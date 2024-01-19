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«Интер» — «Лацио» прогноз на матч Суперкубка Италии 19 января 2024 года

Прогноз на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Лацио» 19 января 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Интер» — «Лацио».
Фото Global Look Press

19 января в Саудовской Аравии состоится второй полуфинал Суперкубка Италии — «Интер» сыграет с «Лацио». Встреча пройдет в Эр-Рияде на стадионе «Мрсул Парк». Стартовый свисток арбитра Маттео Маркетти прозвучит в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.

Италия. Суперкубок. 1/2 финала
19 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Интер
Лацио

По мнению аналитиков, у черно-синих больше шансов на победу в основное время: поставить на миланцев можно с коэффициентом 1.68, что составляет около 57% вероятности. Выигрыш «Лацио» доступен за 5.43 (18%). Ничья — за 3.92 (25%).

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.86.

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.97. Обратный рынок дали за 1.84.

Эксперты не верят в то, что римляне пробьются в финал Суперкубка Италии: эту опцию оценили в 3.27. Итоговый проход «Интера» предложили с котировкой 1.34.

Чиро Иммобиле (&laquo;Лацио&raquo;). Лаутаро и «Интер» уже мечтают о финале Суперкубка Италии. На их пути — Иммобиле и набравший форму «Лацио»

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Лацио»

Ровно месяц назад соперники уже встречались в первом круге серии А — на Олимпийском стадионе в Риме сильнее оказались черно-синие (2:0). Однако после той неудачи «орлы» победили пять раз подряд с общим счетом 9:2. Миланцы прямо перед Суперкубком уничтожили «Монцу» (5:1). Нет никаких сомнений: накануне очной разборки соперники пребывают в отличном состоянии и готовы подарить зрителям в Саудовской Аравии яркое шоу.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.30.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
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«Барыс» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 19 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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