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У «Зенита» два сухих поражения подряд. Но «Факел» выглядит еще хуже

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Факел» — «Зенит» 6 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Вильмар Барриос («Зенит»).
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram
С такой игрой «Воронежу» будет тяжело остаться в РПЛ.

6 мая «Зениту» в 27-м туре РПЛ будет противостоять борющийся за выживание «Факел». Игра пройдет в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов», стартовый свисток арбитра Алексея Сухого прозвучит в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 17.50 мск покажут сайт matchtv.ru и Winline, а также телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
06 мая, 18:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Факел» — «Зенит» 6 мая 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, петербуржцы — однозначные фавориты: их победа доступна с котировкой 1.61, это приблизительно 61% вероятности. Успех хозяев можно взять за 5.20 (18%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Коэффициент на ничью — 4.40 (21%).

Последние три встречи команд во всех турнирах завершились сухими победами «Зенита». Вероятность непоражения «Факела» в предстоящем поединке оценена в 2.38.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи намекают на солидное превосходство петербуржцев:

• 1:0 — за 5.00;

• 2:0 — за 5.80;

• 1:1 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.73.

Поставить на «обе забьют» можно с коэффициентом 2.05, обратный вариант оценен в 1.72.

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«Факел» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 6 мая 2024 года

Петербуржцы взбодрили чемпионскую гонку двумя сухими поражениями подряд — в прошлых турах уступили «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1). Теперь у «Зенита» одинаковое количество очков с «Краснодаром» (50), а еще и динамовцы находятся всего в трех очках снизу. Сине-бело-голубые сохраняют первую строчку только благодаря преимуществу в личных встречах с «быками».

Учитывая Кубок России, у команды Сергея Семака всего одна победа в пяти предыдущих матчах, в трех из которых петербуржцы даже не забили, а в ворота «Оренбурга» и ЦСКА сподобились лишь на один мяч. Серьезное снижение результативности видно и на показателях лучших бомбардиров клуба — Матео Кассьерры и Ивана Сергеева. Колумбиец выжал лишь один гол в последних шести играх чемпионата, хотя всего у него целых 16 забитых в лиге. Россиянин вообще отличился однажды за 12 весенних матчей (вместе с Кубком) — за весь сезон у него 11 результативных ударов во всех турнирах.

«Со стороны видно, что бразильцы не те, которые были раньше, не играют на максимуме. Может быть, пресытились победами после пяти чемпионств подряд. Хотя мне непонятно, как профессиональный футболист может пресытиться победами», — поделился мнением Дмитрий Аленичев.

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«Факел» же уже давно выглядит вяло: у команды всего одна победа в предыдущих 12 турах и реальные шансы на вылет — пока воронежцы идут 12-ми, но от 15-й строчки их отделяют всего два очка. У подопечных Игоря Черевченко огромные проблемы в атаке: в предыдущих шести играх чемпионата они лишь однажды вскрыли соперника, проиграв за это время четыре раза. При этом в обороне команда смотрится неплохо: их 28 пропущенных — это третий показатель в лиге после «Краснодара» (25) и «Зенита» (23).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Факел» — «Зенит»

У команд практически нет потерь. Хозяева из-за травмы лишились нападающего Евгения Маркова, гости — защитника Марио Фернандеса.

«Факел» — «Зенит»: статистика личных встреч

После возвращения «Факела» в РПЛ в 2022-м команды встречались пять раз во всех турнирах, и ни разу за это время воронежцы не побеждали. Их максимум — одна ничья (1:1), все остальные игры закончились сухими победами «Зенита».

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Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Зенит»

Хозяева вряд ли смогут вскрыть гораздо превосходящего их в классе соперника. Тем более в нынешней форме, с одним голом в предыдущих шести турах чемпионата и без травмированного Маркова — лучшего бомбардира команды с семью мячами во всех турнирах. «Зенит» же, несмотря на два сухих поражения подряд, выглядит способным хотя бы раз прошить борющийся за выживание «Факел». К тому же петербуржцы отличались в каждом из пяти матчей против воронежцев после их камбэка в РПЛ, а в четырех из этих игр забивали только они.

Рекомендуемая ставка: забьет только «Зенит» за 2.41.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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