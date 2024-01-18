«Унионистас» — «Барселона»: прогноз на матч Кубка Испании 18 января 2024 года
18 января «Барселона» в 1/8 финала Кубка Испании приедет в гости к главной сенсации нынешнего розыгрыша турнира — «Унионистас Саламанка» из третьей лиги. Встреча пройдет на стадионе «Рейна София». Арбитр Франсиско Эрнандес Маэсо даст стартовый свисток в 21.30 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» покажут поединок в прямом эфире с 21.25 мск.
Аналитики уверены в победе каталонцев в основное время: поставить на парней Хави можно с коэффициентом 1.15, что составляет около 83% вероятности. Выигрыш «Унионистаса» оценили в 18.00 (5%). Ничью предложили с котировкой 8.25 (12%).
В предыдущем раунде Кубка Испании клуб из Саламанки снял с пробега «Вильярреал» (1:1, 7:6 пен). Опция 1X доступна за 5.63.
Эксперты не сомневаются, что разборка на стадионе «Рейна София» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.47, ТМ 2.5 — за 2.61.
Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 2.41. Обратный рынок дали за 1.56.
Прогноз и ставка на матч «Унионистас» — «Барселона»
После звонкого разгрома от «Реала» в финале Суперкубка Испании (1:4) сине-гранатовым необходимо реабилитироваться. В этом каталонцам сильно помог жребий 1/8 Кубка Испании: за выход в четвертьфинал турнира они поспорят с клубом из третьего дивизиона. Хотя парни из Саламанки просты только на первый взгляд: в нынешнем розыгрыше они преодолели уже три стадии, в каждой из которых уровень соперников заметно повышался. Но команда Рауля Казана справилась и с «Герникой» (2:0), и с хихонским «Спортингом» (2:0), и даже с «Вильярреалом» (1:1, 7:6 пен). Правда, в продолжение сказки поверить сложно: уж слишком велика разница в классе между соперниками.
Хави и компании не простят очередной неудачи, поэтому коллектив из Кастилии и Леона ждет непростой вечер. Единственное, на что может рассчитывать «Унионистас», — не уйти с поля без гола. За восемь предыдущих игр во всех турнирах блауграна не пропустила лишь однажды, а от «Барбастро» из четвертой лиги отхватила даже два мяча (3:2). Все эти обстоятельства намекают на то, что поединок на стадионе «Рейна София» получится результативным.
Рекомендуемая ставка: победа «Барсы» и ТБ 3.5 за 2.13.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5