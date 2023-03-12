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«Зенит» — «Химки»: прогноз на матч РПЛ 12 марта 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Химки» 12 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Иван Сергеев.
Фото Global Look Press

12 марта «Зенит» и «Химки» сыграют в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч на «Газпром Арене» начнется по свистку арбитра Артура Федорова в 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» стартует в 13.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
12 мар, 14:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Химки

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ назвали «Зенит» фаворитом встречи. Победа питерцев оценена в 1.08 — это примерно 92% вероятности успеха. Ничья предложена за 12.75 (7%), триумф «Химок» — за 35.0 (1%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае благоприятного исхода принесет 12 750 рублей.

Кстати, в первом круге подмосковная команда разделила очки с чемпионами России (1:1). На победу «Химок» или ничью доступен коэффициент 9.25.

Аналитики уверены, что в матче будет несколько голов. Тотал больше 3.5 мяча оценен в 1.90, ТМ 3.5 — в 1.94.

В двух из трех последних матчах команды обменялись забитыми мячами. На «обе забьют» можно поставить за 2.74. Обратный рынок доступен за 1.45.

Аналитики уверены, что «Зенит» забьет предпоследней команде чемпионата три гола или больше. Данный исход предложен за 1.44.

Три наиболее вероятных исхода встречи — в пользу сине-бело-голубых:

  • 3:0 — за 5.19;

  • 2:0 — за 5.56;

  • 4:0 — за 6.30.

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Прогноз и ставка на матч РПЛ «Зенит» — «Химки»

«Зенит» — лучшая команда страны по результатам домашних матчей: восемь побед из девяти возможных, 34 забитых мяча и всего четыре пропущенных.

У «Химок» всего 17 забитых и аж 37 пропущенных мяча — худшие нападение и оборона чемпионата. А еще красно-черные — последняя команда лиги по набранным в гостях очкам: в девяти матчах у них семь поражений и всего одна победа.

Так что у ребят Спартака Гогниева есть лишь теоретические шансы зацепиться за очки или хотя бы забить на «Газпром Арене».

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 3.5 за 1.75.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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