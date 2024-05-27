«Рейнджерс» вытащили сумасшедший матч! Шестеркин спас в самый важный момент

Команда из Нью-Йорка повела в серии с «Флоридой».

НХЛ. Плей-офф. Финал конференции

«Флорида» — «Рейнджерс» — 4:5 ОТ (2:2, 0:2, 2:0, 0:1)

Голы: Райнхарт — 6 (бол., Барков, Ткачак), 2:50 — 1:0. Лафренье — 5 (Трочек, Труба), 7:17 — 1:1. Гудроу — 5 (Шнайдер, Куилль), 7:42 — 1:2. Райнхарт — 7 (бол., Верхэге), 14:46 — 2:2. Лафренье — 6 (Миллер, Труба), 35:23 — 2:3. Гудроу — 6 (мен., Трочек, Линдгрен), 38:14 — 2:4. Барков — 6 (Верхэге, Миккола), 45:04 — 3:4. Форслинг — 3 (Ткачак, Родригес), 46:58 — 4:4. Веннберг — 1 (Линдгрен, Какко), 65:35 — 4:5.

Вратари: Бобровский — Шестеркин.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 38 (14+5+13+6) — 23 (8+7+4+4).

Наши: Куликов (13.00/0/-2), Тарасенко (13.15/2/-1) — Панарин (19.53/1/+2).

26 мая. Санрайз. Amerant Bank Arena.

Счет в серии: 1-2.

Кажется, ньюйоркцы нашли способ противостоять мощной силовой «Флориде», исход сегодняшнего матча решила игра на контратаках и индивидуальное мастерство.

В первом периоде гости удалялись трижды, чем воспользовались хозяева — реализовали численное преимущество дважды, и оба раза это сделал Сэм Рейнхарт. Форвард «пантер» лидировал по заброшенным шайбам в большинстве в регулярном чемпионате — 27 голов. Райнхарт свободно выехал на пятак, откуда с неудобной поднял шайбу над плечом вратаря, а Шестеркин не сразу понял, что произошло.

Ответ «Рейнджерс» не заставил себя долго ждать, на одну шайбу хозяев гости ответили двумя с разницей всего в 25 секунд. Сначала Лафреньер убежал на рандеву с Бобровским, причем ньюйоркцам понадобилось всего две передачи: перехват в своей зоне от Труба, пас в центр на Трочека и передача на выход «1 в 0» на Лафреньера. Затем уже в позиционной атаке Гудро шикарно подставил клюшку после броска Шнайдера.

«Флорида» доминировала на протяжении второго периода, но умудрилась пропустить дважды. Самую зрелищную шайбу этого матча забросил все тот же Алексис Лафреньер, который совершил шикарный проход через всю площадку, обыграл троих игроков «пантер» и практически в падении отправил шайбу в ворота Бобровского.

В концовке периода «пантеры» получили четырехминутное большинство и, казалось бы, с тем натиском и игровым преимуществом, которое у них было, должны были сравнивать счет, а затем выходить вперед. Но у «Рейнджерс» было другое мнение на этот счет, Линдгрен поперечным пасом через всю площадку отправил Трочека «1 в 0», а тот пасом из-за ворот нашел Барклая Гудро, который броском в касание отправил шайбу в дальнюю девятку.

В третьем периоде натиск «Флориды» увенчался успехом, «Пантерз» понадобилось чуть меньше двух минут, чтобы сравнять счет. Александр Барков вовремя оказался на пятаке и подставил клюшку под бросок Верхэги прямо перед Шестеркиным.

А затем Форслинг остался один после выигранного вбрасывания и четко попал в дальнюю девятку.

Довести до победы в основное время «Пантерз» не позволил Шестеркин, российский голкипер буквально стоял на ушах, его расстреливали бросками со всех сторон, но он оставил свою команду в игре.

«Рейнджерс» в овертайме выбрали выжидательную тактику, терпеливо обороняясь и ожидая своего шанса. После вбрасывания «Пантерз» не вывели шайбу из своей зоны, Линдгрен набросил от синей линии, а Алекс Веннберг подправил с пятака.

Игорь Шестеркин отразил 34 из 38 бросков по своим воротам, удивительно, что его не включили в список звезд матча, учитывая, какие важные спасения делал голкипер в концовке третьего периода, когда команда оказалась на грани поражения.