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Петр Ян — Мераб Двалишвили: прогноз на бой UFC 12 марта 2023 года

Прогноз на бой UFC Петр Ян — Мераб Двалишвили 12 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Петр Ян.
Фото Global Look Press

12 марта экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян снова выйдет в октагон. Его соперником на турнире UFC Fight Night 221 станет грузин Мераб Двалишвили. Бой начнется приблизительно в 4.40 по московскому времени и будет показан в прямом эфире на сайте matchtv.ru — трансляция стартует в 23.00 мск. Ивент состоится на спортивной арене The Theater at Virgin Hotels в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

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Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают Яна фаворитом. На его победу в предстоящем поединке можно поставить за 1.35, вероятность такого исхода — около 74%. Успех Двалишвили доступен к оформлению за 3.33 (25%), ничья — за 60.0 (1%).

Ставка в 1000 рублей на спортсмена из Грузии в случае его триумфа принесет выплату в 3330 рублей, а чистая прибыль составит 2330 рублей.

На то, что соперники пройдут всю дистанцию в пять раундов, котировка — 1.60. На противоположный исход — 2.25.

Победу одного из бойцов нокаутом можно взять за 2.70, болевым или удушающим — за 8.00, дисквалификацией — за 50.0.

Эксперты считают, что наиболее вероятна победа Яна по очкам — 2.25. Досрочный триумф россиянина оценен в 2.75.

У Беспощадного в коллекции семь поединков из 16 выиграны нокаутом. Его успех именно таким образом оценен в 3.15.

Двалишвили 11 из 15 боев забрал судейским решением, 10 из них — единогласным. Взять безоговорочный успех Петра или Мераба предложено за 2.13, раздельным решением — за 5.30.

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Прогноз и ставка на матч Петр Ян — Мераб Двалишвили

Петр на протяжении всей карьеры демонстрирует высокую выносливость и к решающим раундам лишь наращивает обороты. Для Двалишвили же предстоящая встреча — первый опыт, когда, возможно, придется биться все пять раундов. Есть сомнения в том, что он выдержит ритм соперника.

Мераб постарается затащить Яна в борьбу, но тот умеет неплохо избегать ее. В стойке же тотальное преимущество должно быть на стороне российского спортсмена. Предположительно, к концу поединка Петр должен поймать уже подуставшего оппонента и нанести разящий удар. Тем более, вспоминая опыт предыдущих боев, когда судьи отдавали предпочтение соперникам Яна, ему нельзя доводить дело до вмешательства третьих лиц.

Рекомендуемая ставка: бой закончится досрочно за 2.25.

Прогнозы на спорт
Петр Ян
UFC
ММА
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«Спартак» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 11 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
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