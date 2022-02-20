20 февраля в 23-м туре чемпионата Германии по футболу дортмундская «Боруссия» примет «Боруссию» из Менхенгладбаха. Встреча между ними пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк», начало — в 19.30. Прямую трансляцию встречи смотрите на сайте matchtv.ru.

Команда Марко Розе — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Боруссии» Дортмунд можно с коэффициентом 1.61 — это примерно 60% вероятности. Успех «Боруссии» из Менхенгладбаха доступен за 5.50 (18%), а ничья — за 4.30 (22%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Боруссии» Менхенгладбах можно выиграть 5500 рублей в случае успеха гостей.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на этот матч — к примеру:

Ф1(-1) идет за 1.96 , а Ф2(+1) — за 1.90 ;

Ф1(-1.5) идет за 2.45 , а Ф2(+1.5) — за 1.55 ;

Ф1(-2) идет за 3.70, а Ф2(+2) — за 1.28.

Сделать ставку на тотал больше 3.5 можно за 2.07, а на ТМ 3.5 — за 1.81.

Ставка на «обе забьют» доступна за 1.48. Обратный исход — за 2.65.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:1 — коэффициент 8.20.