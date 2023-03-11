Петр Ян — Мераб Двалишвили: прогноз на бой UFC 12 марта 2023 года
12 марта экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян снова выйдет в октагон. Его соперником на турнире UFC Fight Night 221 станет грузин Мераб Двалишвили. Бой начнется приблизительно в 4.40 по московскому времени и будет показан в прямом эфире на сайте matchtv.ru — трансляция стартует в 23.00 мск. Ивент состоится на спортивной арене The Theater at Virgin Hotels в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают Яна фаворитом. На его победу в предстоящем поединке можно поставить за 1.35, вероятность такого исхода — около 74%. Успех Двалишвили доступен к оформлению за 3.33 (25%), ничья — за 60.0 (1%).
Ставка в 1000 рублей на спортсмена из Грузии в случае его триумфа принесет выплату в 3330 рублей, а чистая прибыль составит 2330 рублей.
На то, что соперники пройдут всю дистанцию в пять раундов, котировка — 1.60. На противоположный исход — 2.25.
Победу одного из бойцов нокаутом можно взять за 2.70, болевым или удушающим — за 8.00, дисквалификацией — за 50.0.
Эксперты считают, что наиболее вероятна победа Яна по очкам — 2.25. Досрочный триумф россиянина оценен в 2.75.
У Беспощадного в коллекции семь поединков из 16 выиграны нокаутом. Его успех именно таким образом оценен в 3.15.
Двалишвили 11 из 15 боев забрал судейским решением, 10 из них — единогласным. Взять безоговорочный успех Петра или Мераба предложено за 2.13, раздельным решением — за 5.30.
Прогноз и ставка на матч Петр Ян — Мераб Двалишвили
Петр на протяжении всей карьеры демонстрирует высокую выносливость и к решающим раундам лишь наращивает обороты. Для Двалишвили же предстоящая встреча — первый опыт, когда, возможно, придется биться все пять раундов. Есть сомнения в том, что он выдержит ритм соперника.
Мераб постарается затащить Яна в борьбу, но тот умеет неплохо избегать ее. В стойке же тотальное преимущество должно быть на стороне российского спортсмена. Предположительно, к концу поединка Петр должен поймать уже подуставшего оппонента и нанести разящий удар. Тем более, вспоминая опыт предыдущих боев, когда судьи отдавали предпочтение соперникам Яна, ему нельзя доводить дело до вмешательства третьих лиц.
Рекомендуемая ставка: бой закончится досрочно за 2.25.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
8
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
9
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3