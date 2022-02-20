20 февраля в 25-м туре чемпионата Испании сыграют «Валенсия» и «Барселона». Встреча пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья» и начнется в 18.15. Трансляцию можно будет посмотреть в сервисе Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Барселона». На успех команды можно поставить с котировкой 2.02 — это примерно 49% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.80 (25%), а победа «Валенсии» есть в линии за 4.10 (26%).

Ф1(+1.5) идет за 2.60, а Ф2(-1.5) — за 3.50.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3800 рублей.

Ставку «Валенсия» не проиграет» можно взять за 1.85.

Волевая победа одной из команд в этом матче возможна за 5.20.

Для «Валенсии» такой исход можно взять за 12.5, а для «Барселоны» — за 9.00.