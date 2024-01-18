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«Унионистас» — «Барселона»: где смотреть матч Кубка Испании 18 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Испании «Унионистас» — «Барселона» 18 января 2024 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Роберт Левандовски («Барселона»).
Фото Global Look Press

18 января «Унионистас» из третьего дивизиона Испании примет «Барселону» в 1/8 финала Кубка короля. Поединок пройдет в Саламанке на стадионе «Рейна София» и стартует в 21.30 по московскому времени. Главный судья — Франсиско Эрнандес Маэсо. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» с 21.25 мск.

Испания. Кубок. 1/8 финала
18 янв, 21:30. Pistas del Helmantico (Саламанка)
Унионистас
Барселона

Аналитики букмекеров отдали предпочтение «Барсе». Победу гостей в основное время предложили за 1.15, это соответствует примерно 83% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 8.25 (12%), успех коллектива из Саламанки — за 18.00 (5%).

«Обе забьют» оценили в 2.41, коэффициент на обратный вариант — 1.56. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.47, ТМ 2.5 — за 2.61.

Триумф каталонцев с форой (-2) можно сыграть за 1.76. Рынок Ф1 (+2) ждет вас за 2.07.

Винисиус Жуниор (&laquo;Реал&raquo;). «Реал» разорвал «Барселону» и выиграл Суперкубок. Хватит ли Беллингема и Винисиуса на битву с «Атлетико»?

В предыдущем раунде Роберт Левандовски отметился победным голом в ворота «Барбастро» из четвертой лиги. Специалисты и теперь считают поляка самым вероятным автором точного выстрела — на это событие дали котировку 1.45.

За восемь предыдущих игр во всех турнирах блауграна не пропустила лишь однажды. Результативный удар в исполнении «Унионистаса» представлен за 2.25.

Наиболее возможный итог поединка, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу «Барсы». Такой счет идет за 5.44.

Футбол
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ФК Барселона
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Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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2.03 00:00
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