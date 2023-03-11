Александр Волков — Александр Романов: прогноз на бой UFC 12 марта 2023 года
В ночь на 12 марта 2023 года в американском Лас-Вегасе на арене The Theater at Virgin Hotels пройдет турнир UFC Fight Night 221. В со-главном бою вечера россиянин Александр Волков схлестнется с молдаванином Александром Романовым. Ориентировочно поединок начнется около 04.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 23.00 мск.
Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают Романова фаворитом: поставить на победу молдаванина можно с коэффициентом 1.65, что составляет примерно 57% вероятности. Успех Волкова доступен с котировкой 2.24 (42%), ничья идет за 70.0 (1%).
Верите в успех Драго? Ставка в 1000 рублей на триумф россиянина при благоприятном исходе принесет 2240 рублей.
Вы можете угадать, каким образом любой из бойцов одержит победу. Досрочный успех Волкова оценен в 3.65, триумф по очкам от него — в 4.30. Большинство выигрышей (66%) в карьере Александр добыл как раз нокаутами. Эти же рынки на Романова доступны за 2.48 и 4.60 соответственно.
Также предложены ставки на раунд, в котором завершится бой:
• финиш в первой пятиминутке идет за 3.05;
• во второй — за 4.20;
• в третьей — за 6.30.
Аналитики считают, что поединок вряд ли пройдет всю дистанцию. Тотал больше 2.5 раунда можно взять за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.67.
Прогноз и ставка на бой UFC Александр Волков — Александр Романов
Аналитики считают россиянина андердогом, но Волков по-прежнему занимает высокую строчку (восьмая) тяжелого дивизиона UFC. В последнем поединке он безжалостно забил Жаирзиньо Розенстрайка, которого по итогу обогнал в рейтинге. Ярким нокаутом суринамца Александр показал, что все еще остается очень опасным бойцом. К тому же россиянин превосходит соперника в опыте.
Волков дрался почти со всеми топами тяжелого веса: Сирилом Ганом, Томом Аспинэллом, Кертисом Блейдсом, Марчином Тыбурой и другими. Романов же только недавно заскочил в топ-15 тяжей, где расположился 14-м. А единственному сопернику из элитной группы (Тыбуре) Кинг-Конг проиграл.
Рекомендуемая ставка: победа Волкова за 2.24.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
8
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
9
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3