30 марта «Спартак» и «Металлург» в шестой раз сойдутся друг с другом в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Игра на арене «Мегаспорт» начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.45 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у красно-белых больше шансов на успех в предстоящем матче: победа в основное время доступна с котировкой 2.30, что около 43% вероятности. Коэффициент на выигрыш гостей — 2.90 (33%), ничья предложена за 4.00 (24%).

Триумф «Спартака» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.75, этот рынок на гостей предложен за 2.09.

Также на выбор дано множество ставок на победу любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.71, Ф2(0) — за 2.14;

• Ф1(-1.5) — за 3.05, Ф2(+1.5) — за 1.38.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.53, ТМ 4.5 — за 2.50.

Эксперты оценили вероятность овертайма в 4.00, обратный вариант дан за 1.25.

Комбинированный рынок на победу москвичей в основное время и тотал меньше 5.5 шайбы идет за 3.75.

Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!