз и анализ матча ла лиги 31 марта 2024 года

Два предыдущих тура сливочные провели без Джуда Беллингема — англичанин отбывал дисквалификацию за удаление в скандальной игре с «Валенсией» (2:2). Но мадридцы словно не ощутили потери лидера — отгрузили по четыре мяча «Сельте» (4:0) и «Осасуне» (4:2).

Парни Карло Анчелотти победили в восьми из 12 последних матчей — на этом отрезке у них всего четыре ничьих. Особенно хорош в марте был Винисиус — сделал по дублю в ворота «Валенсии» и «Осасуны», а еще огорчил «Лейпциг» и «Сельту». Бразилец не забивал в четырех встречах подряд полтора года — с сентября 2022 года. Продлить серию в ближайшее воскресенье уже точно не удастся — форвард не сыграет из-за перебора желтых карточек.

«Реал» на пороге непростого месяца: два поединка с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов разбавит насыщенный календарь примеры. В ближайших турах предстоят матчи с обоими финалистами Кубка Испании — «Атлетиком» и «Мальоркой». А еще класико против «Барселоны» и выезд в Сан-Себастьян к «Реал Сосьедад».

Против клуба из Бильбао без Винисиуса будет тяжело. Помимо успешного движения по сетке Кубка Короля, откуда последовательно вышвырнули «Барсу» (4:2) и «Атлетико» (1:0, 3:0), баски втиснулись в топ-4 примеры. У красно-белых лишь два поражения в 2024 году — от «Валенсии» (0:1) и «Бетиса» (1:3). А еще самая надежная оборона ла лиги после «Реала» — 26 пропущенных мячей против 20 у «бланкос». Да и в прошлом сезоне команда Эрнесто Вальверде разжилась очками на «Сантьяго Бернабеу» — сыграли вничью в заключительном туре (1:1).

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Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Атлетик»

На «Сантьяго Бернабеу» встретятся две самых крепких обороны ла лиги — но это не значит, что игра получится закрытой. В двух последних турах «Мадрид» оформил восемь мячей, а потерю Винисиуса способен компенсировать Джуд Беллингем: англичанин пропустил два матча из-за дисквалификации и явно соскучился по клубному футболу. В первом круге сливочные победили всухую и не ограничились одним точным выстрелом (2:0) — на этот раз поединок может получиться куда результативнее, причем благодаря обеим командам.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 2.15 (если будет ровно три гола, случится возврат).

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
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