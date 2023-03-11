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Александр Волков — Александр Романов: прогноз на бой UFC 12 марта 2023 года

Прогноз на бой UFC Александр Волков — Александр Романов 12 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Александр Волков.
Фото Global Look Press

В ночь на 12 марта 2023 года в американском Лас-Вегасе на арене The Theater at Virgin Hotels пройдет турнир UFC Fight Night 221. В со-главном бою вечера россиянин Александр Волков схлестнется с молдаванином Александром Романовым. Ориентировочно поединок начнется около 04.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 23.00 мск.

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Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают Романова фаворитом: поставить на победу молдаванина можно с коэффициентом 1.65, что составляет примерно 57% вероятности. Успех Волкова доступен с котировкой 2.24 (42%), ничья идет за 70.0 (1%).

Верите в успех Драго? Ставка в 1000 рублей на триумф россиянина при благоприятном исходе принесет 2240 рублей.

Вы можете угадать, каким образом любой из бойцов одержит победу. Досрочный успех Волкова оценен в 3.65, триумф по очкам от него — в 4.30. Большинство выигрышей (66%) в карьере Александр добыл как раз нокаутами. Эти же рынки на Романова доступны за 2.48 и 4.60 соответственно.

Также предложены ставки на раунд, в котором завершится бой:

• финиш в первой пятиминутке идет за 3.05;

• во второй — за 4.20;

• в третьей — за 6.30.

Аналитики считают, что поединок вряд ли пройдет всю дистанцию. Тотал больше 2.5 раунда можно взять за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.67.

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Прогноз и ставка на бой UFC Александр Волков — Александр Романов

Аналитики считают россиянина андердогом, но Волков по-прежнему занимает высокую строчку (восьмая) тяжелого дивизиона UFC. В последнем поединке он безжалостно забил Жаирзиньо Розенстрайка, которого по итогу обогнал в рейтинге. Ярким нокаутом суринамца Александр показал, что все еще остается очень опасным бойцом. К тому же россиянин превосходит соперника в опыте.

Волков дрался почти со всеми топами тяжелого веса: Сирилом Ганом, Томом Аспинэллом, Кертисом Блейдсом, Марчином Тыбурой и другими. Романов же только недавно заскочил в топ-15 тяжей, где расположился 14-м. А единственному сопернику из элитной группы (Тыбуре) Кинг-Конг проиграл.

Рекомендуемая ставка: победа Волкова за 2.24.

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«Спартак» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 11 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
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