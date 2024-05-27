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Сегодня, 02:30

«Рейнджерс» вытащили сумасшедший матч! Шестеркин спас в самый важный момент

«Рейнджерс» обыграли «Флориду» и вышли вперед в серии
Надежда Тонконог
Корреспондент
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Игроки «Рейнджерс» после победы над «Флоридой».
Фото ХК «Рейнджерс»
Команда из Нью-Йорка повела в серии с «Флоридой».

НХЛ. Плей-офф. Финал конференции
«Флорида» — «Рейнджерс» — 4:5 ОТ (2:2, 0:2, 2:0, 0:1)
Голы: Райнхарт — 6 (бол., Барков, Ткачак), 2:50 — 1:0. Лафренье — 5 (Трочек, Труба), 7:17 — 1:1. Гудроу — 5 (Шнайдер, Куилль), 7:42 — 1:2. Райнхарт — 7 (бол., Верхэге), 14:46 — 2:2. Лафренье — 6 (Миллер, Труба), 35:23 — 2:3. Гудроу — 6 (мен., Трочек, Линдгрен), 38:14 — 2:4. Барков — 6 (Верхэге, Миккола), 45:04 — 3:4. Форслинг — 3 (Ткачак, Родригес), 46:58 — 4:4. Веннберг — 1 (Линдгрен, Какко), 65:35 — 4:5.
Вратари: Бобровский — Шестеркин.
Штраф: 4 — 12.
Броски: 38 (14+5+13+6) — 23 (8+7+4+4).
Наши: Куликов (13.00/0/-2), Тарасенко (13.15/2/-1) — Панарин (19.53/1/+2).
26 мая. Санрайз. Amerant Bank Arena.
Счет в серии: 1-2.

Кажется, ньюйоркцы нашли способ противостоять мощной силовой «Флориде», исход сегодняшнего матча решила игра на контратаках и индивидуальное мастерство.

В первом периоде гости удалялись трижды, чем воспользовались хозяева — реализовали численное преимущество дважды, и оба раза это сделал Сэм Рейнхарт. Форвард «пантер» лидировал по заброшенным шайбам в большинстве в регулярном чемпионате — 27 голов. Райнхарт свободно выехал на пятак, откуда с неудобной поднял шайбу над плечом вратаря, а Шестеркин не сразу понял, что произошло.

Ответ «Рейнджерс» не заставил себя долго ждать, на одну шайбу хозяев гости ответили двумя с разницей всего в 25 секунд. Сначала Лафреньер убежал на рандеву с Бобровским, причем ньюйоркцам понадобилось всего две передачи: перехват в своей зоне от Труба, пас в центр на Трочека и передача на выход «1 в 0» на Лафреньера. Затем уже в позиционной атаке Гудро шикарно подставил клюшку после броска Шнайдера.

«Флорида» доминировала на протяжении второго периода, но умудрилась пропустить дважды. Самую зрелищную шайбу этого матча забросил все тот же Алексис Лафреньер, который совершил шикарный проход через всю площадку, обыграл троих игроков «пантер» и практически в падении отправил шайбу в ворота Бобровского.

В концовке периода «пантеры» получили четырехминутное большинство и, казалось бы, с тем натиском и игровым преимуществом, которое у них было, должны были сравнивать счет, а затем выходить вперед. Но у «Рейнджерс» было другое мнение на этот счет, Линдгрен поперечным пасом через всю площадку отправил Трочека «1 в 0», а тот пасом из-за ворот нашел Барклая Гудро, который броском в касание отправил шайбу в дальнюю девятку.

В третьем периоде натиск «Флориды» увенчался успехом, «Пантерз» понадобилось чуть меньше двух минут, чтобы сравнять счет. Александр Барков вовремя оказался на пятаке и подставил клюшку под бросок Верхэги прямо перед Шестеркиным.

А затем Форслинг остался один после выигранного вбрасывания и четко попал в дальнюю девятку.

Довести до победы в основное время «Пантерз» не позволил Шестеркин, российский голкипер буквально стоял на ушах, его расстреливали бросками со всех сторон, но он оставил свою команду в игре.

«Рейнджерс» в овертайме выбрали выжидательную тактику, терпеливо обороняясь и ожидая своего шанса. После вбрасывания «Пантерз» не вывели шайбу из своей зоны, Линдгрен набросил от синей линии, а Алекс Веннберг подправил с пятака.

Игорь Шестеркин отразил 34 из 38 бросков по своим воротам, удивительно, что его не включили в список звезд матча, учитывая, какие важные спасения делал голкипер в концовке третьего периода, когда команда оказалась на грани поражения.

Артемий Панарин
Владимир Тарасенко (хоккей)
Игорь Шестеркин
Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
1/2 финала Счет в серии
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
1 - 1
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
0 - 0
4. Эдмонтон - Даллас
0 - 0
5. Даллас - Эдмонтон
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Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
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1. Рейнджерс - Флорида
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2 - 1
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
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3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
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2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
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4. Колорадо - Даллас
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5. Даллас - Колорадо
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6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
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5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
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Ванкувер - Нэшвилл
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Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
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1 - 3
3. Вегас - Даллас
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
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Рейнджерс - Вашингтон
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Флорида - Тампа-Бэй
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Каролина - Айлендерс
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