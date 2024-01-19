19 января в Саудовской Аравии состоится второй полуфинал Суперкубка Италии — «Интер» сыграет с «Лацио». Встреча пройдет в Эр-Рияде на стадионе «Мрсул Парк». Стартовый свисток арбитра Маттео Маркетти прозвучит в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.

По мнению аналитиков, у черно-синих больше шансов на победу в основное время: поставить на миланцев можно с коэффициентом 1.68, что составляет около 57% вероятности. Выигрыш «Лацио» доступен за 5.43 (18%). Ничья — за 3.92 (25%).

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.86.

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.97. Обратный рынок дали за 1.84.

Эксперты не верят в то, что римляне пробьются в финал Суперкубка Италии: эту опцию оценили в 3.27. Итоговый проход «Интера» предложили с котировкой 1.34.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Лацио»

Ровно месяц назад соперники уже встречались в первом круге серии А — на Олимпийском стадионе в Риме сильнее оказались черно-синие (2:0). Однако после той неудачи «орлы» победили пять раз подряд с общим счетом 9:2. Миланцы прямо перед Суперкубком уничтожили «Монцу» (5:1). Нет никаких сомнений: накануне очной разборки соперники пребывают в отличном состоянии и готовы подарить зрителям в Саудовской Аравии яркое шоу.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.30.