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Сегодня, 14:15

«Спартак» — «Металлург»: где смотреть матч Кубка Гагарина 30 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Гагарина «Спартак» — «Металлург» 30 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Спартака» и «Металлурга».
Фото Телеграм-канал «Металлурга»., Telegram

30 марта «Спартак» и «Металлург» в шестой раз сойдутся друг с другом в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Игра на арене «Мегаспорт» начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.45 мск.

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Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у красно-белых больше шансов на успех в предстоящем матче: победа в основное время доступна с котировкой 2.30, что около 43% вероятности. Коэффициент на выигрыш гостей — 2.90 (33%), ничья предложена за 4.00 (24%).

Триумф «Спартака» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.75, этот рынок на гостей предложен за 2.09.

Также на выбор дано множество ставок на победу любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.71, Ф2(0) — за 2.14;

• Ф1(-1.5) — за 3.05, Ф2(+1.5) — за 1.38.

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Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.53, ТМ 4.5 — за 2.50.

Эксперты оценили вероятность овертайма в 4.00, обратный вариант дан за 1.25.

Комбинированный рынок на победу москвичей в основное время и тотал меньше 5.5 шайбы идет за 3.75.

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«Балтика» — «Пари НН»: где смотреть матч РПЛ 30 марта 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
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