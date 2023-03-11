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UFC Fight Night 221 с участием Петра Яна, Александра Волкова и Никиты Крылова: где смотреть бои русских в США

Прямая трансляция UFC Fight Night 221 12 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Петр Ян и Мераб Двалишвили.
Фото Global Look Press

В ночь на 12 марта 2023 года в Лас-Вегасе на арене The Theater at Virgin Hotels пройдет ивент UFC Fight Night 221. На турнире выступят сразу несколько россиян, а главным событием вечера станет бой с участием Петра Яна. Поединки главного карда запланированы на 2.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Эфир стартует в 23.00 мск.

Александр Волков. Александр Волков — Александр Романов: прогноз на бой UFC 12 марта 2023 года

Ян подерется с грузином Мерабом Двалишвили. Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают россиянина огромным фаворитом боя: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.36. При этом к схватке Петр подходит на серии из двух поражений.

Ян — один из лучших ударников легчайшего веса (44% побед в карьере оформил нокаутами). Поставить на досрочную победу россиянина можно за 2.75. Его успех судейским решением идет за 2.25.

В соглавном поединке выступит тяжеловес Александр Волков — против него выйдет молдаванин Александр Романов. В этом бою эксперты считают россиянина андердогом: поставить на победу Драго можно с котировкой 2.24. При этом Волков находится на восьмой строчке тяжелого дивизиона, а его оппонент — только 14-й.

Петр Ян. Петр Ян — Мераб Двалишвили: прогноз на бой UFC 12 марта 2023 года

Досрочная победа от Александра доступна за 3.65. Волков редко доводит поединки до судейских решений — лишь в 26% случаев. Поставить на то, что россиянин выиграет предстоящую схватку после вердикта судей, можно за 4.30.

Перед Волковым в октагон против американца Райна Спэнна выскочит Никита Крылов. Россиянин — фаворит своего поединка: его триумф предложен с котировкой 1.60.

Крылов огромную часть боев закончил досрочно: 93% побед оформил нокаутами либо сабмишенами. Досрочный успех Никиты против Спэнна оценен в 1.86, успех по очкам — за 6.00.

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
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 - : -
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ЦСКА – Кр. Советов
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