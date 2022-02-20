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Сегодня, 17:15

«Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» Менхенгладбах: где смотреть матч 20 февраля онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» Менхенгладбах
Виталий Пудздрав
Футболисты «Боруссии» Менхенгладбах.
Фото Getty Images

20 февраля в рамках программы 23-го тура бундеслиги Германии «Боруссия» Менхенгладбах отправится в гости к «Боруссии» Дортмунд. Матч между ними состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк», начало — в 19.30. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 19.25.

Германия. Бундеслига 1. 23-й тур
20 февр, 19:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Боруссия М

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Боруссии» Дортмунд можно за 1.61 — это около 60% вероятности. Триумф «Боруссии» Менхенгладбах оценивается коэффициентом 5.50 (18%), а ничья — 4.30 (22%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4300 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(-1) идет за 1.96, а Ф2(+1) — за 1.90.

Тотал голов больше 3.5 доступен за 2.07, а ТМ 3.5 — за 1.81.

Шансы «Боруссии» Дортмунд отличиться минимум трижды оцениваются коэффициентом 2.40.

Уверены, что «Боруссия» Менхенгладбах забьет свыше одного раза? ИТБ2 (1.5) идет за 2.50.

Не сомневаетесь, что обе команды способны отличиться свыше одного раза? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» с коэффициентом 4.20.

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Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.95, а удаления — 5.50.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

  • 2:1 — коэффициент 8.20;

  • 1:1 — 9.10;

  • 2:0 — 10.5.

Прогнозы на спорт
Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Боруссия (Дортмунд)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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