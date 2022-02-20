20 февраля в рамках программы 23-го тура бундеслиги Германии «Боруссия» Менхенгладбах отправится в гости к «Боруссии» Дортмунд. Матч между ними состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк», начало — в 19.30. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 19.25.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Боруссии» Дортмунд можно за 1.61 — это около 60% вероятности. Триумф «Боруссии» Менхенгладбах оценивается коэффициентом 5.50 (18%), а ничья — 4.30 (22%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4300 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(-1) идет за 1.96, а Ф2(+1) — за 1.90.

Тотал голов больше 3.5 доступен за 2.07, а ТМ 3.5 — за 1.81.

Шансы «Боруссии» Дортмунд отличиться минимум трижды оцениваются коэффициентом 2.40.

Уверены, что «Боруссия» Менхенгладбах забьет свыше одного раза? ИТБ2 (1.5) идет за 2.50.

Не сомневаетесь, что обе команды способны отличиться свыше одного раза? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» с коэффициентом 4.20.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.95, а удаления — 5.50.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании: