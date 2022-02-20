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Сегодня, 13:15

«Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз на матч бундеслиги 20 февраля

Прогноз на матч бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» Менхенгладбах
Виталий Пудздрав
Футболисты «Боруссии» Дортмунд.
Фото Getty Images

20 февраля в 23-м туре чемпионата Германии по футболу дортмундская «Боруссия» примет «Боруссию» из Менхенгладбаха. Встреча между ними пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк», начало — в 19.30. Прямую трансляцию встречи смотрите на сайте matchtv.ru.

Германия. Бундеслига 1. 23-й тур
20 февр, 19:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Боруссия М

Команда Марко Розе — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Боруссии» Дортмунд можно с коэффициентом 1.61 — это примерно 60% вероятности. Успех «Боруссии» из Менхенгладбаха доступен за 5.50 (18%), а ничья — за 4.30 (22%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Боруссии» Менхенгладбах можно выиграть 5500 рублей в случае успеха гостей.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на этот матч — к примеру:

  • Ф1(-1) идет за 1.96, а Ф2(+1) — за 1.90;

  • Ф1(-1.5) идет за 2.45, а Ф2(+1.5) — за 1.55;

  • Ф1(-2) идет за 3.70, а Ф2(+2) — за 1.28.

Марко Ройс. «Боруссия» Д — «Боруссия» М: Ройс и Брандт даже без Холанна продолжат гонку за титулом

Сделать ставку на тотал больше 3.5 можно за 2.07, а на ТМ 3.5 — за 1.81.

Ставка на «обе забьют» доступна за 1.48. Обратный исход — за 2.65.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:1 — коэффициент 8.20.

Прогнозы на спорт
Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Боруссия (Дортмунд)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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