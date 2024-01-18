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«Задачей РФС станет мотивация клубов. Например, с помощью места в квалификации ЛЧ». Сергеев — о Кубке России после бана в Европе

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Руководитель спонсорства ФОНБЕТ Александр Сергеев рассказал о том, как российский футбольный союз может повысить интерес к FONBET Кубку России.

«Наша задача как партнера РФС быть постоянно вовлеченными. Думаю, этим мы меняем отношение к Кубку. А если вернутся еврокубки, задачей РФС станет мотивация клубов. Например, с помощью места в квалификации Лиги чемпионов победителю, если это допустимо.

Помимо фиксированной суммы контракта, мы много инвестируем в продвижение Кубка: не обязаны этого делать, но в нормальном мире спонсорства бренды активно вкладываются в активацию своих партнерств, мы следуем тенденции.

Вкладываем в анонсы матчей и событий, рекламу на радио, ТВ и других медиа, в матчдей и многое другое, что окружает турнир. Таким образом, наши реальные инвестиции в продвижение футбола в России и спонсорского актива — FONBET Кубка России — примерно в полтора раза выше суммы самого контракта», — заявил Сергеев в интервью sports.ru.

Источник: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/alfimov/3215592.html
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Руководитель спонсорства ФОНБЕТ Сергеев: «Понимаем, что Кубок для многих — второстепенный турнир»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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